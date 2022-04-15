Неизвестные валуны: необычная находка с Коста-Рики

Также интересно и назначение валунов: являлись ли они частью культа и учились ли с помощью них изготавливать шары из других, более твердых камней. Ведь сама по себе культура местных индейцев очень богата. Здесь до начала упадка культуры, в период Чирики, было множество поселений, в которых строительство шло в том числе с применением валунов с закругленными камнями.

Но колес у них так и не было. Увы.