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17 удивительных фактов о еде, о которых вы возможно не знали

17 удивительных фактов о еде, о которых вы возможно не знали

Автор:
28 октября 2022 23:10
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Удивительные   информация   не знали   оригинальные   продукты   факты   
711
18
Мы часто слышим фразу : «Мы – то, что мы едим». Можно уметь прекрасно готовить вкусную и здоровую пищу, знать множество оригинальных рецептов, но не знать, из чего сделан красный пищевой краситель или какого цвета изначально была морковь. В этом посте вы узнаете интересную информацию о хорошо знакомых продуктах.
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Источник:

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Метки: Еда   Удивительные   информация   не знали   оригинальные   продукты   факты   
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7  комментариев
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7k
au3 9 часов назад
"Съедобная часть растения киноа - это семена. И чтобы их получить растение должно зацвести."

Ну блин неожиданно ...
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6k
newegg 2 часа назад
"Кориандр и кинза - два разных названия одного растения. Только кориандр - это семена, а кинза - это зелень."

Фигня. Название применяется в зависимости от языка и местных привычек.
Ещё кориандр называют китайской петрушкой, силантро, дхания.
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1k
S__D 7 часов назад
Комментарий к фото
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1k
S__D 7 часов назад
Комментарий к фото
А есть ещё т.н. "корейская спаржа", которая и не спаржа вовсе.
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1k
S__D 7 часов назад
Комментарий к фото
если их употреблять в большом количестве, это может привести к летальному исходу
.
Всё может привести к летальному исходу, если употреблять это в большом количестве. Даже вода (смотрим "водное отравление").
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19k
Corvus Corax 9 часов назад
"Съедобная часть растения киноа - это семена. И чтобы их получить растение должно зацвести"

Аффтар, я тебя удивлю. То же самое относится к гречихе, пшенице, прочим злакам, орехам, фруктам, многим овощам и т.д.
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