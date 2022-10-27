Продукты с подвохом: бывшие работники супермаркетов рассказали, от покупки чего стоит воздержаться

Сегодня поход в супермаркет – обычное дело. Поэтому ни для кого не станет открытием, что в погоне за хорошим продуктом всегда можно нарваться на продовольственный брак (если можно так выразиться), Причём в некоторых категориях продуктов он встречается гораздо чаще. В каких же? На этот вопрос ответили те, кто успел поработать в подобных местах.
Фасованный сыр является удобным вариантом, чтобы сэкономить деньги. Однако чаще всего там используют продукт с уже истёкшим сроком годности, предварительно порезав на нужные кусочки и приклеив этикетку со свежей датой.
Причём делают это чаще, чем, как принято считать, с колбасой.
Готовые салаты стали неотъемлемой частью супермаркетов, где есть отдел кулинарии. Причина здесь более чем очевидна, понятная и без тех, кто проработал там. В большинстве из них есть мясо и майонез, которые имеют свойство портиться. А ведь проконтролировать свежесть салата невозможно, поэтому есть риск попасться на его «пограничное состояние».
Ещё один продукт, продающийся в этом отделе – курица гриль. Конечно, она выглядит красиво, да и подаётся в бумажном пакете, создавая ложное впечатление о продукте. Чаще же всего этот продукт делают из утратившей срок годности и не проданной птицы, хорошо смоченной в маринаде. Конечно, она не вся такая, однако случаи попадания на «тухляк» - не редкость.
Ну и закончим замороженными овощами. Ими вы, конечно, не отравитесь, но и не получите с них никакой пользы. Из-за того, что продукт во время производства, хранения и транспортировки постоянно размораживается и замораживается, он теряет всякую свою ценность. Так что покупатель, по сути, есть бесполезную массу. Поэтому, если всё-таки есть возможно, лучше приобрести свежий продукт.
А от какой продукции, по вашему мнению, стоит воздержаться или отказаться совсем?
Источник:
АНТИФИШКИ
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