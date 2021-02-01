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12 продуктов СССР, которые мы вспоминаем с ностальгией

12 продуктов СССР, которые мы вспоминаем с ностальгией (13 фото)

Автор:
01 февраля 2021 18:15
Сообщество : СССР
Метки: cccр   Советский союз   воспоминания   еда   кулинария   ностальгия   продукты   факты   
3533
13
Человеку из Советского Союза, перенесись он на машине времени в наши магазины, наверняка бы стало плохо от изобилия всего, чего захочешь.
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Метки: cccр   Советский союз   воспоминания   еда   кулинария   ностальгия   продукты   факты   
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11k
KOSTELLO 2 часа назад
Ну тушенка и сейчас есть отличная.
Надо просто правильную покупать, а не по 39 рублей за банку
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432
Миша Минуту назад
Грузинский чай плиточный - отрава, берёзовый сок - не люблю эту воду, квас покупаю в бутылках, кисель с детства не любил, пломбир и прочее - полно, везде. Никакой ностальджи. )
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6k
Vampire 2 минуты назад
Раньше был ГОСТ, а это, как правило, натуральные ингредиенты и за этим строго следили. Сегодня - ТУ, а значит не важно откуда вы это взяли, лишь бы химический состав соответствовал заявленному. Вот и появляются надписи на бутылках лимонада "детям до 7 лет и беременным женщинам не рекомендуется"... А так да. Изобилие.
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33k
AE Vampire Минуту назад
ты хоть один ГОСТ читал?
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24k
Мрачный мачо 5 минут назад
ск захотел какао
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558
Прямой Эффект 18 минут назад
Посмотрел фотографии. Ностальгию как рукой сняло.
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16k
бат св Полчаса назад
на фото "95" зеленый чай, в Астрахани его калмыки покупали для варки его с жиром и молоком.
-автор не пиши чего не знаешь.
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8
Странник Полчаса назад
самый крутой продукт из представленных- напиток "Байкал". ИМХО!
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8
Странник Полчаса назад
ЧАЙ указан как грузинский, это не так, на снимке калмыцкий чай и заваривался на молоке с небольшим количеством сливочного масла.
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49
Племянник Путина Полчаса назад
я не мало прожил в СССР но из этого набора вспоминать ничего не охота.
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3k
Мих Полчаса назад
Колбаса "Докторская" - ее даже кошки не жрали в СССР, нос воротили.
Плавленые сырки и сейчас выпускают.
"Птичье молоко" и березовый сок есть в продаже свободно.
Сгущенки навалом, видимо у автора с глазами что-то.
Тушенка была ОЧЕНЬ посредственной, сейчас есть лучшего качества, если не покупать самую дешевую.
Пломбир сливочный тоже есть, ничем не хуже советского, хватит уже плакаться.
Статья - полное говно.
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3k
VL Мих 8 минут назад
Руки прочь от докторской! Колбасу не трож! Докторская была шедевральная. Пипец какая вкусная.

Не сердитесь. Я не грублю.
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6k
Андрей А 37 минут назад
Ностальгия по детству, школе, друзьям и родным, которых нет. По этим продуктам нет почему то
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20k
sportage030 54 минуты назад
Автор ты из села? Все перечисленные продукты (кроме чая) в наличии в крупных торговых сетях. А все натуральное можно найти во Вкусвилле.
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1k
Vic Twin 56 минут назад
Из всего этого попил бы только квасу. И то, может быть у ребенка были другие ощущения, а квас такой же. Вместо мороженого, как на фотках, я покупал кулёк сушеных фиников. Они продавались в развес, лежали в таком белом советском эмалированном судне с совком. Фруктовый кефир вообще жесть. Один раз купил по ошибке, чуть не проблевался. Сухой кисель погрызть, в детстве да. Но в детстве мы и крыжовник зелёный грызли с удовольствием. Попробуй его сейчас погрызи. Надеюсь тут не найдётся людей, которые начнут ныть, что зелёный крыжовник теперь уже не тот, не натуральный? Или зелёный Белый Налив?
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553
Ivan Vic Twin 49 минут назад
Вот и я все думаю о том что раньше выбора не было по этому каждая сладость казалась мега крутой
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5k
кот базилий Vic Twin 10 минут назад
Мне сыр в тубах нравился.
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1k
mosfan Vic Twin 2 минуты назад
Из кваса советую попробовать марку "Царские припасы", единственный, который похож на тот самый, бочковой.
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5k
Leo Sun 56 минут назад
Берёзовый сок - пожалуй, мой самый любимый сок. Как влюбилась в него в детстве, так с тех пор и грежу. Сейчас найти можно, но это уже чистая лимонная кислота + сахар.
Как же я скучаю по настоящему берёзовому соку!
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2k
Serg Leo Sun 21 минуту назад
У нас в магазинах навалом натурального березового сока из Белоруссии. Летом был на Алтае, там также в магазинах березовый сок местных производителей стоит.
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2k
Rhino Ivan 18 минут назад
Так березы нынче не те уже. Химия одна, а не березы.
Вот сосны ещё ничего, как советские.
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5k
кот базилий Leo Sun 9 минут назад
Да и березы уже "не те"
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553
Ivan Rhino Полминуты назад
Это точно


Назначили перед Новым годом Зайца елки сторожить, чтобы не вырубали... Заяц
такой гордый, крутой никому ничего не дает рубить... Приходит к нему Медведь:
- Заяц, дай: елку... хотя бы маленькую, а?
- Нет! Нельзя! Только бер: езу могу дать!
- Зайчик, солнышко, ну хоть сосну дай!
- Хорошо! Сосни, бери березу и уходи!
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332
Kulibin7 Rhino 7 секунд назад
Ни фига, сосны тоже не те, раньше они гуще были и зеленее.
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13k
Hairy. Час назад
Ссылка youtu.be
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4k
Владимир Час назад
Грузинский чай - то еще г... А вот все остальное очень даже ничего! Объясняется просто: продукты выпускались согласно строгим ГОСТам, отступление от ГОСТа - тюрьма. О пальмовом масле знали только, что оно есть, где то далеко в тропиках юго-восточной Азии.
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553
Ivan Владимир 46 минут назад
Объясняется тем что на прилавках ничего не было
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19k
BillyBonzz Час назад
Вот кстати ни сырки Дружба, ни тушенку в моем детстве у нас в семье не ели и не покупали, только разве что в лес, в поход, на природу, считалась чисто походная еда, дома родители есть ее не признавали.
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106k
Москвичка Час назад
Да, «плохое» вpeмя было заводы и электpoстанции строились, поля обрабатывались, наука шла вперёд семимильными шагами, детей и подростков учили думать и работать, а не жевать жвачку и смотреть «Дом-2»… Люди ложились спать и знали, что завтра купят еду за те же деньги, что и сегодня, что не придумают чинуши им новые налоги и поборы, от которых уже не знаешь, куда бежать.
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2k
Ivan Час назад
Первая мысль была о киселе. Думал, не включат...
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19k
BillyBonzz Ivan Час назад
кисель грызли прямо сухой, когда жрать охота, а домой идти неохота, чтобы не загнали
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2k
Ivan BillyBonzz 58 минут назад
Именно!
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16k
minimalism Автор поста Ivan 20 минут назад
ну куда без него)
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1k
denis karablev Час назад
12 продуктов СССР, которые мы вспоминаем с ностальгией
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105
tttyyyy denis karablev Полчаса назад
Капец - газировка и 7 дней хранения
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2k
Serg tttyyyy 14 минут назад
Раньше в лимонады не добавляли консервант - бензонат натрия.
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1k
denis karablev Час назад
12 продуктов СССР, которые мы вспоминаем с ностальгией
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3k
Мих denis karablev Полчаса назад
Гадость та еще была.
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