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В кулинарную копилку: простые правила, которые позволят не испортить вкусную еду&nbsp;

В кулинарную копилку: простые правила, которые позволят не испортить вкусную еду 

Автор:
01 сентября 2022 22:09
Сообщество : Еда
Метки: Еда   еда. кулинария   кулинария дома   полезные советы   приготовление   продукты   
1548
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Многие, чтобы облегчить готовку, любят пополнять копилку кулинарных знаний различными хитростями. Правда, иногда не нужно выдумать что-то новое, а стоит просто учесть базовые вещи, дабы блюда получились вкусными и привлекательными.

Наверняка всем знакомо, что в процессе лепки далеко не все котлеты получаются желаемой толщины. И как обычно исправляют эту оплошность? Прижимают её к сковороде во время жарки, надеясь, что она быстрее приготовится внутри. Вот только так делать не стоит, поскольку из котлет выйдет вся жидкость, а значит, в готовом виде они утратят сочность и аромат.

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К слову, это касается и приготовления бургерных котлет на гриле. Конечно, следы от решётки выглядят эффектно, однако не стоит жертвовать вкусом ради одного внешнего вида.


Картофель – универсальный продукт, который можно приготовить различными способами. Многие любят его запекать, поскольку он получается хрустящим снаружи и  мягким внутри. Правда, стоит отказаться от фольги. Во-первых, блюдо дольше будет готовиться. Во-вторых, из-за неё влага будет хуже испаряться, что лишает картошку той самой желаемой хрустящей корочки.

Но если картофель всё же просто в приготовлении, то рис очень прихотлив. Ведь сложно сделать так, чтобы он получился рассыпчатым, а не превратился в мерзкую липкую кашу. Однако этого можно избежать, просто не давая ему сильно кипеть. В противном случае, от продукта будет отделяться крахмал, превращая гарнир в слипшийся ком.

К тому же, после приготовления нужно разрыхлить продукт вилкой, чтобы выпустить лишний пар и влагу.


Вероятно, большинство всё же нечасто готовит креветки и прочие морепродукты, однако стоит знать, как правильно их размораживать. Для этого нельзя использовать микроволновку, которая сделает их резиновыми. Не стоит оставлять и при комнатной температуре, так как они могут просто не дожить до готовки.

Лучше всего размораживать их в холодильнике, предварительно выложив в дуршлаг.


А вот чего не стоит хранить в холодильнике, так это помидоры. При воздействии с низкими температурами в них начнётся меняться химический состав, из-за чего аромат и присущая им сладость будут утеряны. Гораздо лучше хранить их при комнатной температуре и брать столько, сколько вы сможете осилить за пару дней.

Во времена СССР прокалывать сосиски и прочие колбасные изделия было нормальным, так как фарш был слишком жидким. Если этого не делать, продукт мог лопнуть. Сейчас же их качество совершенно другое, и если проткнуть сосиски, то вместе с влагой выйдет и жир. Вряд ли кто-то захочет есть пересушенную еду.

Всем мы любим зимой уплетать варенье с блинами или просто добавлять в чай. Однако, чтобы наслаждаться им по-настоящему, нужно знать, что фрукты не должны быть переспелыми. Ведь в них  со временем уменьшается количество пектина и фруктовых кислот, без которых варенье выйдет не таким густым и ароматным, как могло бы получиться.

Вкус блюд во многом зависит от добавленных в него специй, являющихся незаменимым помощником на кухне. Вот только их легко можно испортить, если неправильно использовать. Чтобы этого избежать, не стоит насыпать их над горячей едой. Поднимающийся пар может попасть в контейнер для них, в результате чего там окажется влага. Если даже не образуются комочки, то риск, что пряности утратят вкус и аромат, весьма велик.

Обидно, если из-за такой оплошности вы лишитесь вкусных специй.


Ну и закончим жаркой куриных грудок. Хотя чаще всего это правило действует на любое мясо. Не стоит отправлять его на сковороду или в духовку сразу из холодильника. Конечно, снаружи оно будет выглядеть красиво, но внутри, скорее всего, сырым.

Возможно, что курица пережарится и станет просто сухой. Так что, чтобы птица получилась идеальной, её стоит вытаскивать их холодильника за 10-15 минут до готовки.

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Метки: Еда   еда. кулинария   кулинария дома   полезные советы   приготовление   продукты   
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courvoisier 4 минуты назад
Что за дерьмо я только что прочитал? Не делайте моих ошибок, не читайте этот пост.
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6k
newegg 7 минут назад
Рассыпчатый рис сварить проще простого.
Чашку риса басмати залить двумя чашками кипятка, перемешать, накрыть крышкой и довести до кипения. Варить 5 мин на минимальном огне, чтоб только млело. Выключить и забыть на 15-20 мин. Всё.
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35
Голован Щекн 48 минут назад
пост для тех кто дает запросы в поисковик вроде "где взять горячую воду для пельменей"
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18k
Corvus Corax 55 минут назад
"рис очень прихотлив. Ведь сложно сделать так, чтобы он получился рассыпчатым, а не превратился в мерзкую липкую кашу"
Чушь (как и все прочее в тексте). Никаких сложностей нет, если брать правильный рис. А если совсем не умеешь - купи Увелку или аналоги.
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Антибиотик
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