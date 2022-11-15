Загадочные места Египта, найденные на Гугл картах

Думаю, что мало кто видел то, что я хочу показать.
Начну с того, что сами египтяне назвали Египет - Та-кемет егип. tꜣ-kmt - "Чёрная земля") — это древнеегипетское название Египта, относящееся к плодородным землям, орошаемым водами Нила, отличным от Дешрет ("Красная земля") - так древние египтяне называли безжизненные пески Аравийской и Ливийской пустынь, как гласит Википедия.
Когда рассматриваешь спутниковые снимки Египта, становится понятно, почему он назван древними "черной землёй". Нет, вовсе не потому, что египетские земли чертовски плодородны и покрыты слоем чернозёма, а потому, что под небольшим слоем песка проглядывается черная каменистая, словно оплавленная, поверхность.
Что могло вызвать такое состояние поверхности африканского континента - ученые пока не определились с ответом, но нужно сказать, что такая ситуация замечена мною на снимках и Ливии, и Мавритании (Око Сахары), и, возможно, под всей пустыней Сахарой есть каменистая поверхность, и не просто каменистая, а черная, пронизанная, словно сосудами и венами, текущей некогда здесь жидкости: то ли лавы, то ли расплавленной породы, то ли воды, или это последствия применения оружия древних богов?
Что произошло на этой земле, что произошло на земле Опаленного Стана (Палестине)? Когда все это произошло? По какой причине? Кто жил на Земле в это время? - У меня, как и многих других людей нет ответа на это вопрос.
Но мне сейчас уже понятно, почему древние египтяне свою землю называли "черной" - Та-кемет. Пишите, каково ваше мнение?
Но это ещё не всё. Теперь вторая часть моей статьи о Египте. Я нашла некоторые интересные места. Если кому-то захочется рассмотреть в деталях, на фото есть координаты данных снимков.
1.В Египте, на средневековых картах, как и во всей Сахаре указано множество озёр, которые ныне не существуют: либо пересохли, либо пересыхают в данное время. Одним словом, от озёр почти ничего не осталось. Но все же я нашла несколько озёр. Одно уже высохло, но два озера, будто держа друг друга "за ручку" продолжают существовать. И эти озера находятся далеко от Нила и от моря. Как они пополняются - я не знаю, но предполагаю, что под землёй пустыни могут быть водные источники.
2. Далее несколько находок в безводной пустыне. Это останки от рукотворных строений. На сколько они старые, или древние - по снимкам спутника определить невозможно. Так что это вопрос уже к геологам и археологам.
Город? Село? Поселение? Деревня?
Странный квадрат: забор, ограждение, укрепление?
Этот объект может быть нерукотворным. Но в самом низу, посередине имеется маленький квадрат, что наводит на сомнение о природном происхождении.
Ещё одно ограждение неизвестного назначения. Я предполагаю, что это было поселение.
Ещё один подобный объект...
Тут тоже что-то интересное!
А это дорога пустыни. Здесь нет асфальта, но дорога все же хороша видна в песках.
Я решила "прогуляться" по этой дороге, ведь мне не угрожает опасность, если я прослежу, куда идёт эта дорога?
И дорога привела меня в никуда, вернее, в наше время - в никуда, а в прошлом здесь было явно озеро, оазис:
Теперь в этом месте только черная каменистая почва. Но дорога ещё хорошо видна, идущая к этому оазису.
Ещё одно странное строение. Какие-то четыре квадратных углубления...
Углубления! Всякие какие-то ямы, шахты, дыры в земле. Так и провалиться куда-нибудь не долго. Знаете, есть такая информация из бульварной (жёлтой) прессы, и верить этому, или нет - дело ваше, но в одной газете писали о том, что под песками Египта может существовать подземный город. Может быть некоторые проходы ведут туда? А может это вентиляции? А может это просто ямы, погреба, раскопанные могилы и т.д. Смотрите сами!
1.Среди древних развалин:
2.
3.
4.
И так далее. В глубины уходят на разное расстояние эти загадочные проходы-коридоры.
5. А это целый комплекс уже разрушенных построек, которые видно лишь со спутника. Но и тут есть подобное углубление.
И комплекс изученных развалин, где тоже есть такие "дыры":
И ещё немного интересных и странных объектов на территории Египта:
Странное здание, которое как бы углублено в почву. Вокруг здания что-то напоминающее крупную плитку. Таких зданий я обнаружила несколько.
Также непонятный обьект.
Ниже этот же объект только крупнее:
Это тоже что-то непонятное, и я бы сказала: "Это место, где приземляются НЛО"... Но это не так)) Скорее всего, это военный какой-то объект, или что-то вроде того.
Хотя, об НЛО и ДВЦ начинаешь думать глядя на это:
Пишите, если знаете, что это? Можете рассмотреть на своих Гугл картах поближе. Увеличение работает хорошо. Конечно, хочется думать, что это что-то древнее... Но, это, к сожалению, что-то не очень древнее)) Жду ваших комментариев.
А вот ещё одно строение:
В интернете я не нашла информацию по данным объектам.
Заканчивая статью добавлю ещё один объект:
На этом все!
Источник:
АНТИФИШКИ
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