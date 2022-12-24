Посёлок который кормит трассу М5

1.

Фото с просторов сети.



Представьте себе, живете вы в небольшом посёлке Центральной России. Население в вашем посёлке совсем небольшое - в лучшие годы было около 3000 человек, сейчас осталось, дай бог, 2500. И посёлок у вас вполне обычный вроде, но есть нюанс - прямо через него проходит федеральная трасса М5.

И вот, именно из-за этого нюанса мордовский посёлок Умёт превратился в настоящий феномен - ведь в лучшие годы на те самые 3000 населения здесь было больше 500 заведений общепита. Впечатляет?

Сейчас расскажу как так вышло и что с Умётом происходит сейчас.