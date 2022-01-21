Женщина подружилась с воронами - и те приносят ей "подарки"

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Даже в сегодняшние нелегкие времена вокруг нас можно встретить много чудес и интересностей. Американка из штата Вирджиния, например, не так давно подружилась с несколькими воронами, которые обитают в ее районе. После этого, пернатые подруги начали "одаривать" женщину маленькими подарочками.
Пользовательница Тиктока под ником tangobird из штата Вирджиния, США, обожает птиц. Не так давно женщина начала подкармливать ворон, которые обитают возле ее дома, и неожиданно подружилась с ними. Вороны настолько к ней привыкли, что в знак признательности начали приносить ей разные подарочки, найденные на улице.
"Подарком" могло оказаться все что угодно - от винтика до мусора, который вороны нашли на улице. Но они преподносят свои дары с такой заботой и вниманием, что невозможно остаться равнодушным. Женщина начала коллекционировать подарки своих пернатых друзей, и публиковать фото и видео в Тиктоке, где она набрала уже 60 тысяч подписчиков.
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По рассказам женщины, ее дружба с воронами началась во время карантина, и со временем только укрепляется. Недавно она подстроила небольшую деревянную платформу, куда вороны теперь прилетают и где оставляют свои подарки. Женщина продолжает с удовольствием подкармливать их, а они - выражают свою благодарность. По ее словам, у ворон не очень хорошая репутация, но на самом деле - они очень умные и любопытные существа.
Видео с подарками ворон:
@tangobird Nothing makes me happier than presents #crow #corvid #birdwatchinggoesbothways #crowfriends #fyp #foryoupage #birds #giftsfromcrows #presents ♬ autumn - Wun Two
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