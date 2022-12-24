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Посёлок который кормит трассу М5

Посёлок который кормит трассу М5

Автор:
24 декабря 2022 22:18
Метки: Жизнь   Россия   интересно   люди   фото   
702
15
Как сейчас выглядит легендарный Умёт - место, где раньше было больше 500 кафе и ресторанов.
Автор Андрей Василисков.
Интересного просмотра!
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Метки: Жизнь   Россия   интересно   люди   фото   
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13  комментариев
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31k
Fat boy slim is * in a heaven 7 часов назад
По трассе М5 понастроили нормальные недорогие кафе на любой вкус, со стоянками и гостиницами. Все эти деревенские "едальни" закроются, да я бы и не рискнул там есть. Там санэпидемстанция бывает хоть?
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5k
Горожанин 2 часа назад
Не понимаю, почему ещё в Мордовию не проложена международная туристическая тропа для почитателей Толкиена. Ведь это логично и поэтично. Кафе - " Всевидящее око". Ресторан - "Кольцо всевластия". Столовая - "Закоулки Мордора". Бренд просто так не валяется: нужно брать, делать, зарабатывать и создавать культурный миф. Народ тогда и потянется. Для Мордовии - это реальный шанс. А из бывших мордовских лагерей можно сделать гостиницы-конфетки со всеми ужасами Мордора. Западные обыватели с денежками визжать от счастья будут, морды опухнут от восторга. Не благодарите.
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6k
Allmaster 5 часов назад
У нас такая же штука. На трассе М7 между Казанью и Набережными Челнами есть такое место. Мы его зовем перессык, там издавна останавливались по нужде, и там же образовалась стихийная перекусочная. Чисто палатки, с мантами, пирожками, кофе, копченой рыбой местных рыбаков. Плавно подъехали всякие ларьки, с кассетами там и прочим. В общем место бойкое.
Можно было покушать горячих мантов, прочих вкусняшек, (метсо разрослось, но туалет там который появился, это просто какая то жоппаа... вонючий и страшный) оправится, и там еще что прикупить.
Место до сих пор существует, я сравнивая лет 20 -30 назад, думаю оно очень сильно испортилось....
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1k
GoInDown 7 часов назад
Без лукавства, самый лучший шашлык, который можно купить за деньги, а не сделать самому, не в ресторанах и модных гриль барах, а в придорожных кафе (проверено многократно)
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3k
Старичок 8 часов назад
если гора не идет к магомету, то... кто хочет и дальше зарабатывать, тот перенесет свое кафе к новой дороге. благо имя себе они уже сделали.
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