Лемуры бросили деревья – из-за изменений климата животные должны обходиться жизнью на земле

Однако приматы, которые все-таки живут в более жаркой местности и где меньше зеленого покрова, легче привыкают к новой жизни, и проводят все больше времени на земле.

Активно осваивают землю и большие социальные группы, которые не предпочитают фрукты. Хуже адаптируются, в свою очередь, те, кто живут рядом с человеком – они стараются больше времени находиться на ветвях.