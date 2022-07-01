Инфантильные люди, нелепые выходки которых удивляют окружающих

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Инфантильность — сохранение в психике и поведении взрослого особенностей, присущих детскому возрасту. Инфантильные люди обычно ведут себя, как подростки, чем смешат и удивляют остальных.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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