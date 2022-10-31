Посветила лицом: Ольгу Бузову заметили на Донбассе

С началом СВО селебрити разделились на два лагеря: одни, не приняв спецоперацию, поспешили переждать "смутные времена" в заграничье, другие активно помогают беженцам, собирают гуманитарную помощь, дают концерты. Ольга Бузова долго не комментировала происходящее, но недавно ее заметили в составе благотворительной организации на Донбассе.





«Я нахожусь тут с гуманитарной миссией. Мы привезли несколько фур с гуманитарной помощью, нужной для жизни любого человека. Важно помогать всем людям, и дарить им частичку любви. Сегодня я видела, как радовались детишки, когда видели меня. Эти улыбки и эта радость в их сердцах стоит дорогого. А у ребёнка должно быть детство, ведь его не вернуть», - цитирует Бузову издание "Аргументы и Факты".





Сама "звезда" свое участие в гумконвое не афишировала - за нее это сделали волонтёры, которые снимали каждый шаг телеведущей. Вот она прибывает на черном внедорожнике и выходит из машины под аплодисменты.



