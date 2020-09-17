17 модных продуктов, за которые платят бешеные деньги, но даже не знают как они растут

Сегодня очень модна индустрия суперфудов - еды, которая должна напитать вас максимумом энергии, здоровья, отрастить вам волосы, ногти, кожу и зубы (шутка). Но многие из тех, кто пьет все эти чаи и едят заморские семена, даже не знают как эти растения называются и как выглядят в природе. Покажем им да и всем будет полезно для общего развития.
Каперсы — нераспустившиеся бутоны колючего кустарника Capparis spinosa.
Это такой вкусный заморский орех - бразильский с дерева бартолетия. Сегодня по всему миру есть множество любителей этого орешка.
В высоту дерево достигает 30-45 метров, а диаметр ствола бразильского ореха может быть около двух метров. Это дерево – абсолютный долгожитель. Хотя официально считается, что бартолетия живет только полтысячелетия, бразильцы утверждают, что это дерев
Ягоды годжи, или китайский барбарис, которым еще недавно пичкали всех, кто хочет похудеть, не что иное как Дереза обыкновенная - Lycium barbarum
Еще немного новомодных продуктов. так растут семена Чиа и да, это обычный шалфей. Хотя нет, это мексиканский шалфей...
Так выглядит растение амарант, семена которого сегодня тоже в топе здорового питания. Мы его, помню, называли индюшатником, т.к. он похож на отросток, растущий на клюве индюка
Кстати - семена киноа, также любимые суперфудистами, не что иное как амарант, только другого вида (у амаранта семена серные, у этого белые), но все это амарантовые
Это Camellia sinensis из которой делают новомодный зеленый японский чай матча (маття). Кстати я, как думаю и многие из вас, впервые о нем слышу
Это спирулина, вдруг кто не знал как она выглядит в природе. ну почти она - ведь зеленых водорослей на самом деле около 30.000 видов, из двух делают спирулину
А это Мака Перуанская Желтая - перуанский женьшень, а по сути обычная редка, выращенная в Перу. Мака есть еже черная и красная (редька тоже..шутка)
Это модные ягоды асаи - плоды пальмы Асаи, или Эвтерпа овощная (Euterpe oleracea). Растет в Бразилии
Это гуарана, которую сегодня модно пить вместо кофе
Это растение, которое дает семена Канива (Канихуа). Chenopodium pallidicaule, известный как cañihua, canihua или canahahua, а также kaniwa, является разновидностью гусиной стопы, а проще говоря - это лебеда
Myrciaria dubia, Морцинатия сомнительная, семейства Миртовые, растущее в тропических лесах Амазонской низменности и дает ягоды каму-каму. Модные, да..
Pouteria lucuma — плодовое дерево, вид растений из рода Путерия, семейства Сапотовые. Лукума представляет собой сладкий плод субтропического дерева, произрастающего на территории Андских долин, Гавайских островов, Коста-Рике и Мексике из него делают
Гриб рейши это Трутовик лакированный (Сanoderma lucidum). В России занесен в Красную книгу
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Каперсы.
"В СЫРОМ ВИДЕ НЕСЪЕДОБНЫ, однако из листьев этого растения делают салаты, а созревшие плоды, по вкусу напоминающие арбуз, УПОТРЕБЛЯЮТ СЫРЫМИ, варят из них варенье и джемы."