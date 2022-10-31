Посветила лицом: Ольгу Бузову заметили на Донбассе

Экс-ведущая "Дома-2" сопровождала гуманитарный конвой фонда "Здоровое Отечество". На Донбассе участники миссии раздали местным жителям гуманитарную помощь. Правда, без наставлений от Бузовой не обошлось.
С началом СВО селебрити разделились на два лагеря: одни, не приняв спецоперацию, поспешили переждать "смутные времена" в заграничье, другие активно помогают беженцам, собирают гуманитарную помощь, дают концерты. Ольга Бузова долго не комментировала происходящее, но недавно ее заметили в составе благотворительной организации на Донбассе.
«Я нахожусь тут с гуманитарной миссией. Мы привезли несколько фур с гуманитарной помощью, нужной для жизни любого человека. Важно помогать всем людям, и дарить им частичку любви. Сегодня я видела, как радовались детишки, когда видели меня. Эти улыбки и эта радость в их сердцах стоит дорогого. А у ребёнка должно быть детство, ведь его не вернуть», - цитирует Бузову издание "Аргументы и Факты".
Сама "звезда" свое участие в гумконвое не афишировала - за нее это сделали волонтёры, которые снимали каждый шаг телеведущей. Вот она прибывает на черном внедорожнике и выходит из машины под аплодисменты.
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Вот она разгружает коробки с гуманитарной помощью и попутно общается с журналистами, подчеркнув, что помогает не словом, а делом. "Пока кто-то говорит, я делаю", - заявляет Бузова.
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Довольно странно слышать от медийной персоны подобные замечания. Особенно, если учесть, что на Донбасс она приехала в первый раз в отличие от своих коллег, которые громких заявлений не делают, а без пафоса и лишних слов вносят посильную лепту в СВО.
В соцсетях, впрочем, мнения разделились. Кто-то считает, что вся эта показуха - явление разовое, и исключительно в рамках пиара, другие уверены: даже если так, то всё равно помощь не будет лишней.
Известно, что фонд "Здоровое отечество" привез 100 тонн гуманитарной помощи. В 12 фурах были продукты, медикаменты, предметы первой необходимости, зимняя одежда для детей и теплые вещи.
Потратила ли свои средства на благотворительность Бузова или ее миссией была пиар-акция для привлечения внимания к работе организации, история умалчивает. Сама телеведущая ситуацию не прокомментировала.
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Даже если это гонимый пиар, он как мы видели мог быть и диаметрально противоположный.
Короче - пусть будет. Не мне её судить, я и так не ездил в ДНР.
Потратила ли свои средства на благотворительность Бузова или ее миссией была пиар-акция для привлечения внимания к работе организации, история умалчивает. Сама телеведущая ситуацию не прокомментировала.
Источник:
Экс-ведущая "Дома-2" сопровождала гуманитарный конвой фонда "Здоровое Отечество". На Донбассе участники миссии раздали местным жителям гуманитарную помощь. Правда, без наставлений от Бузовой не...