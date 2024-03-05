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"Сюда надо съездить, чтобы получить индульгенцию?": Иван Охлобыстин осудил Киркорова за поездку на Донбасс

"Сюда надо съездить, чтобы получить индульгенцию?": Иван Охлобыстин осудил Киркорова за поездку на Донбасс

Автор:
05 марта 2024 17:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Иван Рхлобыстин   Лолита Милявская   гастроли   донбасс   филипп киркоров   шоу бизнес   эмпатия манучи   
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Охлобыстин уверен, что "опереточный" артист приезжал в Донецк, чтобы "отмыть свою репутацию", а на самом деле так ничего и не понял.

Иван Охлобыстин давно и плотно помогает Донбассу с гуманитарной помощью. Каждый раз, выезжая туда, он понимает, что поездка может стать последней. Тем обиднее ему и людям, которые там живут, приезды звезд шоубиза, которые появляются в опасном регионе, чтобы поставить плюсик в карму.


Обычно это случается после громкого скандала, когда даже "водолазка извинений" не помогает. Как, к примеру, после той самой "голой вечеринки", которая обрубила многим её участникам жирные госконтракты и закрыла путь на ТВ.


Филипп Киркоров, бывшей гостем на том празднике жизни, понял, что его дальнейшая деятельность в РФ под вопросом и поспешил извиниться. А недавно съездил на Донбасс.


Разумеется, не тайно, с с освещением в СМИ. Иван Охлобыстин считает, что эта акция - чистой воды показуха, которая нужна "для галочки", т.к. артист в глубине души вообще не понимает, зачем это делает.


Местные жители, кстати, по словам Охлобыстина, тоже не в восторге от визитов звёзд, которые представляют Донбасс вроде прачечной, позволяющей отмыть свою репутацию.


«Почему к ним относятся как к помойке? Что, они самые плохие, самые страшные на свете, что сюда надо ездить, чтобы получить индульгенцию?» — цитирует жителей региона Охлобыстин в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».


"Он занимает чужое место. Он стал мемом — человек не из той двери", - считает Охлобыстин. А вот к Лолите Милявской у него другое отношение:

«Лолиту очень жалко. Она лишилась доходов. И как надо жить с этим? Она искренний человек».


Иван надеется, что рано или поздно ситуация с Лолитой изменится в лучшую сторону.


Про других артистов, что уехали за границу, Охлобыстин высказался так же резко, сравнив их с молью на хозяйской шубе.


"Деятели культуры не существуют вне своей культуры. Так не может быть. И если ты не соглашаешься с существующими порядками, ты должен остаться здесь и бороться с ними. Да, тебя могут посадить, да, ты можешь умереть, тебя могут убить, но это ничего не меняет. Это та естественная плата за это высокое звание деятеля культуры, это за честь называться деятелем культуры, за честь принадлежности к русской великой культуре. И поэтому, если кто-то уехал и поучает теперь издалека - это тсранно. Он не имеет морального права призывать к тому, отчего бежал сам. Это подло! 

Я резко сказал, но правильно. Это вызывает отторжение, брезгливость. У меня нет зла, у меня есть брезгливость. Они должны платить за свое мнение. Нет среднего пути: либо ты деятель культуры, либо не деятель культуры. Сейчас из-за рубежа они умудряются паразитировать на брошенной ими аудитории, некрасиво уговаривая поставить лайки из-за монетизации ютуба", - считает он.


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Метки: Видео   Иван Рхлобыстин   Лолита Милявская   гастроли   донбасс   филипп киркоров   шоу бизнес   эмпатия манучи   
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8  комментариев
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4k
Максим Макашев 2 часа назад
Посыл Охлобыстина верен: УМЕРЛА ТАК УМЕРЛА. Никакой "реанимации". Доктор сказал в морг, значит - в морг
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1k
saturn 24 минуты назад
Думаю королю российской попсы глубоко все ровно, что сказал актёр из сериалов;))
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26k
ЦСКА 56 минут назад
Да что толку то?? Вон на "первом" это мерзкое е.б.л.и.щ.е уже сияет на почетном месте, в этой сраной "маске", среди прочей "элиты"!

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4k
Андрей Час назад
Иван Иванович все правильно сказал.
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5k
Мухамедов Александр Ашурович Час назад
с чего ему Лолиту то жалко? алкоголичка...
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18k
MarkovAlexandr 2 часа назад
А почему Лолиту жалко?
Ссылка www.youtube.com
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