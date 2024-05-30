В сети вычислили актёров и актрис, чьи персонажи чаще всего умирали на экране

3 место. Удо Кир — 76 смертей («Кровь для Дракулы», «Джонни Мнемоник», «Блэйд»)

2 место. Кристофер Ли — 82 смерти («Человек с золотым пистолетом», «Гремлины 2: Новенькая партия», «Властелин колец: Возвращение короля», «Звёздные войны. Эпизод 3: Месть ситхов»)

1 место. Дэнни Трехо — 93 смерти («Отчаянный», «Схватка», «От заката до рассвета», «Воздушная тюрьма» и ещё много-много)

Авторы исследования высчитывали отдельно общее количество смертей на экранах и конкретно в художественных фильмах.