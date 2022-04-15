Неизвестные валуны: необычная находка с Коста-Рики

Как часто люди делают те или иные вещи предметами культа? Мы знаем о Стоунхендже, о древних валунах у славян. Но, как оказалось, это далеко не все. Люди в принципе издревна поклоняются тому, что не могут объяснить.
В этот раз речь идет об огромных валунах с Коста-Рики. Сами по себе камни очень большие и напоминают по размеру сферу.
По мнению археологов, они появились в местных лесах еще до открытия Америки Колумбом, в период Чирики (800-1550 года). Тогда в долине реки Рио-Гранде-де-Терраба цвела жизнь, и потому здесь постоянно находят что-то интересное.
Сейчас ученые пытаются понять, рукотворны ли эти сферы, или же они появились в результате какого-то странного геологического процесса. В первом случае, если он окажется истиной, необходимо понять, с помощью чего валуны обрабатывали, а затем доставляли в джунгли (сделать это даже с современными технологиями тяжело).
Во втором же случае может сучиться так, что камни сформировались 50-60 млн лет назад в илистых отложениях прибрежной зоны морского бассейна.
Также интересно и назначение валунов: являлись ли они частью культа и учились ли с помощью них изготавливать шары из других, более твердых камней. Ведь сама по себе культура местных индейцев очень богата. Здесь до начала упадка культуры, в период Чирики, было множество поселений, в которых строительство шло в том числе с применением валунов с закругленными камнями.
Но колес у них так и не было. Увы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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это как?