Женские секреты, о которых не принято говорить

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Вы задумывались, почему дамы ходят в туалет парочками, а взрослые женщины не покупают вентилятор в жару? Объяснения есть, но они не всем понравятся...
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7.
Фемвопрос не отпускает никогда
Источник:
АНТИФИШКИ
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У меня длинные волосы, почти всегда на запястье резинка. Распущеные волосы это красиво, но неудобно, поэтому примерно через пол часа задалбывает и делаешь хвост или гульку.
Без волос- химиотерапия.