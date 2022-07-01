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Инфантильные люди, нелепые выходки которых удивляют окружающих

Инфантильные люди, нелепые выходки которых удивляют окружающих

Автор:
01 июля 2022 14:52
Метки: выходки   дети   из жизни   инфантильность   истории   истории из жизни   
5496
13

Инфантильность — сохранение в психике и поведении взрослого особенностей, присущих детскому возрасту. Инфантильные люди обычно ведут себя, как подростки, чем смешат и удивляют остальных.

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Источник:

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Метки: выходки   дети   из жизни   инфантильность   истории   истории из жизни   
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18  комментариев
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30k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Сдается мне, Кузя был предлогом ))
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331
Александр Зотов 17 минут назад
ну прально, Кузю он хез сколько лет знает, а очередную содержанку при желании и так найдёт)
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1k
Dimon Полчаса назад
Если коротко: женщины называют козлами тех, кого не смогли сделать баранами!
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9k
Сатанеев Полчаса назад
Спасибо
Посмеялся и от поста, и от комментов.
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2k
Любушка 39 минут назад
Дико извиняюсь за вторжение! Инфантильные девочки. Инфантильные мальчики. Друг другу жалуются на сложности бытия. Отхреначить их словесно- не поймут и обидятся. Приводить примеры другой жизни нет смысла. Опять не поймут и снова обидятся. Я вижу один выход. У всей этой моли есть родители, которые хотели, чтобы их дети жили не так, как они. Чтобы лучше, чтобы ярче. А на выхлопе, посмотрев, что получилось, пусть каждый отец вспомнит доходчивый метод своих родителей. Труд и вожжи. Инфантильная девочка 25-ти годочков мгновенно вспомнит, как пылесос включается, а мальчик 27-ми годочков поймет разницу между дрелью и перфоратором. И в общественном транспорте перестанут себя чувствовать вольготно, когда рядом те, кому из приличия нужно место уступить.
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8k
Garpia121 44 минуты назад
Если мужчину не удалось сделать подкаблучником и оленем, обзови его маменькиным сынком и инфантильным.
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3k
Владимир Час назад
Кузя-это святое!
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1k
RaiJu 2 часа назад
С последним поспорю. Я тоже переживаю за того, кого приучил. И считаю собачку своим ребенком, вдруг она с голоду умрет, вдруг ей было жарко и вода закончилась. :)
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11k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Комментарий к фото
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7k
Борис Карабанов 2 часа назад
Больше всего понравилось: "Вышла замуж на спор..." и после этого начинается перечень претензий к мужу.
Л - Логика.ЖЛ - Женская Логика.
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Спелая кукурузинка

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