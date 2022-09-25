15 загадочных предметов, к которым забыли приложить инструкцию по эксплуатации

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Иногда мы натыкаемся на предметы, которых никогда раньше не видели, и понятия не имеем, что это такое и для чего они нужны. Нам приходится как следует пораскинуть мозгами, чтобы понять как это работает. Поэтому проще всего обратиться за помощью к пользователям интернета, уж они то быстро разберутся что к чему. В этом посте вы увидите фотографии таких таинственных вещей.
Бабушка подарила на праздник, и я долго не могла понять что это
Этот предмет служит подставкой для флакона лака для ногтей, он делает его более наклонным, чтобы его было легче использовать.
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Кто-нибудь знает, что это такое ? Я нашел его в коробке, на концах есть интернет кабели
Выдвижной соединительный кабель, удобен при использовании вне дома, помогает избежать запутывания.
Мне подарили это на праздник, пришлось сделать радостное лицо. Что это?
Это пароварка из бамбука.
Обнаружил у бабушки странную коробку и щипцы
Это щипцы для колки орехов, и палочки для извлечения мякоти.
Есть идеи для чего это?
Это своего рода переносной крючок, который вы можете поместить на край стола, чтобы повесить сумку.
Найдено в такси
Предмет используют для прокалывания бильярдного кия, который позволяет дольше удерживать мел.
Я убирала квартиру своего двоюродного дедушки и нашла это под плитой
Это посуда, которая позволяет приготовить бекон в микроволновой печи и сделать его хрустящим.
У этой штуки есть запирающий механизм
Это очень полезный инструмент для снятия панелей пола, на которых крепится ковровое покрытие.
Чашка, а сбоку другая чашка
Маленькая чашка сбоку используется для того, чтобы положить чайный пакетик.
Набор из четырех кухонных принадлежностей из чистого серебра — для чего они нужны ?
Это для того, чтобы подавать тосты на завтрак.
Что это за инструмент?
Это ручная машинка для стрижки бороды и волос. Они были очень распространены до появления электробритв.
Латунная шкатулка с отверстиями и выгравированным драконом, что это такое ?
Футляр для спичечных коробков.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну ладно, переносной крючок для сумок на край стола не угадать, но соковыжималку цитрусовых, машинку для стрижки или удлинитель витой пары...
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Полукруглый, конечно.
Извините за занудство, но у вас борода из чего состоит? У меня лично из волос. И усы кстати тоже. И даже бакенбарды)
А надбор для колки орехов больше похож на набор для крабов/омаров
Что изображено на картинке:
(выберите правильный ответ)
1 Знаю
2 Не знаю
3 Спрошу маму, папу, бабушку