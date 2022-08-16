14 историй на собеседованиях, после которых хочется сжечь трудовую книжку

10816
15
Собеседование - это почти всегда волнительное событие, сколько бы ни было опыта у человека. Однако порой наниматели выдают такие перлы, что можно сразу забирать трудовую книжку.
×
×
А у вас были странные истории на собеседованиях?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Голь на выдумки хитра: изобретения, появившиеся из-за чьей-то лени или необходимости
- Тайка наняла для мужа любовницу на полную ставку
- 13 историй от жён про мужей, которые доказывают, что брак - это скорее бытовуха, а не романтика
- 10 интересных исторических фактов, которых вы, возможно не знали
- Британец нашёл на берегу реки огромную шкуру змеи
Новости партнёров
я сижу, улыбаюсь, достаю листы с отзывами, даю этому начальнику почитать. и тут начался пи*ец. меня обвинили, что я сам эти отзывы пишу, что у них люди увольняются и не приходят новые из-за этих отзывов и т.д.
выходил из офиса я один, прохожу мимо их рецепшн и секретарша так с ухмылкой спрашивает меня: как прошло собеседование?) я улыбнулся и ответил: оху*нно и пошел дальше искать работу)))
Итак, жил да был сервисный инженер по одному очень специфическому и дорогостоящему оборудованию. Да не простой инженер, а очень толковый. Регулярные стажировки у производителя в Англии и Германии, всевозможные сертификаты, сервисная документация и ПО, специнструмент, всякие ключи-пароли-донглы, немалый опыт -- всё у него имелось. Работал он в официальном представительстве, зарплату получал роскошную, соцпакет как у космонавта, в общем всё было прекрасно за исключением одного: оборудование тонким слоем распределено по всей территории РФ и стран СНГ, которые тоже обслуживались через московское представительство, поэтому работа состояла из одних командировок. Налетал товарищ преизрядно от Чукотки до Калининграда, от Мурманска до Ташкента, порой не появляясь дома месяцами. А годы шли, дети выросли, внуки появились и кочевая жизнь стала надоедать. Как он сам сказал: "когда при посадке в самолёт стюардессы здороваются с тобой по имени-отчеству "О, Иван Иваныч, вы снова с нами", понимаешь, что в жизни надо что-то менять".
И решил товарищ уйти от официалов и осесть на близлежащем заводе, где было установлено "его" оборудование и где его прекрасно знали. Да, зарплата меньше на порядок, но зато график два через два, никаких командировок и от дома до работы полчаса на машине. Позвонил главному инженеру, тот всеми руками и ногами "за", но предупредил "у нас же солидная компания, исо девяносто-ноль-один и все дела, так что собеседование у "эйчара" пройти надо обязательно, без него никак.
Ну, надо, так надо.
Далее с его слов:
"Прихожу на собеседование. Сидит за столом девочка-припевочка (как потом выяснилось, родственница генерального) лет двадцати с небольшим, губки бантиком, бровки домиком, в ухо фонариком посвети -- глаза загорятся. Сидит и томно клацает пятисантиметровым маникюром в кнопочки макбука. А потом со вздохом изрекает в пространство:
--А вы знаете, я не смогла вас найти на фейсбуке.
Я ей отвечаю, что вполне логично, что не нашли, нет меня там. И в инстаграмме нет, и в твитторе и даже, страшно сказать, вконтактике. Не пользуюсь я этими погремушками, не к лицу и не по годам. Вот на отраслевых форумах, включая закрытый сервисный чат на сайте производителя, я зарегистрирован, могу продемонстрировать...
А в глазах девицы чуть-ли не ужас появляется.
--Вы не пользуетесь фейсбуком? Тогда вы нам не подходите, вы социофоб и не можете работать в команде...".
Мужик с гонором, спорить не стал, просто встал и ушёл. Рассказывал, что потом звонили, сами уже звали на работу, говорили, что девочку строго наказали: оставили без сладкого и вместо макбука выдали РС. В итоге оказался он у нас. От дома до работы добираться чуть дальше, зато про фейсбук никто не спрашивает.
А HR может говорить с вами и полчаса, потому что часто работает по сценарию и задает вопросы подготовленные тем самым руководителем
Или фейк или... на этом мысли заканчиваются
Компания высокого полёта, 6лRдb.