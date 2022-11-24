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13 ситуаций, в которых лучше было бы промолчать

13 ситуаций, в которых лучше было бы промолчать

Автор:
24 ноября 2022 13:33
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   жизненно   из жизни   истории   лучше бы молчали   ляпнули   неловкая ситуация   
2842
14

Люди иногда как что скажут, так хочется закрыть лицо рукой, удивляясь их глупости или наглости. Не зря считается, что порой лучше промолчать, чем сказать что-то глупое.

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Источник:

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Метки: Прикол   жизненно   из жизни   истории   лучше бы молчали   ляпнули   неловкая ситуация   
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4  комментария
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6k
Том Сойер 2 часа назад
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Макарыч 12 минут назад
Ну и я до кучи подобную картинку ляпну. А то как же без ещё одной!
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Mixalych Полчаса назад
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11k
Ivan 2 часа назад
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