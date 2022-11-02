Итальянец создал величественный собор из живых деревьев

Говорят, искусство — это дать людям возможность взглянуть на их окружение другими глазами. Именно это и сделал итальянский художник Джулиано Маури, когда создал собор Cattedrale Vegetale, или Древесный собор. Он посадил две рощицы деревьев, которые в конечном итоге вырастут в две захватывающие дух базилики.
Джулиано Маури — итальянский художник, наиболее известный своими работами в области природной архитектуры.
Он участвовал в многочисленных архитектурных форумах, таких как Венецианская биеннале, Миланская триеннале и Биеннале в Пенне.
Он решил создать нечто еще более захватывающее, чем его предыдущие работы, и начал работать над Древесным собором.
Из них он собрал такие клетки, после чего посадил в них две рощицы, в том числе 80 саженцев граба, которые в будущем вырастут в большие деревья.
Идея заключается в том, что природа придет и заполнит пробелы по мере того, как древесина со временем распадается.
В этом проекте использовалось 1800 еловых стволов, а также 600 веток каштана, которые затем скрепили с помощью 6000 метров веток фундука. Художник сделал это, используя традиционные методы плетения.
Когда деревья начнут расти, над этим собором образуется естественная крыша.
На его создание ушли месяцы, и он занимает площадь 650 квадратных метров. Его длина более 27 метров, ширина 24 метра, а высота колеблется от 5 до 21 метра.
Маури начал работу над собором в 2001 году, но в 2009 художник скончался. Собор был завершен в 2010 году и теперь является памятником Маури и его работе.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Лемуры бросили деревья – из-за изменений климата животные должны обходиться жизнью на земле
- 35 шедевров от мастеров работы с деревом со всего мира
- Победители престижного фотоконкурса One Eyeland Photography Awards 2021
- Супруги 20 лет сажали деревья и смогли восстановить целую экосистему
- Архитекторы, которые превзошли себя