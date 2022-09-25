FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено 370 постов • 298 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено
15 загадочных предметов, к которым забыли приложить инструкцию по эксплуатации

15 загадочных предметов, к которым забыли приложить инструкцию по эксплуатации

Автор:
25 сентября 2022 21:20
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Загадочные   Мозгами   Пораскинуть   Предметы   инструкция   пользователи   эксплуатация   
3035
16
Иногда мы натыкаемся на предметы, которых никогда раньше не видели, и понятия не имеем, что это такое и для чего они нужны. Нам приходится как следует пораскинуть мозгами, чтобы понять как это работает. Поэтому проще всего обратиться за помощью к пользователям интернета, уж они то быстро разберутся что к чему. В этом посте вы увидите фотографии таких таинственных вещей.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Как это сделано, как это работает, как это устроено"
Метки: Загадочные   Мозгами   Пораскинуть   Предметы   инструкция   пользователи   эксплуатация   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Алексей 2 часа назад
Куда катится мир?
Ну ладно, переносной крючок для сумок на край стола не угадать, но соковыжималку цитрусовых, машинку для стрижки или удлинитель витой пары...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
Трям Полчаса назад
Перепись кретинов продолжается...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
V2.Smirnov 49 минут назад
А зачем "экстрактор чайных пакетиков" и какой пакетик туда влезет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Светин Папа 53 минуты назад
Это экстрактор чайных пакетиков. Каких на пакетиков? Это для лимона, дольку отрезал и отжал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Axel 55 минут назад
"Это ручная машинка для стрижки бороды и волос"

Извините за занудство, но у вас борода из чего состоит? У меня лично из волос. И усы кстати тоже. И даже бакенбарды)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
140
iskra 59 минут назад
Насчет машинки для стрижки смешно. Её и сейчас в армии используют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Летучий Мыш Час назад
"Экстрактором для чайных пакетиков" у нас выжимают в чай ломтики лимона.
А надбор для колки орехов больше похож на набор для крабов/омаров
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Сергей 2 часа назад
Подрастает поколение ЕГ.
Что изображено на картинке:
(выберите правильный ответ)
1 Знаю
2 Не знаю
3 Спрошу маму, папу, бабушку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

242655



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кого освободят от мобилизации и что будет если не реагировать на повестку
Кого освободят от мобилизации и что будет если не реагировать на повестку
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Тимоти Шаламе стал первым мужчиной, появившимся соло на обложке британского Vogue
Тимоти Шаламе стал первым мужчиной, появившимся соло на обложке британского Vogue
Наш старый, добрый "Школьник"
Наш старый, добрый "Школьник"
Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного»
Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хотя бы Тарзан будет белым

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя старым

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Разное#новости#мобилизация#сми#Китай#прикол
#картинки#животные#фотографии#подборка#телеграмм#сарказм#логика
#сатира#интересно#фото#история#gif#факты
Как наш редактор боролся с плохим настроением и осенней хандрой своей жены + приятный бонус в конце Как наш редактор боролся с плохим настроением и осенней хандрой своей жены + приятный бонус в конце 15 человек, которым попались загадочные предметы 15 человек, которым попались загадочные предметы 20 поразительных сравнений, которые демонстрируют огромную разницу 20 поразительных сравнений, которые демонстрируют огромную разницу 13 находок пользователей, которые понятия не имеют для чего нужны эти предметы 13 находок пользователей, которые понятия не имеют для чего нужны эти предметы 12 загадочных предметов, назначение которых сразу не разгадаешь 12 загадочных предметов, назначение которых сразу не разгадаешь 16 жутковатых на первый взгляд фотографий, в которых при ближайшем рассмотрении нет ничего страшного 16 жутковатых на первый взгляд фотографий, в которых при ближайшем рассмотрении нет ничего страшного

На что жалуетесь?

Вернуться