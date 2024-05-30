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В сети вычислили актёров и актрис, чьи персонажи чаще всего умирали на экране

В сети вычислили актёров и актрис, чьи персонажи чаще всего умирали на экране

Автор:
30 мая 2024 11:12
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   смерть   съемка   фильм   фото   
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Для этого было проанализировано более 45 тысяч постановочных смертей в фильмах, на телевидении, в видеоиграх и музыкальных клипах в период с 1890 по 2024 год с помощью данных популярного сайта, который ведут англоязычные любители кино, Cinemorgue Wiki («Киноморг»).

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3 место. Удо Кир — 76 смертей («Кровь для Дракулы», «Джонни Мнемоник», «Блэйд»)
2 место. Кристофер Ли — 82 смерти («Человек с золотым пистолетом», «Гремлины 2: Новенькая партия», «Властелин колец: Возвращение короля», «Звёздные войны. Эпизод 3: Месть ситхов»)
1 место. Дэнни Трехо — 93 смерти («Отчаянный», «Схватка», «От заката до рассвета», «Воздушная тюрьма» и ещё много-много)

Авторы исследования высчитывали отдельно общее количество смертей на экранах и конкретно в художественных фильмах.

3 место. Лэнс Хенриксен — 57 смертей («Терминатор», «Трудная мишень», «Крик 3», «Чужой 3»)
2 место. Кристофер Ли — 70 смертей
1 место. Дэнни Трехо — 75 смертей

Первая тройка от этого уточнения поменялась не сильно — Дэнни Трехо и сэр Кристофер Ли здесь вне конкуренции!

3 место. Роуз Макгоуэн — 23 смерти («Крик», «Планета страха»)
2 место. Миранда Ричардсон — 23 смерти («Империя солнца», «Жестокая игра», «Сонная Лощина»)
1 место. Шелли Уинтерс — 25 смертей («Ночь охотника», «Лолита», «Клеопатра Джонс», «Дневник Анны Франк»)

У актрис общее количество смертей героинь во всех видах медиа имеет куда более скромные цифры.

3 место. Гэри Олдман — 36 смертей («Леон», «Пятый элемент», «Гарри Поттер и Орден Феникса»)
2 место. Сэмюэл Л. Джексон — 36 смертей («Джанго освобождённый», «Звёздные войны. Эпизод 3: Месть ситхов», «Kingsman: Секретная служба», «Омерзительная восьмёрка»)
1 место. Брюс Уиллис — 38 смертей («Смерть ей к лицу», «Шакал», «Армагеддон», «Город грехов», «Стекло»)

Здесь авторы выделили конкретно актёров и актрис категории А, среди которых первое место занял ныне почётный пенсионер Брюс Уиллис.

3 место. Пол Кэйси — 24 смерти
2 место. Рон Перлман — 28 смертей
1 место. Клэнси Браун — 31 смерть

Вот чьи смерти чаще всего видели телезрители. Пол Кэйси часто играет различных телевизионных монстров (в одном только «Докторе Кто» набрались десятки), а Клэнси Браун, известный по «Побегу из Шоушенка», отлично отыгрывает злодеев.

  • 1930-е. Бела Лугоши — 16 смертей
  • 1940-е. Бела Лугоши — 18 смертей
  • 1950-е. Ли Ван Клиф — 29 смертей
  • 1960-е. Брюс Дерн — 25 смертей
  • 1970-е. Хидэо Мурота — 28 смертей
  • 1980-е. Син Фуйонь — 24 смерти
  • 1990-е. Томас Розалес-младший — 26 смертей
  • 2000-е. Рон Перлман — 29 смертей
  • 2010-е. Дэнни Трехо — 47 (!) смертей
  • 2020-е. Дэнни Трехо — 10 смертей

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Метки: актеры   кино   смерть   съемка   фильм   фото   
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12  комментариев
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3k
Saplus 2 часа назад
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юрий Полчаса назад
количество важно, но качество: комиссар розен, джосс бомон
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Serg2001 Час назад
Всегда казалось, что в этой номинации Ален Делон вне конкуренции...)
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5k
Robin Час назад
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yahaomsk Час назад
почему у Гэри Олдмана и Л. Джексона количество одинаково,но Сэмюэл стоит на ступеньку выше ? это потому что он чёрный ?
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Алексей Час назад
Так Дэнни Трехо всегда умирает в фильмах.
это его условие если зовут куда.
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Алексей BuG 24 минуты назад
Если играет отрицательного героя
Он в 6-го марта 2020 написал даже у себя в фейсбуке.
Погуглите
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20k
Голос Вселенной 2 часа назад
А как же...... ???
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Колорад 2 часа назад
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Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1561 пост (1525 в горячем)

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