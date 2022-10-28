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Ассирийские письмена были найдены на месте теракта в Ираке

Ассирийские письмена были найдены на месте теракта в Ираке

Автор:
28 октября 2022 22:08
Сообщество : Истории
Метки: Ассирия   археологи   интересно   ирак   история   находка   пиьсмена   
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Терроризм – вещь, безусловно, страшная. Стоит понимать, что террористы, как правило, не просто убивают людей – ко всему прочему, они стараются стереть все, что не вписывается в их идеологию.

Это мы могли видеть и в Сирии, и в Афганистане, и во многих других странах. Но в том числе это коснулось и Ирака.

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Наверняка, вы слышали и изучали в школе, что была такая древняя цивилизация – Ассирия. Вот она как раз и располагалась на территории современного Ирака и Ирана. Цивилизация была спорная, однако, безусловно, крайне культурная и богатая. Вот только многое из того, что она оставила за собой, стерто в порошок. В том числе боевиками запрещенного в России ИГИЛ.

Так, в 2016 году в Мосуле террористы снесли бульдозером Машкинские ворота. Но археологи, которые работают на освобожденных территориях, все чаще и чаще находят интересные вещи – в частности, на этих самых воротах они нашли декоративные рисунки и резьбу, а еще следы письменности, которую пытались похоронить боевики.

На плитах показываются сцены из повседневной жизни. Там изображены пальмы, воины, башни и многое другое. Плиты – по-настоящему древние. Датируются они 8-7 веком до нашей эры, периодом правления царя Сеннахирима.


Что интересно – так это то, что ворота стояли в столице государства, Ниневии. Были они самыми большими в городе. В Ираке, помимо этих ворот, еще множество других памятников, которые постоянно откапывают. И страшно подумать, что если бы терроризм победил, мир бы никогда не увидел этих уникальных сооружений.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ассирия   археологи   интересно   ирак   история   находка   пиьсмена   
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