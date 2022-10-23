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16 примеров провального дизайна от людей, которые явно занимаются не своим делом

16 примеров провального дизайна от людей, которые явно занимаются не своим делом

Автор:
23 октября 2022 09:15
Сообщество : Юмор
Метки: Вещи   Прикол   Юмор   дизайн   креатив   умора   фантазия   фото   
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Человеческий разум работает в сумасшедшем режиме и способен создавать как гениальные, так и сомнительные вещи. Даже если вы отучились на дизайнера, это вовсе не означает, что вы можете им стать, как бы парадоксально это не звучало.

Примеры провального дизайна из нашей статьи доказывают, что мало получить диплом специалиста, им ещё нужно быть.

 

Эта детская площадка построена в яме и наполняется водой, когда идет дождь

×
×

 

«В местном университете есть несколько человеческих скульптур, расположенных на крышах, которые часто ошибочно принимают за реальных людей»

 

Самые хаотично расположенные кнопки лифта, которые вы когда-либо видели

 

Кутюрье тоже порой создают что-то необъяснимо странное

 


 

Не самый лучший дизайн детской площадки

 

Непонятно, кому можно здесь парковаться

 

Это чей-то первый и последний проект

 

«Раковина в моем гостиничном номере»

 


 

Лестница, спустившись по которой вы попадёте прямо в травмпункт, ведь пройтись по ней без последствий просто нереально

 

Фотошоп против реальности

 

Судя по всему, этот писсуар был создан для 2D-людей

 

Женщинам едва ли удастся почувствовать себя красивыми, глядя на этот логотип

 


 

Скамейка, которая ещё долгое время остаётся мокрой после дождя 

 

Общественные туалеты объединяют

 

Кто мог так бездумно отфотошопить это и в принципе создать такой дизайн?

 

Пол, вызывающий неконтролируемое головокружение

Очень хорошо читается, спасибо

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Вещи   Прикол   Юмор   дизайн   креатив   умора   фантазия   фото   
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2  комментария
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Ольга 2 часа назад
площадка с сенбитом оченьдаже ничего
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GoodNeon

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