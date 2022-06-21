Как выглядит кипарис, которому более 5 тысяч лет

Фотографии самого старого дерева планеты. Старичок тысячелетиями скрывается в лесах Южной Америки, а в народе его называют Прадедушкой.
На нашей планете есть два типа «старичков»: деревья, которые представляют клональные колонии, и деревья-одиночки. Первые представляют собой клоны одного и того же дерева: то есть само дерево может быть относительно молодым, а иногда даже выглядеть как роща, однако его корневая система очень старая. Например, именно таким является лес Пандо: по подсчетам, этому лесу около 80 тысяч лет (а может и в разы больше), хотя внешне лесок выглядит как вполне молодая тополиная роща. С отдельным деревом сложнее: оно растет непрерывно столетиями, а иногда и тысячелетиями. Его ствол такого же возраста, как и корневая система. Именно из этого разряда фицройя, которую прозвали Прадедушкой, растущая в лесу в Чили.
Прадеду, по предварительным подсчетам, 5484 года, а это значит, что дерево старше предыдущего рекордсмена примерно на 600 лет. Противника, которого обогнал Прадед, зовут Мафусаил, и растет он в нацпарке Калифорнии.
Фицройи — одни из самых больших деревьев в мире, они относятся к тому же семейству кипарисовых, что и секвойи. Фицройи растут на территории Аргентины и Чили, но в очень ограниченном ареале. Они считаются одними из старейших деревьев планеты. Растут очень медленно, но при этом живут долго: есть множество экземпляров, чей возраст перевалил за пару тысячелетий.
Нацпарк Alerce Costero ночью.
Но Прадеду удалось побить даже рекорды своих собратьев, по всей видимости, он гораздо старше всех деревьев планеты. Сложно представить, но это дерево начало расти за несколько столетий до того, как появилась настоящая письменность. Согласно исследованиям, она появилась у шумеров примерно в 2750 гг. до н.э.
Определить возраст подобных деревьев достаточно сложно, необходимо провести целый ряд исследований. Этим занимался доктор Джонатан Баричивич из парижской Лаборатории климатических и экологических наук. Сам Джонатан родом как раз из Чили, в детстве жил недалеко от национального парка Alerce Costero, где и растет Прадед. Дерево еще в семидесятых годах обнаружил дедушка Джонатана, который был рейнджером и охранял местные леса, именно он и дал ему имя. Для Баричивича важна эта преемственность: многие его близкие также были рейнджерами.
Дерево в 1989 году.
Но еще важнее для ученого не просто установление возраста Прадеда, а то, что этот факт поможет защитить местные леса и справиться с бесконтрольным потоком туристов. Семья Баричивича была свидетелем того, как быстро вмешивается человек в уникальную экосистему и как резко та меняется из-за этого вмешательства. Старичок находится в лесистой местности и возвышается над прохладной влажной долиной, а его узловатые расщелины покрыты мхами и лишайниками. И да, к Прадеду действительно ходят туристы, они все еще могут обойти его огромный ствол вокруг, а это наносит вред дереву, пока, возможно, не особо видимый.
Источник:
АНТИФИШКИ
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