Посветила лицом: Ольгу Бузову заметили на Донбассе

Экс-ведущая "Дома-2" сопровождала гуманитарный конвой фонда "Здоровое Отечество". На Донбассе участники миссии раздали местным жителям гуманитарную помощь. Правда, без наставлений от Бузовой не...