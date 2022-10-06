Женские секреты, о которых не принято говорить

Вы задумывались, почему дамы ходят в туалет парочками, а взрослые женщины не покупают вентилятор в жару? Объяснения есть, но они не всем понравятся...

1. Хитрость — главное оружие 0 Источник:

2. И слегка странными... 0 Источник:

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