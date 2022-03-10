Древняя надпись на камне поставила учёных в тупик

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Ученые не могут разгадать загадочные письмена на камне. Абстрактные символы в виде овала, гребенки и полумесяца были оставлены пиктами в Шотландии. Они были высечены в камне 1400 лет назад и, по мнению экспертов, могут пролить свет на события знаменитой древней битвы.
Британские археологи раскопали в Шотландии редкий камень с письменами пиктов. Он находится в тех же местах, где ранее были обнаружены самые значительные резные каменные памятники, когда-либо обнаруженные в Шотландии. Камень длиной 1,7 метра был найден на поле местного фермера командой из Абердинского университета, когда они проводили исследования остатков материальной культуры древних пиктов в Аберлемно, недалеко от Форфара.
Профессор Гордон Ноубл, руководитель проекта, признался, что камень, найденный во время пробных раскопок, стал для них настоящим сюрпризом.
«Найти что-то подобное во время рытья одной небольшой испытательной ямы — это просто замечательно, и никто из нас не мог до конца поверить в свою удачу, - сказал ученый. - На сегодня известно всего около 200 таких памятников. Иногда их выкапывают фермеры, вспахивающие поля или строящие дороги, но к тому времени, когда мы их анализируем, большая часть того, что их окружает, уже нарушена».
Аберлемно хорошо известен своим пиктским наследием благодаря набору уникальных пиктских стоячих камней. Самым известным из них является горизонтальная плита, на которой, как предполагается, изображены сцены из битвы, имеющей жизненно важное значение для создания того, что впоследствии станет Шотландией - битва при Нехтансмере VII века нашей эры.
Аберлемно хорошо известен своим пиктским наследием благодаря набору уникальных пиктских стоячих камней. Самым известным из них является горизонтальная плита, на которой, как предполагается, изображены сцены из битвы, имеющей жизненно важное значение для создания того, что впоследствии станет Шотландией - битва при Нехтансмере VII века нашей эры.
В начале 2020 года археологи проводили геофизические исследования земли, чтобы лучше понять историю существующих камней. Используя оборудование для визуализации, они обнаружили аномалии, которые выглядели как свидетельство поселения. Был сделан тестовый раскоп, чтобы попытаться выяснить, могут ли присутствовать в этом месте остатки каких-либо строений, - но вместо строений, к своему удивлению, археологи наткнулись пиктский камень с письменами.
Джеймс О'Дрисколл, научный сотрудник, впервые обнаруживший камень, описал момент, когда был обнаружен редкий предмет. «Мы решили прокопать еще немного в надежде что-нибудь найти - и вдруг увидели резьбу на камне, — рассказал он. - Затем мы увидели еще символы. Было много радостных криков и даже немного слез. Это чувство, которое я, вероятно, никогда больше не испытаю на месте археологических раскопок. Это находка замечательного масштаба».
Джеймс О'Дрисколл, научный сотрудник, впервые обнаруживший камень, описал момент, когда был обнаружен редкий предмет. «Мы решили прокопать еще немного в надежде что-нибудь найти - и вдруг увидели резьбу на камне, — рассказал он. - Затем мы увидели еще символы. Было много радостных криков и даже немного слез. Это чувство, которое я, вероятно, никогда больше не испытаю на месте археологических раскопок. Это находка замечательного масштаба».
Из-за эпидемии коронавируса и локдауна попытки узнать больше об объекте и возможном древнем поселении на месте находки были затруднены, но теперь команда взялась за дело. Группа экспертов считает, что камень датируется примерно V или VI веком. За последние несколько недель они кропотливо раскопали часть поселения и наконец-то извлекли камень из земли.
Как и другие камни в Аберлемно, новая находка украшена замысловатой резьбой в виде классических абстрактных пиктских символов, включая тройные овалы, гребень и зеркало, полумесяц, V-образный стержень и двойные диски. Особенно необычно то, что резьба на камне, по-видимому, относится к разным историческим периодам, и символы разного времени
накладываются друг на друга. Эксперты подозревают, что письмена относятся к битве при Нехтансмере, однако это предположение еще требует проверки. Сейчас камень перевезли в отдел консервации Грасиэлы Эйнсворт в Эдинбурге, где будет проведен его более подробный анализ.
Как и другие камни в Аберлемно, новая находка украшена замысловатой резьбой в виде классических абстрактных пиктских символов, включая тройные овалы, гребень и зеркало, полумесяц, V-образный стержень и двойные диски. Особенно необычно то, что резьба на камне, по-видимому, относится к разным историческим периодам, и символы разного времени
накладываются друг на друга. Эксперты подозревают, что письмена относятся к битве при Нехтансмере, однако это предположение еще требует проверки. Сейчас камень перевезли в отдел консервации Грасиэлы Эйнсворт в Эдинбурге, где будет проведен его более подробный анализ.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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