Лемуры бросили деревья – из-за изменений климата животные должны обходиться жизнью на земле

Ученые снова сделали неутешительное открытие. Лемуры и обезьяны на Мадагаскаре и в Америке вынуждены покидать размеренную и привычную жизнь на деревьях и спускаться на землю.
Вне привычных веток они могут найти себе пищу, воду и убежище. Однако тот факт, что внизу живут люди, приспособиться им очень тяжело. Как минимум, таковы результаты исследования, в котором были проанализированы 150 тысяч часов видеозаписей поведения 15 видов лемуров и 32 видов обезьян в 68 местах.
Однако приматы, которые все-таки живут в более жаркой местности и где меньше зеленого покрова, легче привыкают к новой жизни, и проводят все больше времени на земле.
Активно осваивают землю и большие социальные группы, которые не предпочитают фрукты. Хуже адаптируются, в свою очередь, те, кто живут рядом с человеком – они стараются больше времени находиться на ветвях.
Так что есть вероятность, что через пару тысячелетий приматы окончательно покинут ветки и будут ходить исключительно по земле. Впрочем, это только в случае, если климат и дальше будет меняться – в целом, жить на ветвях вполне себе комфортно и безопасно.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 16 удивительных фото: вымершие животные — это настоящий хардкор
- 8 животных, у которых появились сверхспособности, чтобы выжить
- Занимательные фотографии животных и растений, которые прозрачны как стёклышко
- Несколько интересных мутаций в мире природы
- 17 случаев, когда природа показала свою тёмную сторону