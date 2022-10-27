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Продукты с подвохом: бывшие работники супермаркетов рассказали, от покупки чего стоит воздержаться

Продукты с подвохом: бывшие работники супермаркетов рассказали, от покупки чего стоит воздержаться

Автор:
27 октября 2022 23:14
Метки: Еда   продукты   советы   срок годности   супермаркет   сыр   
1426
5

Сегодня поход в супермаркет – обычное дело. Поэтому ни для кого не станет открытием, что в погоне за хорошим продуктом всегда можно нарваться на продовольственный брак (если можно так выразиться), Причём в некоторых категориях продуктов он встречается гораздо чаще. В каких же? На этот вопрос ответили те, кто успел поработать в подобных местах.

Фасованный сыр является удобным вариантом, чтобы сэкономить деньги. Однако чаще всего там используют продукт с уже истёкшим сроком годности, предварительно порезав на нужные кусочки и приклеив этикетку со свежей датой.

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Причём делают это чаще, чем, как принято считать, с колбасой.


Готовые салаты стали неотъемлемой частью супермаркетов, где есть отдел кулинарии. Причина здесь более чем очевидна, понятная и без тех, кто проработал там. В большинстве из них есть мясо и майонез, которые имеют свойство портиться. А ведь проконтролировать свежесть салата невозможно, поэтому есть риск попасться на его «пограничное состояние».

Ещё один продукт, продающийся в этом отделе – курица гриль. Конечно, она выглядит красиво, да и подаётся в бумажном пакете, создавая ложное впечатление о продукте. Чаще же всего этот продукт делают из утратившей срок годности и не проданной птицы, хорошо смоченной в маринаде. Конечно, она не вся такая, однако случаи попадания на «тухляк» - не редкость.

Ну и закончим замороженными овощами. Ими вы, конечно, не отравитесь, но и не получите с них никакой пользы. Из-за того, что продукт во время производства, хранения и транспортировки постоянно размораживается и замораживается, он теряет всякую свою ценность. Так что покупатель, по сути, есть бесполезную массу. Поэтому, если всё-таки есть возможно, лучше приобрести свежий продукт.

А от какой продукции, по вашему мнению, стоит воздержаться или отказаться совсем?

Источник:

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Метки: Еда   продукты   советы   срок годности   супермаркет   сыр   
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6  комментариев
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5k
Дмитрий 36 минут назад
Значить так. Записывайте! Первое. Это ....сыр. Тот который находится на витрине, где сыр выложен в нарезанных кусках. Если есть аналогичный сыр не нарезанный, то берите его. Сыр во всех супермаркетах(нарезанный) может "перепаковыватся" по нескольку раз. Что успешно и делается. Специальный человек, отвечающий за этот прилавок, до открытия магазина просто сверяет даты, перепаковывает просроченные или с истекающим сроком и вновь выкладывает на прилавок. Так может происходить пару тройку раз, пока сыр не потеряет свой товарный вид. Второе. Заморозка в магазинных подложках. Это практически всё мясо птиц. Она тоже имеет свой срок хранения, но магазинами успешно "переупаковывается", т.к. срок проверить "на глаз" практически не возможно. Т.е. если мясо(как правило птицы) находится на простой подложке с ценником магазина лучше не брать. Возьмите что то аналогичное в фирменной упаковки. Третье: конфеты. В коробках, на развес. И первые, и вторые очень часто лежат на полках очень и очень долго, весовые просто тупо перемешиваются между собой. Новые досыпали к старым, перемешали. Ву-а-ля! В общей массе все годные. На коробки надо тоже смотреть. Очень часто они с истекающим сроком годности. Четвёртое: хлеб. Хлеб как правило не переупаковывается, но просто вчерашние и позавчерашние булки смешиваются с основной массой. Н и много чего ещё....
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39k
Бабай 24 минуты назад
Не, ну можно круг сыра купить. Только мне нужно 200 грамм. Остальные 5 кг пусть полгода по холодильнику катаются?
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48
Сигизмунд Лазаревич 44 минуты назад
кулинарии и всех нарезок в помойках типа ленты и перекрёстка точно стоит избегать.
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151
Тамара Витальевна 48 минут назад
А вот с сыром- полный бред. Сыр всегда нарезался свежий и с хорошим сроком хранения. Знаю точно.
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16k
Delhana 52 минуты назад
С сыром как бы пофиг, если он настоящий сыр, а не смесь химикалий.
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