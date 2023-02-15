В Японии набирают популярность "совиные кафе"

В Японии частенько претворяются в жизнь интересные задумки, которые потом "подхватывает" весь мир. Это были, например, кото-кафе, а теперь ещё есть и совиные кафе - Owl Cafe. Там любой желающий может пообщаться с разными совушками. Посмотрим, как выглядят эти милейшие заведения!
Совиные кафе (Owl Cafe) - заведения в Японии, где посетители могут пообщаться с разными совами. За этими чудесными птицами можно просто наблюдать, пока вы обедаете, а с некоторыми можно даже взаимодействовать и гладить. Некоторые птицы совсем не против такого взаимодействия!
Владельцы кафе обычно не пускают в заведение много людей, чтобы не подвергать птиц стрессу. При этом совы содержатся в хороших условиях, и окна кафе занавешены, чтобы не пропускать яркие огни улиц. Птиц запрещено дразнить и фотографировать со вспышкой. Здесь частенько собираются очереди, особенно по выходным - желающих посмотреть на сов бывает много.
После появления такие кафе вызвали волну критики от зоозащитников. Однако, владельцы уверяют, что птицы живут в отличных условиях, здоровы, и за ними чутко ухаживают. Но споры не утихают - многие люди всё же считают, что держать диких в таком помещении нельзя.
Источник:
- 14 фото о том, как спасают сов, живущих под землей, и для чего им строят новые норы
- Утка - друг человека: 20+ забавных фото с пернатыми
- Птички-алкоголички: почему осенью птицы уходят в запой
- Китоглав: необычная птица с гигантским клювом
- Сова стащила коня на палке, и улетела на нём, как ведьма