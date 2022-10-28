Ассирийские письмена были найдены на месте теракта в Ираке

На плитах показываются сцены из повседневной жизни. Там изображены пальмы, воины, башни и многое другое. Плиты – по-настоящему древние. Датируются они 8-7 веком до нашей эры, периодом правления царя Сеннахирима.

Что интересно – так это то, что ворота стояли в столице государства, Ниневии. Были они самыми большими в городе. В Ираке, помимо этих ворот, еще множество других памятников, которые постоянно откапывают. И страшно подумать, что если бы терроризм победил, мир бы никогда не увидел этих уникальных сооружений.