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Древняя надпись на камне поставила учёных в тупик

Древняя надпись на камне поставила учёных в тупик (5 фото + 1 видео)

Автор:
10 марта 2022 08:30
Сообщество : Наука
Метки: археологи   интересно   история   наука   находка   пикты   письмена   шотландия   
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Ученые не могут разгадать загадочные письмена на камне. Абстрактные символы в виде овала, гребенки и полумесяца были оставлены пиктами в Шотландии. Они были высечены в камне 1400 лет назад и, по мнению экспертов, могут пролить свет на события знаменитой древней битвы.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: археологи   интересно   история   наука   находка   пикты   письмена   шотландия   
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_Квантовый_Художник_ 2 часа назад
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