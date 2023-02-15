В Японии набирают популярность "совиные кафе"

Владельцы кафе обычно не пускают в заведение много людей, чтобы не подвергать птиц стрессу. При этом совы содержатся в хороших условиях, и окна кафе занавешены, чтобы не пропускать яркие огни улиц. Птиц запрещено дразнить и фотографировать со вспышкой. Здесь частенько собираются очереди, особенно по выходным - желающих посмотреть на сов бывает много.