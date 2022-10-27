Продукты с подвохом: бывшие работники супермаркетов рассказали, от покупки чего стоит воздержаться

Ещё один продукт, продающийся в этом отделе – курица гриль. Конечно, она выглядит красиво, да и подаётся в бумажном пакете, создавая ложное впечатление о продукте. Чаще же всего этот продукт делают из утратившей срок годности и не проданной птицы, хорошо смоченной в маринаде. Конечно, она не вся такая, однако случаи попадания на «тухляк» - не редкость.