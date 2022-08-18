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14 историй про человеческое хамство, которое не знает границ

14 историй про человеческое хамство, которое не знает границ

Автор:
18 августа 2022 12:42
Сообщество : Истории из жизни
Метки: из жизни   истории   истории из жизни   наглость   фото   хамство   
4668
15

Общение с людьми не всегда проходит гладко. Порой коммуникация приводит к обидным и бредовым ситуациям.

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А вы когда последний раз сталкивались с хамством?

Источник:

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Метки: из жизни   истории   истории из жизни   наглость   фото   хамство   
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11  комментариев
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7k
ron 2 часа назад
Шутка про усишки и трусишки - шутка дня ))))
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51k
smakido 4 минуты назад
В Индии говорят:"Хочешь узнать человека? Тогда задень его. Человек - это сосуд, чем он наполнен, то из него начинает выплескиваться. Как люди с тобой обращаются -это их карма, а то как ты на это реагируешь -твоя."
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9k
antonium 22 минуты назад
Мне на фишках некоторые постоянно хамят, я потом плакаю в подушку, ответить не могу в силу воспитанности и врожденной интеллигентности. Что мне делать, как отвечать этим вонючим козлам?
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3k
SandMANn Полчаса назад
Разве это хамство? То, которое порой случается в комментариях недорослей на Фишках – вот это да! ...и по носу не "щелкнуть"...
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1k
investas Полчаса назад
Мне бес толку хамить, я работаю на опережение, сам всегда первый хамлю)
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44k
Соломей 42 минуты назад
половина случаев,как минимум-высосано из пальца. но мне один чел когда то посоветовал, и я в случае хамства, что случается очень редко говорю: А вам, крепкого здоровья, долгих лет жизни,чтоб у вас было в жизни, у ваших детей и родственников, так как вы относитесь к другим людям, аминь. это пипец как работает.
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1k
Saplus 52 минуты назад
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3k
Дмитрий ! Час назад
Я общаюсь с людьми так, как они со мной.
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