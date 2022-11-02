"Когда внуки?": неудобные вопросы от родителей, которые выбивают из колеи

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Каждый родитель хоть раз спрашивал, когда же будут внуки. С возрастом количество вопросов увеличивается. Сегодня уже нет определенной цифры, когда заводить детей, люди создают семьи и в 20, и в 30 и в 40 лет, но мамы и папы продолжают тревожиться.
Мы нашли в Твиттере тред, в котором люди обсуждают, почему они до сих пор не завели детей в своем возрасте
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А вы завели детей, потому что хотели, или давили родители?
Источник:
АНТИФИШКИ
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не место тут этому
Конечно каждый выбирает сам, как ему проживать свою жизнь, вот только этот самый инфантилизм влияет не только на отсутствие детей, как таковых, но и практически всегда его спутниками является узколобость и эгоизм
Ну а по поводу чайлд-фри ,таки захаживал на их каналы и сайты. Действительно таким лучше не размножаться. Там представители реальные уродцы, а не только в моральном и этическом смысле.
Ужасно когда такие люди не осознают этого и строгают себе детей, у детей просто не будет нормального детства как показывает практика
"Мама, а где я родился? Где ты меня нашла? В капусте???"
"Конечно в капусте, сыночек"
"А почему ты меня выбрала? Такой хороший был?"
"Конечно хороший! Ты самый лучший!!!"
(С)
Знатный гешефт.