15 обычаев из других стран, которые шокировали путешественников

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Выход из зоны комфорта всегда является частью путешествия. В этом посте вы прочитаете интересные мнения туристов, что для них в разных странах оказалось культурным шоком.
Хорватия
В небольших городах невероятно чистые улицы. Всё дело в том, что местные жители убирая в доме, не оставляют вниманием и прилегающую общественную территорию.
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Испания
Здесь не принято говорить с официантом о чём-либо кроме заказа. И ещё очень сложно привыкнуть к испанской сиесте. Мой друг сказал мне, что все магазины и предприятия закрыты, потому что настало "время вздремнуть", я не сразу в это поверил!
Новая Зеландия
В этой стране повсюду ходят босиком. В торговых центрах, в общественном транспорте, просто по улице.
Канада
В Канаде большие расстояния. Поэтому, чтобы просто купить продукты, люди совершают двухчасовую поездку. А чтобы добраться до следующей провинции, требуется не менее десяти часов.
Индия
В Индии часто можно увидеть мужчин, которые держатся за руки. Но они не геи, просто это такой обычай.
Ирландия
Здесь считается невежливым сразу соглашаться на предложенный чай или кофе. Нужно принять предложение хотя бы со второго раза. Но это распространено чаще всего среди пожилого населения.
Бали
Балийские похороны больше похожи на праздничное шествие. Музыканты играют весёлую музыку и несут на подносах всякие вкусности.
Сан-Франциско, Калифорния
В Сан-Франциско очень много бездомных. Не говоря уже о количестве мусора и нечистот на земле. Куда смотрят власти?
Бангладеш
В Бангладеш мы с девушкой проезжали мимо станции и увидели людей, забравшихся на крышу поезда из-за недостатка мест в вагонах, некоторые были в деловых костюмах. Это было настоящим открытием.
Латинская Америка
В Латинской Америке нет возможности выбросить туалетную бумагу в унитаз. Мусорные баки переполнены, и это при удушающей жаре.
Индия
Индия потрясла меня до глубины души. Дели - город, где люди буквально спят в грязи рядом с особняками. Тадж-Махал очень красивое и, возможно, самое роскошное искусственное сооружение, которое я когда-либо видел на земле, но оно окружено самой печальной нищетой, какую только можно себе представить.
Чили
В Чили невозможно назначить встречу. "Завтра" означает - следующую неделю. "На следующей неделе "означает"никогда".
Индонезия
В Индонезии невероятно непосредственные люди. Они сразу задают личные вопросы. Они хотят знать, почему у тебя нет детей или мужа. И почему ты толстая или советуют подстричься.
Китай
В Китае слишком много людей, и в больших городах они привыкли бороться за место под солнцем. Здесь много грубых и агрессивных людей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Хорватия
Что шокирующего в поддержании чистоты рядом с домом? В каком свинарнике вырос автор?
Испания
Кто сейчас не знает о испанской сиесте? Автор точно только-что из пещеры.
Новая Зеландия
Что шокирующего в ходьбе босиком? Ну, нравится им так.
Канада
У нас в Сибири то же самое. От деревни до деревни 200 км и больше бывает. Автор на карту смотрел?
Индия
Держащимися за руки особями мужского пола сейчас мало кого можно удивить. А шокировать тем более не удастся.
Ирландия
Что шокирующего в простой вежливости? Хотя... Если автора шокируют чистые улицы...
Бали
Шок - это когда покойника разрубают и скармливают диким животным (есть в мире такая традиция). Веселье на погребении - очень частая традиция. Душа уходит в лучший мир или переходит на новый уровень (много вариантов) и все этому радуются. У славян до принятия христианства справляли тризну с обильным угощением, песнями, танцами и другими развлечениями. А христианская традиция вызывает диссонанс.
Сан-Франциско, Калифорния
Здесь могу согласиться. Такое может шокировать.
Индия
Об индийских контрастах мало кто не знает. А где их нет? Поэтому тоже - ничего шокирующего.
Ну, и так далее.
В Индии часто можно увидеть мужчин, которые держатся за руки. Но они не геи, просто это такой обычай... - У них же левая рука считается грязной, они её жопу моют.