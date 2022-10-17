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15 обычаев из других стран, которые шокировали путешественников

15 обычаев из других стран, которые шокировали путешественников

Автор:
17 октября 2022 22:47
Сообщество : Путешествия
Метки: Интересные   Шокировали   культурный шок   мнения   обычаи   страны   туристы   
1457
16
Выход из зоны комфорта всегда является частью путешествия. В этом посте вы прочитаете интересные мнения туристов, что для них в разных странах оказалось культурным шоком.
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Источник:

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Метки: Интересные   Шокировали   культурный шок   мнения   обычаи   страны   туристы   
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16  комментариев
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Василич 15 минут назад
Пасрать во втором высотном лагере на Эвересте, вот что может шокировать путешественника!
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295
Злой сибирец 2 часа назад
Автор, по-моему, только сейчас из пещеры выполз.
Хорватия
Что шокирующего в поддержании чистоты рядом с домом? В каком свинарнике вырос автор?
Испания
Кто сейчас не знает о испанской сиесте? Автор точно только-что из пещеры.
Новая Зеландия
Что шокирующего в ходьбе босиком? Ну, нравится им так.
Канада
У нас в Сибири то же самое. От деревни до деревни 200 км и больше бывает. Автор на карту смотрел?
Индия
Держащимися за руки особями мужского пола сейчас мало кого можно удивить. А шокировать тем более не удастся.
Ирландия
Что шокирующего в простой вежливости? Хотя... Если автора шокируют чистые улицы...
Бали
Шок - это когда покойника разрубают и скармливают диким животным (есть в мире такая традиция). Веселье на погребении - очень частая традиция. Душа уходит в лучший мир или переходит на новый уровень (много вариантов) и все этому радуются. У славян до принятия христианства справляли тризну с обильным угощением, песнями, танцами и другими развлечениями. А христианская традиция вызывает диссонанс.
Сан-Франциско, Калифорния
Здесь могу согласиться. Такое может шокировать.
Индия
Об индийских контрастах мало кто не знает. А где их нет? Поэтому тоже - ничего шокирующего.
Ну, и так далее.
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846
basil pupkin 4 часа назад
Вот живу в стране Азиопа (С) Задорнов) в центре России, а оказывается особенности как в Канаде.
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7k
Колорад 4 часа назад
В Канаде большие расстояния. Поэтому, чтобы просто купить продукты, люди совершают двухчасовую поездку... - А Россия маленькая поэтому магазины под боком
В Индии часто можно увидеть мужчин, которые держатся за руки. Но они не геи, просто это такой обычай... - У них же левая рука считается грязной, они её жопу моют.
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976
Просто прохожий 9 часов назад
Только придурка который рос 20 лет в подвале что то может шокировать(из того что здесь представлено), ну или современного говноблоХЕРа. Это просто ущербные люди(я про говноблохеров). Чем могут шокировать девушки которые ходят босиком в теплых странах или невежливым сразу соглашаться на предложенный чай или кофе. Автор просто конченый придурок, которого уже не вылечить и которому ни в коем случае нельзя иметь детей. Придурки не должны размножаться.
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175
Sata33 10 часов назад
А есть такая страна "Латинская Америка" ?
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262
Dzenis Viktor 9 часов назад
Я из той, что ненавидит национализм и этнократию потомков нацистских недобитков. А ты?
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262
Dzenis Viktor 9 часов назад
Это да...
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175
Sata33 Dzenis 17 минут назад
Я из России , но вот про страну "Латинская Америка " как-то не слышал , вот интересуюсь , может надо заполнить пустоту в образовании ?
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