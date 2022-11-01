Над парнем издевались из-за волос на теле и прозвали "оборотнем"

Сам же мужчина предпочитает называться "Мистер Медведь", ассоциируя себя с хищником. Ведь у животных есть шерсть, за которую их никто не стыдит.
В мире все привыкли, что волос на теле у мужчин обычно гораздо больше, чем у женщин. Поэтому большинство парней не ходят на эпиляции вообще. Но вот герой нашего поста долгое время переживал из-за своего непривычно густого волосяного покрова.
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С 13 лет, когда обычно начинает переходный возраст, у парня начали расти волосы на теле. Становясь старше, он все больше стеснялся своего внешнего вида. Он прибегал к разным способам избавления от волос на тебе: сбривал, ходил на эпиляции. Но это не работало: они отрастали снова и снова.
Но в какой-то момент парень понял, что нужно принять себя. Теперь он ухаживает не только за волосами на голове, но и на теле, использует кондиционер и сушит их, чтобы они были мягче.
А как бы вы поступили на месте парня: приняли себя или сбривали бы волосы?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Звали его Гюльбала, что в переводе - маленький цветок.
Это мы рыбу по ночам ловили.
Нафига????
))))))))))))))))))
Ещё многократно получал наряд за небритость лица, хотя брился каждое утро,
кто он и откуда написали бы
Где-то между гомоэректус и неандертальцем.
Существует ряд исследований, показывающих улучшение роста волос, как у мужчин, так и у женщин, при наружном применении тестостерона в типичную андрогенную область выпадения. Основную роль в развитии алопеции будет играть фермент 5α-редуктаза, а именно ее 1-й и 2-й тип и, соответственно, накопление под ее воздействием в коже волосистой части головы дигидротестостерона.
Ряд ученых неоднократно наблюдали андрогенетическое выпадение волос при его повышении, дефиците и даже нормальном уровне в крови. Это прежде всего связано с наследственной предрасположенностью, повышенной чувствительностью волосяных фолликулов к дегидротестерону, высоким уровнем 5α-редуктазы."