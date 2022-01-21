Женщина подружилась с воронами - и те приносят ей "подарки"

По рассказам женщины, ее дружба с воронами началась во время карантина, и со временем только укрепляется. Недавно она подстроила небольшую деревянную платформу, куда вороны теперь прилетают и где оставляют свои подарки. Женщина продолжает с удовольствием подкармливать их, а они - выражают свою благодарность. По ее словам, у ворон не очень хорошая репутация, но на самом деле - они очень умные и любопытные существа.