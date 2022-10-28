10 самых необычных музыкальных инструментов народов России

Хомус - это разновидность варгана, инструмента, который в том или ином виде встречается у азиатских народов. Якутский хомус изначально использовался только шаманами, а уже потом перешел в статус нормальных музыкальных инструментов. Это вообще один из культурных символов Якутии. Отличает его глубокий «космический» звук, имитирующий различные природные звуковые эффекты. В Якутске, столице региона, есть единственный в мире музей хомуса, где собрано более 2 тысяч экспонатов.

Кстати, музыканты считают, что игра на инструментах типа варгана избавляет от зубной боли благодаря особенному акустическому эффекту.

2. Ненецкая «гуделка» вывко