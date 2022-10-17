15 обычаев из других стран, которые шокировали путешественников

Здесь не принято говорить с официантом о чём-либо кроме заказа. И ещё очень сложно привыкнуть к испанской сиесте. Мой друг сказал мне, что все магазины и предприятия закрыты, потому что настало "время вздремнуть", я не сразу в это поверил!