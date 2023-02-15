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В Японии набирают популярность "совиные кафе"

В Японии набирают популярность "совиные кафе"

Автор:
15 февраля 2023 21:45
Сообщество : Животные
Метки: Япония   животные   интересное   интересные места   кафе   мило   птицы   сова   совы   фото   
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В Японии частенько претворяются в жизнь интересные задумки, которые потом "подхватывает" весь мир. Это были, например, кото-кафе, а теперь ещё есть и совиные кафе - Owl Cafe. Там любой желающий может пообщаться с разными совушками. Посмотрим, как выглядят эти милейшие заведения!

Совиные кафе (Owl Cafe) - заведения в Японии, где посетители могут пообщаться с разными совами. За этими чудесными птицами можно просто наблюдать, пока вы обедаете, а с некоторыми можно даже взаимодействовать и гладить. Некоторые птицы совсем не против такого взаимодействия!

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Владельцы кафе обычно не пускают в заведение много людей, чтобы не подвергать птиц стрессу. При этом совы содержатся в хороших условиях, и окна кафе занавешены, чтобы не пропускать яркие огни улиц. Птиц запрещено дразнить и фотографировать со вспышкой. Здесь частенько собираются очереди, особенно по выходным - желающих посмотреть на сов бывает много.

После появления такие кафе вызвали волну критики от зоозащитников. Однако, владельцы уверяют, что птицы живут в отличных условиях, здоровы, и за ними чутко ухаживают. Но споры не утихают - многие люди всё же считают, что держать диких в таком помещении нельзя.

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Метки: Япония   животные   интересное   интересные места   кафе   мило   птицы   сова   совы   фото   
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1  комментарий
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Александр 42 минуты назад
в Москве такое есть
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