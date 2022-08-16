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14 историй на собеседованиях, после которых хочется сжечь трудовую книжку

14 историй на собеседованиях, после которых хочется сжечь трудовую книжку

Автор:
16 августа 2022 12:50
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол.   забавно   из жизни   интересно   истории   работа   смешно   собеседования   фото   
10816
15

Собеседование - это почти всегда волнительное событие, сколько бы ни было опыта у человека. Однако порой наниматели выдают такие перлы, что можно сразу забирать трудовую книжку.

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А у вас были странные истории на собеседованиях?

Источник:

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Метки: Прикол.   забавно   из жизни   интересно   истории   работа   смешно   собеседования   фото   
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41  комментарий
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19k
homerchik 4 часа назад
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2k
Оптимистичный реалист Час назад
Ушёл с одного известного предприятия. Пришёл устраиваться на другое по тому же профилю. Опыт на прежнем месте 5 лет, доска почёта вся херня. Начальник ОК долго меня нахваливала, мол, у вас опыт, заслуги то сё. Отправила меня к своим сотрудницам какие то тупые тесты проходить - кружочки на время рисовать и т.д. Хрен, кто мне потом перезвонил. К слову - устраивался я на мастера в цех металлообработки на станках с ЧПУ.
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2k
Оптимистичный реалист Час назад
Комментарий к фото
Если "БЫЛ" на собеседовании, то причём тут "ЗАМУЖЕМ"?
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25k
Ego sum qui sum Час назад
я, как руководитель подразделения, вместе с эйчарами часто провожу собеседования - надо сказать с другой стороны баррикады еще больше интересного
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2k
Pill 2 часа назад
Да, очень сейчас для меня это актуально. Пара похожих случаев было.
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1k
Александр 2 часа назад
давно дело было. я работаю в сфере растоможки импортных грузов, менеджер по ВЭД короче, ну и работу искал в этой же сфере. перед приходом на собеседование посмотрел отзывы об их компании. в основном негативные и много плохого про начальников пишут. я распечатал их, и пошел на собеседование к ним контору. сидит молоденькая HR, задает мне вопросы по листочку, в листочке у нее ответы. вопросы легкие для меня: типа какие документы дает продавец (ответ в листке инвойс и пакинг) я отвечаю товарную накладную и упаковочный лист и далее в том же духе отвечаю ей. в конце она говорит, мол я практически не ответил правильно ни на один вопрос. я предложил ей пройти тот же опрос вместе с начальником ВЭДа их конторы. каково было мое удивление, когда даже начальник, точнее начальница, сама нихрена не знает азов растомжки. и дернул меня черт спросить чем поддон от европаллеты отличается. тут начальник разошелся, стала реально орать, что я вообще не компитентен и не шарю не фига. (размер поддона может быть любой, а еврик строго 0,8*1,2м)
я сижу, улыбаюсь, достаю листы с отзывами, даю этому начальнику почитать. и тут начался пи*ец. меня обвинили, что я сам эти отзывы пишу, что у них люди увольняются и не приходят новые из-за этих отзывов и т.д.
выходил из офиса я один, прохожу мимо их рецепшн и секретарша так с ухмылкой спрашивает меня: как прошло собеседование?) я улыбнулся и ответил: оху*нно и пошел дальше искать работу)))
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17k
Дмитрий 2 часа назад
С моим коллегой произошла замечательная история на собеседовании, благодаря которой он, собственно и стал моим коллегой, устроившись на работу к нам, а не туда, куда планировал изначально.
Итак, жил да был сервисный инженер по одному очень специфическому и дорогостоящему оборудованию. Да не простой инженер, а очень толковый. Регулярные стажировки у производителя в Англии и Германии, всевозможные сертификаты, сервисная документация и ПО, специнструмент, всякие ключи-пароли-донглы, немалый опыт -- всё у него имелось. Работал он в официальном представительстве, зарплату получал роскошную, соцпакет как у космонавта, в общем всё было прекрасно за исключением одного: оборудование тонким слоем распределено по всей территории РФ и стран СНГ, которые тоже обслуживались через московское представительство, поэтому работа состояла из одних командировок. Налетал товарищ преизрядно от Чукотки до Калининграда, от Мурманска до Ташкента, порой не появляясь дома месяцами. А годы шли, дети выросли, внуки появились и кочевая жизнь стала надоедать. Как он сам сказал: "когда при посадке в самолёт стюардессы здороваются с тобой по имени-отчеству "О, Иван Иваныч, вы снова с нами", понимаешь, что в жизни надо что-то менять".
И решил товарищ уйти от официалов и осесть на близлежащем заводе, где было установлено "его" оборудование и где его прекрасно знали. Да, зарплата меньше на порядок, но зато график два через два, никаких командировок и от дома до работы полчаса на машине. Позвонил главному инженеру, тот всеми руками и ногами "за", но предупредил "у нас же солидная компания, исо девяносто-ноль-один и все дела, так что собеседование у "эйчара" пройти надо обязательно, без него никак.
Ну, надо, так надо.
Далее с его слов:
"Прихожу на собеседование. Сидит за столом девочка-припевочка (как потом выяснилось, родственница генерального) лет двадцати с небольшим, губки бантиком, бровки домиком, в ухо фонариком посвети -- глаза загорятся. Сидит и томно клацает пятисантиметровым маникюром в кнопочки макбука. А потом со вздохом изрекает в пространство:
--А вы знаете, я не смогла вас найти на фейсбуке.
Я ей отвечаю, что вполне логично, что не нашли, нет меня там. И в инстаграмме нет, и в твитторе и даже, страшно сказать, вконтактике. Не пользуюсь я этими погремушками, не к лицу и не по годам. Вот на отраслевых форумах, включая закрытый сервисный чат на сайте производителя, я зарегистрирован, могу продемонстрировать...
А в глазах девицы чуть-ли не ужас появляется.
--Вы не пользуетесь фейсбуком? Тогда вы нам не подходите, вы социофоб и не можете работать в команде...".
Мужик с гонором, спорить не стал, просто встал и ушёл. Рассказывал, что потом звонили, сами уже звали на работу, говорили, что девочку строго наказали: оставили без сладкого и вместо макбука выдали РС. В итоге оказался он у нас. От дома до работы добираться чуть дальше, зато про фейсбук никто не спрашивает.
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98
Александр Шевченко 2 часа назад
Как же хорошо , когда нет зависимости от кого либо.
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39k
Игорь 2 часа назад
Если через 5-7 минут общения с отделом кадров тебя не сводят или не соединяют по телефону с будущим непосредственным руководителем, то, на данный момент, компании работники не нужны. Это кадровики создают вид бурной деятельности.
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2k
Yus 3 часа назад
Вроде всё сходится.
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11k
Администратоp 3 часа назад
запомнилось на одном собеседовании. понравился руководителю, который собеседовал меня и он очень долго думал где бы достать ту сумму денег, которую я запросил. видя его размышления понял что в такой конторе ловить нечего, так как меня нанимают на последние деньги. пусть ищат специалиста по проще. в итоге нашел работу с зп в два раза выше. никогда не идите работать к крохоборам.
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1k
Тупняк 3 часа назад
Как-то раз хотел устроиться в одну организацию, где как оказалось нужно заниматься обзвоном клиентов. Предложение уже не понравилось. После мне сказали, что у меня странная модель поведения. А после дали какой-то тест на 200 вопросов, которые я хз сколько по времени проходил. В итоге позвонили через 2 недели, озвучили сколько дадут ЗП, услышали заветные "Идите нах@й" и все остались довольны.
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409
Куруш 3 часа назад
"Был", "Вы замужем?"...
Или фейк или... на этом мысли заканчиваются
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2k
АлексЮстасу 4 часа назад

Компания высокого полёта, 6лRдb.
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36k
Алексей 4 часа назад
бывает да, тут бы фотку персонажа - может раскрашен был под хохлому))) мы же люди, все друг-друга обсуждают - работодателя, персонал, мужей, жен - это основная составляющая коммуникаций)))
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31k
Snork Snorkoff 4 часа назад
Со всех сторон мудни бывают. Берешь на работу. "Да,да,да, могу, могу, могу, буду, буду, буду" А потом начинается, ой.. а мне не с кем собачку оставить, а в командировку я не поеду, бабушке жены плохо, а вот это мне не поручайте, а вот с этим я работать не буду, он мне не нравится и вообще летом жарко, а у меня давление.
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49k
Олег 4 часа назад
каникулы скоро закончатся...
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36k
Алексей 4 часа назад
так то работодателя можно понять, если это не должность грузчика, где нет переменной части... сначала работадатель выслушивает кандидата, понимает подходит или нет, и уже делает предложение - если не хватает конкретики, тут можно уточнять))) я видел таких оленей - пришли в огромную компанию и ржут, идиотские шутки и прочее - я думаю до обсуждения зп дело не дошло)))
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5k
Умница-красавица 5 часов назад
А потом так пристально посмотрела и добавила: Ты ли, че ли?
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Спелая кукурузинка

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