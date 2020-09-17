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17 модных продуктов, за которые платят бешеные деньги, но даже не знают как они растут

17 модных продуктов, за которые платят бешеные деньги, но даже не знают как они растут (19 фото)

Автор:
17 сентября 2020 12:44
Сообщество : Факты
Метки: еда   модно   продукты   растения   суперфуд   факты   
1937
19

Сегодня очень модна индустрия суперфудов - еды, которая должна напитать вас максимумом энергии, здоровья, отрастить вам волосы, ногти, кожу и зубы (шутка). Но многие из тех, кто пьет все эти чаи и едят заморские семена, даже не знают как эти растения называются и как выглядят в природе. Покажем им да и всем будет полезно для общего развития.

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Метки: еда   модно   продукты   растения   суперфуд   факты   
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4  комментария
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787
Алексей Час назад
Очень познавательно когда текст на полуслове обрывается,хоть смотрите что копипастите...
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3k
Квизо 19 минут назад
Не понял

Каперсы.
"В СЫРОМ ВИДЕ НЕСЪЕДОБНЫ, однако из листьев этого растения делают салаты, а созревшие плоды, по вкусу напоминающие арбуз, УПОТРЕБЛЯЮТ СЫРЫМИ, варят из них варенье и джемы."
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1k
Алексей 46 минут назад
Чего же ты, не до конца вставки делаешь? половина предложений обрывается... минус за это!
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38k
Raush Час назад
Из Camellia sinensis делают не только чай матча (маття), но и любой другой чай.
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