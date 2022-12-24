Посёлок который кормит трассу М5

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Как сейчас выглядит легендарный Умёт - место, где раньше было больше 500 кафе и ресторанов.
Автор Андрей Василисков.
Интересного просмотра!
Автор Андрей Василисков.
Интересного просмотра!
1.
Фото с просторов сети.
Представьте себе, живете вы в небольшом посёлке Центральной России. Население в вашем посёлке совсем небольшое - в лучшие годы было около 3000 человек, сейчас осталось, дай бог, 2500. И посёлок у вас вполне обычный вроде, но есть нюанс - прямо через него проходит федеральная трасса М5.
И вот, именно из-за этого нюанса мордовский посёлок Умёт превратился в настоящий феномен - ведь в лучшие годы на те самые 3000 населения здесь было больше 500 заведений общепита. Впечатляет?
Сейчас расскажу как так вышло и что с Умётом происходит сейчас.
Представьте себе, живете вы в небольшом посёлке Центральной России. Население в вашем посёлке совсем небольшое - в лучшие годы было около 3000 человек, сейчас осталось, дай бог, 2500. И посёлок у вас вполне обычный вроде, но есть нюанс - прямо через него проходит федеральная трасса М5.
И вот, именно из-за этого нюанса мордовский посёлок Умёт превратился в настоящий феномен - ведь в лучшие годы на те самые 3000 населения здесь было больше 500 заведений общепита. Впечатляет?
Сейчас расскажу как так вышло и что с Умётом происходит сейчас.
2.
А началось всё с тех самых суровых 90-х.
Раньше в Умёте было градообразующее предприятие - деревообрабатывающий комбинат, на котором, само собой, работала половина посёлка. Но в 1994 году комбинат закрылся и люди оказались на грани выживания.
Раньше в Умёте было градообразующее предприятие - деревообрабатывающий комбинат, на котором, само собой, работала половина посёлка. Но в 1994 году комбинат закрылся и люди оказались на грани выживания.
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3.
Обочины в Умёте стабильно забиты фурами
И вот кто-то решил выйти на трассу торговать то ли пирожками, то ли шашлыком. И завертелось... Кафешки и лавочки стали возникать вдоль трассы как грибы после дождя. На пике процесса, в конце 90-х в Умёте насчитывалось более 500 кафе. Каждая вторая семья посёлка занималась общепитом. Вот вам новое градообразующее предприятие - малый бизнес спасает Россию.
Были и разборки - куда без них. Бизнесы делили, точки открывались и закрывались, иногда даже постреливали. Но были места, которые чётко ухватили свою клиентуру и держали марку качества примерно всегда.
Имена их стали буквально нарицательными: "Рождённый в СССР", "Едок", "Едун" и даже "Морддоналдс".
Были и разборки - куда без них. Бизнесы делили, точки открывались и закрывались, иногда даже постреливали. Но были места, которые чётко ухватили свою клиентуру и держали марку качества примерно всегда.
Имена их стали буквально нарицательными: "Рождённый в СССР", "Едок", "Едун" и даже "Морддоналдс".
5.
К последнему, кстати, предъявил претензии сам "МакДоналдс" - слишком уж похожим было название. Ну что это, как не успех? Сейчас "Морддоналдс" работает в Умёте под именем "Морддовинс"
6.
На сегодняшний день в Умёте работает порядка 70 кафе - выжили лучшие и сильнейшие, кто держал марку качества много лет подряд. Само собой, в одном из таких мест остановился перекусить и я. Это кафе "Едок", у которого на Яндекс.Картах 1334 отзыва и средняя оценка 5.0.
8.
Что по ценам? Для придорожного кафе - они средние. Видели и прилично дешевле и прилично дороже. Наш обед на двоих, состоящий из горохового супа с копченостями, плова, овощного салата, порции шашлыка, двух чашек чая и 2 великолепных трубочек со сгущёнкой на десерт вышел в 945 рублей.
12.
Вкусно? О да! Домашняя еда хорошего качества. Сытно? Да. Я поел хорошо, а жена, по её словам, из-за стола еле вылезла. Соответствует ли место 5 баллам на Яндекс.Картах? Я бы оценил чуть ниже, есть у меня фавориты среди придорожных столовых, которые я оцениваю выше - например, "Гренка" в Вышнем Волочке. Но 4.8 я бы "Едоку" поставил, если бы была такая возможность.
13.
Фото из интернета)
Говорят, летом Умёт выглядит куда более впечатляюще, потому что шашлык тут на улице начинают жарить все кому не лень и вся трасса наполняется ароматом свежеподжаренного мяса. Зимой движение всё-таки поскромнее, поэтому и готовят меньше.
15.
Но, несмотря на стабильно хорошую еду кафешкам этим в ближайшее время грозит серьёзный кризис. Почему? Всё просто - сейчас строится обход Умёта и соседних населённых пунктов, трасса должна пройти в стороне и заезжать сюда будут только истинные ценители, готовые потерять лишний час в дороге. Что будет с легендарными кафешками - одному Богу известно, но я в любом случае желаю им процветания - ведь люди стараются и вкусно кормят дальнобойщиков и просто проезжающих мимо.
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И кстати, на М5 есть еще Ямбирно. Там километр "Унты, шахматы, казы, нарды и копченое сало". Осенью тыквенный сок в 3 литровых банках :)
П.С. В "Едун" берите трубочки с вареной сгущенкой. Сгущенку варят сами и, мягко говоря, не жалеют. Очень вкусно и очень сладко.
Можно было покушать горячих мантов, прочих вкусняшек, (метсо разрослось, но туалет там который появился, это просто какая то жоппаа... вонючий и страшный) оправится, и там еще что прикупить.
Место до сих пор существует, я сравнивая лет 20 -30 назад, думаю оно очень сильно испортилось....