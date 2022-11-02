"Когда внуки?": неудобные вопросы от родителей, которые выбивают из колеи

Каждый родитель хоть раз спрашивал, когда же будут внуки. С возрастом количество вопросов увеличивается. Сегодня уже нет определенной цифры, когда заводить детей, люди создают семьи и в 20, и в 30 и в 40 лет, но мамы и папы продолжают тревожиться.