17 удивительных фактов о еде, о которых вы возможно не знали

Мы часто слышим фразу : «Мы – то, что мы едим». Можно уметь прекрасно готовить вкусную и здоровую пищу, знать множество оригинальных рецептов, но не знать, из чего сделан красный пищевой краситель или какого цвета изначально была морковь. В этом посте вы узнаете интересную информацию о хорошо знакомых продуктах.

0

0 Источник: Карнаубский воск используется не только в качестве пищевой добавки (E903) при приготовлении мармелада, но ещё и в качестве ингредиента для полировки автомобилей. Единственное отличие в том, что общий процент воска в мармеладе составляет 2%, а в полиролях для автомобилей – 30%.

×

×

0 Источник: Наиболее известный красный краситель - кармин, иногда его ещё называют карминовая кислота, Natural Red 4 или E120, производится самками насекомых кошенилей.

0 Источник: В остром перце чили содержится химическое соединение капсаицин. Алкалоид связывается с болевыми рецепторами нервов, заставляя мозг и тело думать, что во рту реально что-то горячее.

0 Источник: Съедобная часть растения киноа - это семена. И чтобы их получить растение должно зацвести.

0 Источник: Многие хозяйки знают уйму кулинарных рецептов из ревеня. Но не все знают, что в сырых листьях ревеня содержится щавелевая кислота и если их употреблять в большом количестве, это может привести к летальному исходу.

0 Источник: Белая и зелёная спаржа - это одно и то же растение. Белую выращивают в тени, и собирают урожай, когда она только показалась из-под земли. Зеленая спаржа долго растет на солнце, и когда ростки становятся зелёными, её срывают. Ещё есть фиолетовая спаржа – она более мягкая и сладкая.

0 Источник: В сыром виде токсичны многие виды фасоли, но больше других – красная фасоль. Её опасные свойства обусловлены высокой концентрацией лектинов, которые в кулинарии нейтрализуются длительным кипячением (от получаса).

0 Источник: Несмотря на то что душистый перец пахнет мускатным орехом и корицей, специи здесь ни при чем. На самом деле перец - это фрукт, который собирают, сушат и продают в целом или измельченном виде.

0 Источник: Большое количество мускатного ореха может вызвать наркотическое опьянение. В растении содержится миристицин, который обладает галлюцинаторными свойствами и серьезными побочными эффектами.

0 Источник: Брюссельская капуста, брокколи, цветная капуста и кольраби происходят из одного растения - обычной огородной капусты. Над всеми этими видами селекционеры трудились много лет.

0 Источник: Кориандр и кинза - два разных названия одного растения. Только кориандр - это семена, а кинза - это зелень.

0 Источник: В XIX веке кетчуп продавали в виде таблеток. Считалось, что он может помочь при расстройствах пищеварения.

0 Источник: Изначально морковь была фиолетового цвета. Но в конце 17 века голландские селекционеры создали оранжевый сорт, который мы знаем и сейчас.

0 Источник: Почти все бананы на прилавках произошли от одного сорта Кавендиш. Банановое растение - это трава, а бананы -ягоды. Они не содержат косточек, а значит их можно разводить исключительно клонированием.

0 Источник: Чаще всего в ресторанах под видом васаби подают смесь из хрена, горчицы и других специй. Все потому, что настоящий васаби сложно выращивать, он очень дорогой и должен быть съеден в течение 15 минут.

0 Источник: Лобстеры и устрицы когда-то были едой простых людей.