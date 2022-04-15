FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1348 постов • 257 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Неизвестные валуны: необычная находка с Коста-Рики

Неизвестные валуны: необычная находка с Коста-Рики (5 фото)

Автор:
15 апреля 2022 22:52
Сообщество : Исторические факты
Метки: Культура   археологи   валуны   индейцы   интересно   история   коста-рика   раскопки   
1104
5

Как часто люди делают те или иные вещи предметами культа? Мы знаем о Стоунхендже, о древних валунах у славян. Но, как оказалось, это далеко не все. Люди в принципе издревна поклоняются тому, что не могут объяснить.

В этот раз речь идет об огромных валунах с Коста-Рики. Сами по себе камни очень большие и напоминают по размеру сферу.

×
×

По мнению археологов, они появились в местных лесах еще до открытия Америки Колумбом, в период Чирики (800-1550 года). Тогда в долине реки Рио-Гранде-де-Терраба цвела жизнь, и потому здесь постоянно находят что-то интересное.

Сейчас ученые пытаются понять, рукотворны ли эти сферы, или же они появились в результате какого-то странного геологического процесса. В первом случае, если он окажется истиной, необходимо понять, с помощью чего валуны обрабатывали, а затем доставляли в джунгли (сделать это даже с современными технологиями тяжело).

Во втором же случае может сучиться так, что камни сформировались 50-60 млн лет назад в илистых отложениях прибрежной зоны морского бассейна.

Также интересно и назначение валунов: являлись ли они частью культа и учились ли с помощью них изготавливать шары из других, более твердых камней. Ведь сама по себе культура местных индейцев очень богата. Здесь до начала упадка культуры, в период Чирики, было множество поселений, в которых строительство шло в том числе с применением валунов с закругленными камнями.

Но колес у них так и не было. Увы.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Культура   археологи   валуны   индейцы   интересно   история   коста-рика   раскопки   
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
au3 Полчаса назад
"напоминают по размеру сферу"

это как?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

27992



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Вся правда отношений между мужчинами и женщинами в мемах и приколах
5
25
Вся правда отношений между мужчинами и женщинами в мемах и приколах
"Самый счастливый человек в камере смертников": печальная история Джо
5
43
"Самый счастливый человек в камере смертников": печальная история Джо
Набирающие популярность в сообществах
Тайна смерти первой и госизмена второй супруги Семёна Будённого
1
6
Тайна смерти первой и госизмена второй супруги Семёна Будённого
Почему некоторые картофельные чипсы зелёного цвета и опасно ли их есть?
0
5
Почему некоторые картофельные чипсы зелёного цвета и опасно ли их есть?
«Не ну ачетакова?» 10 признаков быдло-покупателей в магазине (14 фото)
«Не ну ачетакова?» 10 признаков быдло-покупателей в магазине (14 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Новое слово
0
0

Лучшие демотиваторы
Зачатие вегана
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#прикол#фото#люди#факты#кино#мир#забавно#комментарии#США#дети
#Юмор#интересно#в мире#история#фотографии#Россия#Разное#неожиданно#Реакция#коты
#животные#Ватермарк#интересное#подборка#собака#Еда#картинки#Приколы#фейл#СССР
Бизнес, несмотря ни на что. Фермерская еда Бизнес, несмотря ни на что. Фермерская еда Археологи нашли самую старую карту Европы Археологи нашли самую старую карту Европы В Чехии обнаружили богатое женское захоронение В Чехии обнаружили богатое женское захоронение Археологи раскрыли тайну странного подводного леса в Канаде Археологи раскрыли тайну странного подводного леса в Канаде Археологи нашли древнейшие в мире тату-иглы Археологи нашли древнейшие в мире тату-иглы Археологи откопали салат-бар в Помпеях Археологи откопали салат-бар в Помпеях

На что жалуетесь?

Вернуться