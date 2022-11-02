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"Когда внуки?": неудобные вопросы от родителей, которые выбивают из колеи

"Когда внуки?": неудобные вопросы от родителей, которые выбивают из колеи

Автор:
02 ноября 2022 12:34
Метки: внуки   дети и родиткли   когда внуки   мнения   пользователи   реакция пользователей соцсетей   
3210
12

Каждый родитель хоть раз спрашивал, когда же будут внуки. С возрастом количество вопросов увеличивается. Сегодня уже нет определенной цифры, когда заводить детей, люди создают семьи и в 20, и в 30 и в 40 лет, но мамы и папы продолжают тревожиться.

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А вы завели детей, потому что хотели, или давили родители?

Источник:

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Метки: внуки   дети и родиткли   когда внуки   мнения   пользователи   реакция пользователей соцсетей   
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23  комментария
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127k
Аааа Час назад
Че за пропаганда чайлд-фри?

не место тут этому
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5k
Vladimir 5 минут назад
Не надо воспитывать детей, работайте над собой, а дети возьмут с вас пример. Если дети не хотят заводить своих детей, ищите проблемы в своем поведении. Возможно они не хотят повторять ваших ошибок.
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6k
rutt 7 минут назад
Просто мозг осознаёт полную никчёмность своего носителя и внушает ему мысль о ненужности продолжения рода, это эволюция, не надо ей мешать.
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7k
GROMOZEKA 17 минут назад
И - инфантилизм.
Конечно каждый выбирает сам, как ему проживать свою жизнь, вот только этот самый инфантилизм влияет не только на отсутствие детей, как таковых, но и практически всегда его спутниками является узколобость и эгоизм
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1k
Duke_kir 24 минуты назад
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28k
Aqueronte Полчаса назад
Дичь какая то, сборище инфантов и эгоистов
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40k
Сергей Полчаса назад
Вот после таких дебилоидов, черех сто лет тут будут жить китайцы с узбеками и таджиками.
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36
Alex Полчаса назад
Интересно люди из Средней Азии читают эти посты? Они бы тихо посмеялись, захватывая своей численностью поселки и города.
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51k
Олег Полчаса назад
Движение "чайлдфри" хотят в РФ признать экстремистским. И кукурузина будет привлечена к ответственности
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31k
Игорь Полчаса назад
Лучше уж так, чем заводят детей между кошечками-собачками ради того чтобы было и появился прикольный питомец. На котором можно своё веганство или антипривочность тренировать.
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49k
dima423 39 минут назад
Комментарий к фото
А растить детей Дед Мороз будет?))
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15k
Виталий Касандров 40 минут назад
Ну как бы да, после 40 сейчас рожают но у половины знакомых только через ЭКО .
Ну а по поводу чайлд-фри ,таки захаживал на их каналы и сайты. Действительно таким лучше не размножаться. Там представители реальные уродцы, а не только в моральном и этическом смысле.
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49k
dima423 41 минуту назад
Комментарий к фото
Может мама как раз права, и надо что то менять в своей жизни тогда?)
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−2
Сигизмунд Лазаревич 41 минуту назад
Как веганы! Противно читать.
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8k
ron 55 минут назад
Главная фраза статьи - "каждый должен прожить свою жизнь". Факт.
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5k
Copycat 56 минут назад
Слава богу что женщина осознает что она сама ещё ребенок хоть и великовозрастный!
Ужасно когда такие люди не осознают этого и строгают себе детей, у детей просто не будет нормального детства как показывает практика
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42k
Per aspĕra ad astra Час назад
Самый хороший вопрос и ответ.
"Мама, а где я родился? Где ты меня нашла? В капусте???"
"Конечно в капусте, сыночек"
"А почему ты меня выбрала? Такой хороший был?"
"Конечно хороший! Ты самый лучший!!!"
(С)
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5k
Тамара Час назад
Продать квартиру чтобы купить машину?
Знатный гешефт.

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Спелая кукурузинка

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