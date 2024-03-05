"Сюда надо съездить, чтобы получить индульгенцию?": Иван Охлобыстин осудил Киркорова за поездку на Донбасс

Иван Охлобыстин давно и плотно помогает Донбассу с гуманитарной помощью. Каждый раз, выезжая туда, он понимает, что поездка может стать последней. Тем обиднее ему и людям, которые там живут, приезды звезд шоубиза, которые появляются в опасном регионе, чтобы поставить плюсик в карму.

Обычно это случается после громкого скандала, когда даже "водолазка извинений" не помогает. Как, к примеру, после той самой "голой вечеринки", которая обрубила многим её участникам жирные госконтракты и закрыла путь на ТВ.

Филипп Киркоров, бывшей гостем на том празднике жизни, понял, что его дальнейшая деятельность в РФ под вопросом и поспешил извиниться. А недавно съездил на Донбасс.