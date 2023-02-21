Обращение Путина к Федеральному собранию: текстовая трансляция и реакция соцсетей

По слухам, сегодняшнее обращение президента России обещает быть историческим.
Полчаса назад Владимир Путин начал ежегодное обращение к Федеральному собранию Российской Федерации. Сегодняшнее обращение обещает быть особенным, основной акцент будет сделан на проведении СВО, экономике и проблемам новых регионов, где всё ещё идут боевые действия.
Перед началом мероприятия в кадр попал дремлющий Медведев. Но это, кажется, уже никого не удивляет.
Путин начал свою речь словами о том, что выступает «в сложное и рубежное для России время, в период кардинальных перемен во всем мире».
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Россия всеми силами к мирному решению ситуацию с Украиной, но за её спиной готовился совсем другой сценарий, заявил президент России.
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Путин немного прошёлся по истории Украины, которую с XIX века пытаются превратить в таран против России.
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После минуты молчания в память о погибших воинах Путин предложил создать государственный фонд, задачей которого станет персональная помощь семьям погибших военнослужащих в СВО. Также Путин предложил раз в полгода обеспечить каждому военнослужащему двухнедельный отпуск, чтобы они могли навещать семьи.
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Президент предложил запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК. После чего акции "Сбера" и крупных застройщиков на Мосбирже резко прибавили в цене.
Нам предрекали обвал, но ВВП в 2022 году снизился всего на 2,1%, заявил Путин. Он также похвалил аграриев, которые в этом году собрали рекордный урожай.
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Путин заявил, что Россия преодолела все экономические трудности и сейчас у промышленности страны появился уникальный шанс сделать качественный рывок. Набиуллина, похоже, не согласна.
Путин пообещал бесплатную газификацию всем жителям России на постоянной основе и инвестиции в сферу ЖКХ в размере 4,5 трлн рублей в течение 10 лет. Также президент РФ поручил расширить налоговые льготы на покупку компаниями российского высокотехнологического оборудования.
Лидер КПРФ Зюганов тем временем внимательно записывает слова Владимира Путина о крючкотворстве Запада.
Говорят, Мединский во время речи Путина пытался то ли не уснуть, то ли сфокусировать зрение на президенте.
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Некоторым студентам российских ВУЗов вместо скучных пар решили включить послание президента.
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Впрочем, за трансляцией послания Путина следили не только в российских ВУЗах, но и во многих западных изданиях.
И в Кахахстане.
В общем, все прикованы к мониторам и телеэкранам.
Пользователей Сети удивил резкий переход Путина от проблем экономики к вопросам ядерного сдерживания. Своё выступление Путин закончил на "весёлой" ноте. Он заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических и наступательных вооружениях. А Минобороны и Росатом должны обеспечить готовность к испытаниям ядерного оружия. Правда, первыми никто проводить испытания не намерен, только после западных партнёров.
Но есть нюанс: в последний раз США провели ядерные испытания 23 сентября 1992 года.
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А в чем нюанс?
Мужиг сказал - мужиг передумал
разбудите там уже деда, и скажите, что он спецобосрался
Звачем врато то? . И такой был и этот бриыинг. Много члов ни о чём. Раздиратл каждую ывразу? Ну, разибирали уже не самые тупые люди Например тут:https://dzen.ru/video/watch/63f4dac6210d7d289e950839?t=1https://dzen.ru/video/watch/63f4dac6210d7d289e950839?t=1
Хм, не понял, нюанс то в чём?
(с) честно спизжено у Мак Сим
Сразу видно, что смена у пана кончилась и вперед клеймить ненавистную русню
Нормально?
Ну так может вспомните мой вопрос и ответите уже на него?
А то вы все больше и больше палитесь в роли незрелого протестуна, переходя на давно уже заезженные лозунги