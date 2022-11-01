Над парнем издевались из-за волос на теле и прозвали "оборотнем"

FISHKINET
Бестселлеры компании Blackview на распродаже AliExpress 11.11 со скидками до 55% Бестселлеры компании Blackview на распродаже AliExpress 11.11 со... Девушка предлагает мужчинам работу мечты Девушка предлагает мужчинам работу мечты Гуру монтажа: типичные будни профессионалов своего дела Гуру монтажа: типичные будни профессионалов своего дела Жизнь мобилизованных, инвесторов и туристов не будет прежней: законы, вступившие в силу 1 ноября Жизнь мобилизованных, инвесторов и туристов не будет прежней:... Юная героиня: за что школьницу Марину Плотникову наградили Золотой Звездой? Юная героиня: за что школьницу Марину Плотникову наградили Золотой... Незабытый подвиг: как советские космонавты спасли Землю от трагедии с бесконтрольной станцией «Салют-7» Незабытый подвиг: как советские космонавты спасли Землю от... Пивная коза, доставшая жена и другие любопытные факты и истории Пивная коза, доставшая жена и другие любопытные факты и истории 18 котиков, которые были обнаружены в самых неожиданных местах 18 котиков, которые были обнаружены в самых неожиданных местах Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки "Что за крошечный шарик?": бульдог знакомится с котёнком "Что за крошечный шарик?": бульдог знакомится с котёнком Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Черный эрезус: Этот паук не плетёт паутины. Вместо этого он минирует землю ловушками и ждёт. Что будет, если на «капкан» наступит человек? Черный эрезус: Этот паук не плетёт паутины. Вместо этого он... 30+ редких фото знаменитостей 30+ редких фото знаменитостей Матлюба Алимова – лучшая цыганка нашего кино, которая не имеет отношения к этой национальности Матлюба Алимова – лучшая цыганка нашего кино, которая не имеет... Возвращение блудного бразильца в Россию Возвращение блудного бразильца в Россию Гонщик прошёл в финал благодаря любимой тактике из компьютерных игр Гонщик прошёл в финал благодаря любимой тактике из компьютерных игр 17 финалистов конкурса комедийной фотографии дикой природы 17 финалистов конкурса комедийной фотографии дикой природы Фантастические звери Евгения Хонтора Фантастические звери Евгения Хонтора ВАЗ-2101 и «Москвич»-2141: что значили индексы в названиях советских машин ВАЗ-2101 и «Москвич»-2141: что значили индексы в названиях...
Над парнем издевались из-за волос на теле и прозвали "оборотнем"

Над парнем издевались из-за волос на теле и прозвали "оборотнем"

Автор:
01 ноября 2022 21:06
Метки: Необычный   волосатый парень   из жизни   истории   любопытно   мистер медведь   про волосы   
1777
6

Сам же мужчина предпочитает называться "Мистер Медведь", ассоциируя себя с хищником. Ведь у животных есть шерсть, за которую их никто не стыдит.

В мире все привыкли, что волос на теле у мужчин обычно гораздо больше, чем у женщин. Поэтому большинство парней не ходят на эпиляции вообще. Но вот герой нашего поста долгое время переживал из-за своего непривычно густого волосяного покрова.


3


×

С 13 лет, когда обычно начинает переходный возраст, у парня начали расти волосы на теле. Становясь старше, он все больше стеснялся своего внешнего вида. Он прибегал к разным способам избавления от волос на тебе: сбривал, ходил на эпиляции. Но это не работало: они отрастали снова и снова.



Его прозвали "оборотнем", долгое время даже возлюбленные смеялись над ним.



Но в какой-то момент парень понял, что нужно принять себя. Теперь он ухаживает не только за волосами на голове, но и на теле, использует кондиционер и сушит их, чтобы они были мягче.



А как бы вы поступили на месте парня: приняли себя или сбривали бы волосы?


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
Метки: Необычный   волосатый парень   из жизни   истории   любопытно   мистер медведь   про волосы   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
Альберт Полчаса назад
Со мной на пароходе матрос был тоже волосатый.
Звали его Гюльбала, что в переводе - маленький цветок.
Это мы рыбу по ночам ловили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Ego sum qui sum 2 минуты назад
в этом году, зимой, в европе, ему завидовать начнут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Компьютер DELL монитором 8 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
163
randriks Компьютер DELL монитором 55 секунд назад
Пипец мужик
Нафига????
))))))))))))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
582
Vladislav Grigorenko 15 минут назад
Один южный, горячий мущщина привёл девушку, чтоб устроить ночь любви. "Э! Раздэвайся давай!" Девушка разделась, он тоже. Она смотрит - до того он весь волосатый, будто шерстью покрыт - и говорит: "Вот это да! Аж мурашки по коже!" - "Э! Слушай! Одевайся давай! Дамой иди! Прошлый раз от [мат] весь туловищ бриль, бриль, керасин мазаль, мазаль, твой мурашки мне толка не хватал!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
sava Полчаса назад
а у меня только "фанера" руки и ноги, даже на голове отказываются расти. В начале лето стригу тримером 1 см. Иначе потею как непонятно что.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Shtoppi 44 минуты назад
Волосы на теле у этого чувака еще самый худший расклад, вот у тех, у кого гипертрихоз - это реально проблема.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11
Александра С 45 минут назад
Нормальный дядька. У меня сосед и то пострашнее. )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70k
Пётровыч 54 минуты назад
Родня с Кавказа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
88k
parallax Час назад
Не так уж он и волосат, У нас в роте, один грузин был намного лохматее. М
Ещё многократно получал наряд за небритость лица, хотя брился каждое утро,
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Tuskub Час назад
..давным-давно лежал я в больничке и медсестра ставила банки армянину с мохнатой спиной и случайно (случайно!!) подожгла волосы на спине... Запах, крики и, в последствии, жалоба на некомпетентность - были . Это всё, что я могу сказать и вспомнить на этот пост ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Лис Час назад
Сам я примерно такой же обросший. И чё? И мне, и всем как то фиолетово. А в бане посмотришь - таких хватает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Copycat Час назад
В народе говорят это из-за обилия тестостерона)

кто он и откуда написали бы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

37399



Другие посты автора
Популярное
20 занимательных фотографий любопытных редкостей
20 занимательных фотографий любопытных редкостей
Смешные картинки
Смешные картинки
Набирающие популярность
Хэллоуин — плюс ещё один способ обнажиться для девушек
Хэллоуин — плюс ещё один способ обнажиться для девушек
15 ярких образов знаменитостей, в которых они встречают Хэллоуин 2022
15 ярких образов знаменитостей, в которых они встречают Хэллоуин 2022
Мировая премьера бюджетных смартфонов от компании Cubot
Мировая премьера бюджетных смартфонов от компании Cubot
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кровать с лабиринтом для кота

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Прикол#факты#интересное#картинки#люди#забавно#кино#природа#Еда
#фото#животные#авто аварии#аварии#Приколы#СССР#милота#Хэллоуин#смех#новости
#интересно#дтп#история#автомобили#автомир#подборка#истории#мобилизация#дети#путешествия
Мировая премьера бюджетных смартфонов от компании Cubot Мировая премьера бюджетных смартфонов от компании Cubot Инфантильные люди, нелепые выходки которых удивляют окружающих Инфантильные люди, нелепые выходки которых удивляют окружающих Интересные факты с просторов интернета Интересные факты с просторов интернета 13 ситуаций, в которые вляпаться могли только мужчины 13 ситуаций, в которые вляпаться могли только мужчины Путешествия, которые совсем не хочется повторить Путешествия, которые совсем не хочется повторить 15 случаев, когда адвокаты защиты вывели обманщиков на чистую воду 15 случаев, когда адвокаты защиты вывели обманщиков на чистую воду

На что жалуетесь?

Вернуться