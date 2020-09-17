17 модных продуктов, за которые платят бешеные деньги, но даже не знают как они растут

Сегодня очень модна индустрия суперфудов - еды, которая должна напитать вас максимумом энергии, здоровья, отрастить вам волосы, ногти, кожу и зубы (шутка). Но многие из тех, кто пьет все эти чаи и едят заморские семена, даже не знают как эти растения называются и как выглядят в природе. Покажем им да и всем будет полезно для общего развития.