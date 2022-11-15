Британцы, которым поставили памятники в России

Россия отличалась широкой душой и ставила памятники даже павшим на ее земле врагам. Британцы в составе коалиции Британской и Османской империи, а также Франции и Сардинского королевства воевали с Россией в Крымской войне 1853-1856 годов. Союзники высадились у берегов полуострова и осадили Севастополь.

Война была очень кровопролитной и с обеих стороны были большие потери. После подписания мирного договора новый русский царь (а Николай I умер во время войны), Александр II разрешил британцам обустроить целое английское кладбище недалеко от Севастополя и поставить мемориалы павшим солдатам. Несколько памятников было возведено в 1856 году, но во время первой и второй мировых войн они были утрачены, а в 2000-х реконструированы.

Один из обелисков посвящен в памяти погибших в Балаклавском сражении 25 октября 1854 года. В историю вошла печально известная «Атака лёгкой бригады», в ходе которой погибло более 500 британских солдат и офицеров.