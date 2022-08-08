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Победители престижного фотоконкурса One Eyeland Photography Awards 2021

Победители престижного фотоконкурса One Eyeland Photography Awards 2021

Автор:
08 августа 2022 20:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: дикая природа   искусство   пейзажи   природа   фотография   фотоконкурс   
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От трогательных объятий семейства обезьян до заснеженного озера, напоминающего злодея из «Крика», — все эти великолепные снимки покорили судей престижного фотоконкурса One Eyeland Photography Awards 2021.

Индийский фотограф Шарад Хаксар основал сайт One Eyeland в 2008 году. При вручении наград «прославленному жюри, состоящему из творческих профессионалов в сферах рекламы и искусства», было поручено выбрать победителей из более чем 3300 фотографий, присланных из 56 разных стран. Снимки были распределены по нескольким категориям, включая следующие: «Архитектура — Городские пейзажи», «Природа — Пейзажи» и «Спорт — Экстремальные виды спорта».

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дикая природа   искусство   пейзажи   природа   фотография   фотоконкурс   
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1  комментарий
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Ego sum qui sum 2 часа назад
фото шикарные, а эта может даже стать символом зимней Европы

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