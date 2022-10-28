10 самых необычных музыкальных инструментов народов России

Как звучит «дерево с журавлиной шеей» и что представляет из себя волынка, но не шотладская, а кавказская?
У каждого народа своя особенная музыка. В России, кроме русских, проживает и множество других этносов. Хотите узнать, на чем они играют?
1. Якутский хомус
Хомус - это разновидность варгана, инструмента, который в том или ином виде встречается у азиатских народов. Якутский хомус изначально использовался только шаманами, а уже потом перешел в статус нормальных музыкальных инструментов. Это вообще один из культурных символов Якутии. Отличает его глубокий «космический» звук, имитирующий различные природные звуковые эффекты. В Якутске, столице региона, есть единственный в мире музей хомуса, где собрано более 2 тысяч экспонатов.
Кстати, музыканты считают, что игра на инструментах типа варгана избавляет от зубной боли благодаря особенному акустическому эффекту.
2. Ненецкая «гуделка» вывко
Ненецкие дети называют эту дощечку с ниткой «гуделкой» или «жужжалкой». Иногда кажется, что это просто игрушка, но это настоящий музыкальный инструмент. Дощечка вертится как пропеллер и воспроизводит шум ветра.
3. Нарс-юх народов ханты и манси
«Играющее дерево» - так переводится название этого инстумента с языка народа ханты. У манси, их соседей, он назвается санквылтап. Это инструмент из ели с тремя или пятью струнами. В древние времена на нем могли играть только мужчины, а сегодня на нем играют и женщины, и мужчины, причем учатся этому с малых лет.
По звучанию инструмент напоминает русские гусли - такие же мелодичные напевы, под которые рассказывают какую-нибудь старую сказку.
4. Чукотский ярар
Бубны есть у многих народов мира, он используется и для музыкального сопровождения, и для ритуальных целей. Чукоткий бубен «ярар» есть во многих семьях, причем он бывает разным по размеру и тону звучания. В отличие от других бубнов, ярар представляет собой небольшой круг (40-50 см в диаметре) с нешироким ободом.
Для изготовления обычно используется кожа моржа или оленя. Ярар обычно не имеет украшений вроде колокольчиков. Для игры на бубне используется деревянная палочка.
5. Черкесский пхачич
У черкесских народов на Кавказе есть необычный музыкальный инструмент пхачич. Это что-то вроде трещотки. Пхачич делают из нескольких деревянных пластин небольших размеров и связывают между собой. Он нужен для создания ритма.
А сегодня его можно услышать во многих народных ансамблях Кавказа. Кроме того, в Адыгее это еще и популярный сувенир для туристов.
6. Осетинский уадындз
Старинная кавказская волынка, которая состоит из кожаного мешка и мелодической трубки. В трубке пять отверстий, которые позволяют извлекать звуки разной тональности.
Сейчас этот инструмент практически забыт, как на нем играли в старину, описаний не сохранилось.
7. Чувашский шапар
А так выглядит чувашская разновидность волынки, которую в народе называют «пузырем».
Шапар - это главный музыкальный инструмент чувашей. Его конструкция имеет одну трубку для вдувания воздуха и две трубки с игровыми отверстиями. На нем раньше играли только мужчины.
8. Бурятский суур
Аутентичный бурятский духовой инструмент суур (иногда встречается название «сур») имеет шесть отверстий и напоминает флейту. Это древнейший музыкальный инструмент, который используется до сих пор и в современной бурятской музыке.
Звучание суура отдаленно напоминает охотничий свисток.
9. Карельский кантеле
Кантеле - это древнейший инструмент финно-угорских народов, который встречается у карелов и вепсов в России, а также финнов в Финляндии. По смыслу он близок к гуслям, но у него меньше струн, от пяти до 16.
Сегодня на кантеле исполняют как классическую, так и народную музыку.
10. Селькупская арфа тор-сапль-юх
У народов ханты, манси и селькупов есть инструмент, который представляет собой угловую арфу. Название можно условно перевести как «дерево с журавлиной шеей».
Источник:
АНТИФИШКИ
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