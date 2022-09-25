15 загадочных предметов, к которым забыли приложить инструкцию по эксплуатации

Иногда мы натыкаемся на предметы, которых никогда раньше не видели, и понятия не имеем, что это такое и для чего они нужны. Нам приходится как следует пораскинуть мозгами, чтобы понять как это работает. Поэтому проще всего обратиться за помощью к пользователям интернета, уж они то быстро разберутся что к чему. В этом посте вы увидите фотографии таких таинственных вещей.

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Бабушка подарила на праздник, и я долго не могла понять что это 0 Источник: Этот предмет служит подставкой для флакона лака для ногтей, он делает его более наклонным, чтобы его было легче использовать.

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Кто-нибудь знает, что это такое ? Я нашел его в коробке, на концах есть интернет кабели 0 Источник: Выдвижной соединительный кабель, удобен при использовании вне дома, помогает избежать запутывания.

Нашёл на кухне своих родителей 0 Источник: Это экстрактор чайных пакетиков.

Мне подарили это на праздник, пришлось сделать радостное лицо. Что это? 0 Источник: Это пароварка из бамбука.

Обнаружил у бабушки странную коробку и щипцы 0 Источник: Это щипцы для колки орехов, и палочки для извлечения мякоти.

Есть идеи для чего это? 0 Источник: Это своего рода переносной крючок, который вы можете поместить на край стола, чтобы повесить сумку.

Найдено в такси 0 Источник: Предмет используют для прокалывания бильярдного кия, который позволяет дольше удерживать мел.

Я убирала квартиру своего двоюродного дедушки и нашла это под плитой 0 Источник: Это посуда, которая позволяет приготовить бекон в микроволновой печи и сделать его хрустящим.

У этой штуки есть запирающий механизм 0 Источник: Это очень полезный инструмент для снятия панелей пола, на которых крепится ковровое покрытие.

Чашка, а сбоку другая чашка 0 Источник: Маленькая чашка сбоку используется для того, чтобы положить чайный пакетик.

Набор из четырех кухонных принадлежностей из чистого серебра — для чего они нужны ? 0 Источник: Это для того, чтобы подавать тосты на завтрак.

Что это за инструмент? 0 Источник: Это ручная машинка для стрижки бороды и волос. Они были очень распространены до появления электробритв.

Это кормушка для птиц? 0 Источник: Это индийская масляная лампа.

Латунная шкатулка с отверстиями и выгравированным драконом, что это такое ? 0 Источник: Футляр для спичечных коробков.