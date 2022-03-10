Древняя надпись на камне поставила учёных в тупик

«Найти что-то подобное во время рытья одной небольшой испытательной ямы — это просто замечательно, и никто из нас не мог до конца поверить в свою удачу, - сказал ученый. - На сегодня известно всего около 200 таких памятников. Иногда их выкапывают фермеры, вспахивающие поля или строящие дороги, но к тому времени, когда мы их анализируем, большая часть того, что их окружает, уже нарушена».

Аберлемно хорошо известен своим пиктским наследием благодаря набору уникальных пиктских стоячих камней. Самым известным из них является горизонтальная плита, на которой, как предполагается, изображены сцены из битвы, имеющей жизненно важное значение для создания того, что впоследствии станет Шотландией - битва при Нехтансмере VII века нашей эры.