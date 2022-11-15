Загадочные места Египта, найденные на Гугл картах

Что произошло на этой земле, что произошло на земле Опаленного Стана (Палестине)? Когда все это произошло? По какой причине? Кто жил на Земле в это время? - У меня, как и многих других людей нет ответа на это вопрос.

Но мне сейчас уже понятно, почему древние египтяне свою землю называли "черной" - Та-кемет. Пишите, каково ваше мнение?

Но это ещё не всё. Теперь вторая часть моей статьи о Египте. Я нашла некоторые интересные места. Если кому-то захочется рассмотреть в деталях, на фото есть координаты данных снимков.

1.В Египте, на средневековых картах, как и во всей Сахаре указано множество озёр, которые ныне не существуют: либо пересохли, либо пересыхают в данное время. Одним словом, от озёр почти ничего не осталось. Но все же я нашла несколько озёр. Одно уже высохло, но два озера, будто держа друг друга "за ручку" продолжают существовать. И эти озера находятся далеко от Нила и от моря. Как они пополняются - я не знаю, но предполагаю, что под землёй пустыни могут быть водные источники.