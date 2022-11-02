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Итальянец создал величественный собор из живых деревьев

Итальянец создал величественный собор из живых деревьев

Автор:
02 ноября 2022 18:07
Сообщество : Искусство
Метки: архитектура   деревья   искусство   италия   природа   собор   
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Говорят, искусство — это дать людям возможность взглянуть на их окружение другими глазами. Именно это и сделал итальянский художник Джулиано Маури, когда создал собор Cattedrale Vegetale, или Древесный собор. Он посадил две рощицы деревьев, которые в конечном итоге вырастут в две захватывающие дух базилики.

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В этом проекте использовалось 1800 еловых стволов, а также 600 веток каштана, которые затем скрепили с помощью 6000 метров веток фундука. Художник сделал это, используя традиционные методы плетения.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архитектура   деревья   искусство   италия   природа   собор   
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Rubiroid_47 58 минут назад
Знает ли художник значенье термина собор?
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