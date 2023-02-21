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Обращение Путина к Федеральному собранию: текстовая трансляция и реакция соцсетей

Обращение Путина к Федеральному собранию: текстовая трансляция и реакция соцсетей

Автор:
21 февраля 2023 12:47
Сообщество : Политика
Метки: Путин   видео   донбасс   политика   сво   федеральное собрание   
18734
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По слухам, сегодняшнее обращение президента России обещает быть историческим.

Полчаса назад Владимир Путин начал ежегодное обращение к Федеральному собранию Российской Федерации. Сегодняшнее обращение обещает быть особенным, основной акцент будет сделан на проведении СВО, экономике и проблемам новых регионов, где всё ещё идут боевые действия.


Перед началом мероприятия в кадр попал дремлющий Медведев. Но это, кажется, уже никого не удивляет.


Путин начал свою речь словами о том, что выступает «в сложное и рубежное для России время, в период кардинальных перемен во всем мире».

Россия всеми силами к мирному решению ситуацию с Украиной, но за её спиной готовился совсем другой сценарий, заявил президент России.

Путин немного прошёлся по истории Украины, которую с XIX века пытаются превратить в таран против России.

После минуты молчания в память о погибших воинах Путин предложил создать государственный фонд, задачей которого станет персональная помощь семьям погибших военнослужащих в СВО. Также Путин предложил раз в полгода обеспечить каждому военнослужащему двухнедельный отпуск, чтобы они могли навещать семьи.

Президент предложил запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК. После чего акции "Сбера" и крупных застройщиков на Мосбирже резко прибавили в цене.

Нам предрекали обвал, но ВВП в 2022 году снизился всего на 2,1%, заявил Путин. Он также похвалил аграриев, которые в этом году собрали рекордный урожай.

Путин заявил, что Россия преодолела все экономические трудности и сейчас у промышленности страны появился уникальный шанс сделать качественный рывок. Набиуллина, похоже, не согласна.

Путин пообещал бесплатную газификацию всем жителям России на постоянной основе и инвестиции в сферу ЖКХ в размере 4,5 трлн рублей в течение 10 лет. Также президент РФ поручил расширить налоговые льготы на покупку компаниями российского высокотехнологического оборудования.

Лидер КПРФ Зюганов тем временем внимательно записывает слова Владимира Путина о крючкотворстве Запада.

Говорят, Мединский во время речи Путина пытался то ли не уснуть, то ли сфокусировать зрение на президенте.

Некоторым студентам российских ВУЗов вместо скучных пар решили включить послание президента.

Впрочем, за трансляцией послания Путина следили не только в российских ВУЗах, но и во многих западных изданиях.

И в Кахахстане.

В общем, все прикованы к мониторам и телеэкранам.

Пользователей Сети удивил резкий переход Путина от проблем экономики к вопросам ядерного сдерживания. Своё выступление Путин закончил на "весёлой" ноте. Он заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических и наступательных вооружениях. А Минобороны и Росатом должны обеспечить готовность к испытаниям ядерного оружия. Правда, первыми никто проводить испытания не намерен, только после западных партнёров.

Но есть нюанс: в последний раз США провели ядерные испытания 23 сентября 1992 года.

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Метки: Путин   видео   донбасс   политика   сво   федеральное собрание   
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733
Акан 11 часов назад
бооты, вы где, вам тут харчей принесли
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2k
Юрий Злой 7 минут назад
а что случилось ? на россию кто то напал ? или что то пошло не по плану ? я так и не понял, уже начинали или еще нет ?
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4k
Слава 40 минут назад
"Правда, первыми никто проводить испытания не намерен, только после западных партнёров. Но есть нюанс: в последний раз США провели ядерные испытания 23 сентября 1992 года."
А в чем нюанс?
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−5
Laserlip 57 минут назад
"Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет"
Мужиг сказал - мужиг передумал
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18
Сергей Галаев 2 часа назад
Я не понимаю, что так доеплись до Принудителя с закрытыми глазами. Так звук воспринимается лучше, слова, смысл. Я музыкалку заканчивал, все серьёзные выступления глаза закрывают.
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2k
Юрий Злой 2 часа назад
шел уже 360 день взятия Киева за три дня, но взяли пока что "За обе щеки"
разбудите там уже деда, и скажите, что он спецобосрался
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2k
taxcop 2 часа назад
Хорошая речь, правильная. Вон как у хохломразей пердаки рвет в комментариях. То ли еще будет, свиньи!
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6k
Андрей Крылов 3 часа назад
Гора родила мышь. (с) Блин, испанский стыд! А я столько раз голосовал за Путина. Всё надеялся. что он умудрится, как Сталин, не спеша но послледовательно вывернуться из ярма окружения. Начнёт переформатировать капиталистическу. РОссию в РФСР. Но нет. А оченьо жаль и грустно . Капитализм не для России! И как эо не понятно ещё многим? Хотя... Наверное понятно. ПРосот власттители сами те ещё упыри...
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−22
Aleksander 3 часа назад
Фотку спящего Медведева даже заминусовали,это как чувака с пустым плакатом менты загребли.Давай за Россию Матушку!!!Урааааааа!!!
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81
Sneg 3 часа назад
"Но есть нюанс: в последний раз США провели ядерные испытания 23 сентября 1992 года"
Хм, не понял, нюанс то в чём?
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4k
akahast 3 часа назад
Как и ожидалось, речь Путина на западе не вызвала ни у кого интереса
(с) честно спизжено у Мак Сим

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−6
Ан Чер 4 часа назад
Как хорошо, что в России есть пару дней в году, когда можно не включать телевизор, а просто посмотреть хорошие фильмы и послушать музыку
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2k
Lexx 4 часа назад
Обещать, не значит жениться.
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1k
Алексей Попов 4 часа назад
Весь мир в труху :-)))
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57
twincam 4 часа назад
попкорн с пивасиком взял ))) читаем высеры комнатных генералов стратегов и экспертов.
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57
twincam 3 часа назад
как прекрасно, минусящих чекаем, ответка будет как за терроризм. давайте больше, всех найдем.
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10k
GROMOZEKA 4 часа назад
Прочел коменты и прям интересно, как одновременно появляются свидомиты.
Сразу видно, что смена у пана кончилась и вперед клеймить ненавистную русню
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119k
arek14 4 часа назад
С широко закрытыми глазами.
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33k
семён 5 часов назад
Хохлоподача материала так себе
б пятак и хрюкание затмевают все, типа такие саркастические, комменты. Кароче, на троечку
. Хахол, сдавайся!!
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47
Точь-в-точь 5 часов назад
Для хохлов новость топ.Они туда стремятся.
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1k
Олег 6 часов назад
Обращение президента не очень. Все повторяется из года в год так что если услышал одно то дальше уже ничего нового не услышишь. Интересно другое - лично я еще не видел такие обсуждения темы где подавляющее число комментов было бы так заминусовано. Зеленого очень мало. О чем это говорит? Раскол во мнениях. Действия президента до такой степени глупы, непрофесиональны и бесхребетны что авторитет приходиться поддерживать только через агрессивные пропагандистские компании и административный ресурс. Отсюда и такой раскол.
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4k
Двестиграмм 6 часов назад
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