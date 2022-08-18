14 историй про человеческое хамство, которое не знает границ

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Общение с людьми не всегда проходит гладко. Порой коммуникация приводит к обидным и бредовым ситуациям.
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А вы когда последний раз сталкивались с хамством?
Источник:
АНТИФИШКИ
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