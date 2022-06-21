Как выглядит кипарис, которому более 5 тысяч лет

Прадеду, по предварительным подсчетам, 5484 года, а это значит, что дерево старше предыдущего рекордсмена примерно на 600 лет. Противника, которого обогнал Прадед, зовут Мафусаил, и растет он в нацпарке Калифорнии.

Фицройи — одни из самых больших деревьев в мире, они относятся к тому же семейству кипарисовых, что и секвойи. Фицройи растут на территории Аргентины и Чили, но в очень ограниченном ареале. Они считаются одними из старейших деревьев планеты. Растут очень медленно, но при этом живут долго: есть множество экземпляров, чей возраст перевалил за пару тысячелетий.