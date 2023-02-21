Обращение Путина к Федеральному собранию: текстовая трансляция и реакция соцсетей

Полчаса назад Владимир Путин начал ежегодное обращение к Федеральному собранию Российской Федерации. Сегодняшнее обращение обещает быть особенным, основной акцент будет сделан на проведении СВО, экономике и проблемам новых регионов, где всё ещё идут боевые действия.



Перед началом мероприятия в кадр попал дремлющий Медведев. Но это, кажется, уже никого не удивляет.