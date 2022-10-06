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Женские секреты, о которых не принято говорить

Женские секреты, о которых не принято говорить

Автор:
06 октября 2022 15:23
Сообщество : Юмор
Метки: twitter   Юмор   девушки   мнения   подборка   подслушано   
5775
16
Вы задумывались, почему дамы ходят в туалет парочками, а взрослые женщины не покупают вентилятор в жару? Объяснения есть, но они не всем понравятся...
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Источник:

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Метки: twitter   Юмор   девушки   мнения   подборка   подслушано   
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10  комментариев
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49k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
я никто из них, поэтому нихера не понял видимо...
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6k
Pravednik84 15 минут назад
Комментарий к фото
Лучшее!!!!
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33k
Korolev 41 минуту назад
Комментарий к фото
Аж в глазах потемнело...
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14k
Ser 2 часа назад
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