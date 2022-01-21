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Женщина подружилась с воронами - и те приносят ей "подарки"

Женщина подружилась с воронами - и те приносят ей "подарки" (6 фото)

Автор:
21 января 2022 13:40
Сообщество : Животные
Метки: ворона   вороны   животные   забавные животные   истории   птица   птицы   фото   
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Даже в сегодняшние нелегкие времена вокруг нас можно встретить много чудес и интересностей. Американка из штата Вирджиния, например, не так давно подружилась с несколькими воронами, которые обитают в ее районе. После этого, пернатые подруги начали "одаривать" женщину маленькими подарочками.
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Видео с подарками ворон:

@tangobird Nothing makes me happier than presents #crow #corvid #birdwatchinggoesbothways #crowfriends #fyp #foryoupage #birds #giftsfromcrows #presents ♬ autumn - Wun Two

Источник:

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Метки: ворона   вороны   животные   забавные животные   истории   птица   птицы   фото   
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Sandmännchen (DDR) 8 минут назад
Умные и благодарные пернатые: "товар деньги товар"
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mercure

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