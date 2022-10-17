FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12909 постов • 1362 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные
Лемуры бросили деревья – из-за изменений климата животные должны обходиться жизнью на земле

Лемуры бросили деревья – из-за изменений климата животные должны обходиться жизнью на земле

Автор:
17 октября 2022 23:17
Сообщество : Животные
Метки: деревья   животные   интересно   лемуры   природа   среда обитания   
984
3

Ученые снова сделали неутешительное открытие. Лемуры и обезьяны на Мадагаскаре и в Америке вынуждены покидать размеренную и привычную жизнь на деревьях и спускаться на землю.

Вне привычных веток они могут найти себе пищу, воду и убежище. Однако тот факт, что внизу живут люди, приспособиться им очень тяжело. Как минимум, таковы результаты исследования, в котором были проанализированы 150 тысяч часов видеозаписей поведения 15 видов лемуров и 32 видов обезьян в 68 местах.

×
×

Однако приматы, которые все-таки живут в более жаркой местности и где меньше зеленого покрова, легче привыкают к новой жизни, и проводят все больше времени на земле.

Активно осваивают землю и большие социальные группы, которые не предпочитают фрукты. Хуже адаптируются, в свою очередь, те, кто живут рядом с человеком – они стараются больше времени находиться на ветвях.

Так что есть вероятность, что через пару тысячелетий приматы окончательно покинут ветки и будут ходить исключительно по земле. Впрочем, это только в случае, если климат и дальше будет меняться – в целом, жить на ветвях вполне себе комфортно и безопасно.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: деревья   животные   интересно   лемуры   природа   среда обитания   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

34209



Другие посты автора
Популярное в сообществах
25 коротких фактов о фильме "Бриллиантовая рука"
25 коротких фактов о фильме "Бриллиантовая рука"
В тяжёлое время преступно бросать пить
В тяжёлое время преступно бросать пить
Набирающие популярность в сообществах
Берегите глаза: в Швейцарии продают самый уродливый BMW X5
Берегите глаза: в Швейцарии продают самый уродливый BMW X5
Почему я никогда не любил стенгазеты
Почему я никогда не любил стенгазеты
Как наш редактор квартиру на Авито искал. Опыт, который можно повторить
Как наш редактор квартиру на Авито искал. Опыт, который можно повторить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Управляющая компания объясняет суммы в платёжках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#Прикол#в мире#автомобили#Приколы#авто аварии#красота#забавно
#Юмор#история#картинки#интересное#подборка#дети#ретро#автомир#роль#истории
#факты#животные#фотографии#кино#аварии#дтп#СССР#природа#девушки#неожиданно
Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного» Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного» В Австралии решили воссоздать вымерший вид, которого нет почти 100 лет В Австралии решили воссоздать вымерший вид, которого нет почти 100 лет Несколько интересных мутаций в мире природы Несколько интересных мутаций в мире природы Занимательные фотографии животных и растений, которые прозрачны как стёклышко Занимательные фотографии животных и растений, которые прозрачны как стёклышко 17 случаев, когда природа показала свою тёмную сторону 17 случаев, когда природа показала свою тёмную сторону 16 удивительных фото: вымершие животные — это настоящий хардкор 16 удивительных фото: вымершие животные — это настоящий хардкор

На что жалуетесь?

Вернуться