13 ситуаций, в которых лучше было бы промолчать

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Люди иногда как что скажут, так хочется закрыть лицо рукой, удивляясь их глупости или наглости. Не зря считается, что порой лучше промолчать, чем сказать что-то глупое.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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