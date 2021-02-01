12 продуктов СССР, которые мы вспоминаем с ностальгией

Человеку из Советского Союза, перенесись он на машине времени в наши магазины, наверняка бы стало плохо от изобилия всего, чего захочешь.
Однако, выбор выбором, а некоторых продуктов, выпускавшихся в СССР, больше не найти. Какие-то есть похожие, но это все равно не то качество.
Бочковой квас
Квас, который мы могли купить в разлив, в бочках, состоял из дрожжей, квасного сусла и сахара. Без консервантов и не пастеризованный.
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Колбаса "Докторская"
Колбаса, где было мясо. Она не красила воду в странный розовый цвет при варке и не сворачивалась в трубочку, когда ее жарили.
Тушенка
Та самая, из мяса. Макароны по-флотски, картошка с тушенкой - это было очень вкусно. Нынешняя тушенка не совсем из мяса, если можно так сказать.
Пломбир
Вот чего не хватает. На прилавках очень много самого разного мороженого, но вот пломбира такого не сыскать. Самыми вкусными считались московский и ленинградский.
Сгущенное молоко
Какое детство без сгущенки? При производстве ее в СССР использовали только натуральное молоко. Из чего она делается сейчас - непонятно.
Плавленый сыр
Тогда такой был особенный - в тюбиках. Его и в СССР было сложно найти, но те везунчики, которым довелось его попробовать, говорили, что вкус был отличный.
Кисель в брикетах
Кто-нибудь вообще его варил? Или все просто из пачки откусывали? Сейчас такой кисель тоже можно найти, но это все равно не то - химии больше, чем натуральных ягодных экстрактов.
Березовый сок
Это действительно исключительно советский продукт - трехлитровые банки стояли батареями (даже когда вообще продуктов не было и оставался один этот сок) на полках магазинов. Странно, что сейчас его практически не встретить, вкусно же было.
Птичье молоко
Универсальный подарок для всех. Почти валюта. Этот продукт не исчез с полок, но вкус все равно уже не тот.
Грузинский чай
Фруктовый прессованный чай. В нем были настоящие кусочки фруктов, его могли, так же как кисель, просто грызть, не заморачиваясь заваркой.
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Надо просто правильную покупать, а не по 39 рублей за банку
-автор не пиши чего не знаешь.
Плавленые сырки и сейчас выпускают.
"Птичье молоко" и березовый сок есть в продаже свободно.
Сгущенки навалом, видимо у автора с глазами что-то.
Тушенка была ОЧЕНЬ посредственной, сейчас есть лучшего качества, если не покупать самую дешевую.
Пломбир сливочный тоже есть, ничем не хуже советского, хватит уже плакаться.
Статья - полное говно.
Не сердитесь. Я не грублю.
Как же я скучаю по настоящему берёзовому соку!
Вот сосны ещё ничего, как советские.
Назначили перед Новым годом Зайца елки сторожить, чтобы не вырубали... Заяц
такой гордый, крутой никому ничего не дает рубить... Приходит к нему Медведь:
- Заяц, дай: елку... хотя бы маленькую, а?
- Нет! Нельзя! Только бер: езу могу дать!
- Зайчик, солнышко, ну хоть сосну дай!
- Хорошо! Сосни, бери березу и уходи!