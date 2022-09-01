В кулинарную копилку: простые правила, которые позволят не испортить вкусную еду 

К слову, это касается и приготовления бургерных котлет на гриле. Конечно, следы от решётки выглядят эффектно, однако не стоит жертвовать вкусом ради одного внешнего вида.

Картофель – универсальный продукт, который можно приготовить различными способами. Многие любят его запекать, поскольку он получается хрустящим снаружи и мягким внутри. Правда, стоит отказаться от фольги. Во-первых, блюдо дольше будет готовиться. Во-вторых, из-за неё влага будет хуже испаряться, что лишает картошку той самой желаемой хрустящей корочки.