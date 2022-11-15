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Британцы, которым поставили памятники в России

Британцы, которым поставили памятники в России

Автор:
15 ноября 2022 08:58
Сообщество : ФотоМир
Метки: Россия   британцы   интересно   памятники   память   факты   фото   
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Удивительно, но в этом списке нет Уильяма Шекспира, зато есть соратник Кука, капитан Кларк Чарльз.

1. Уинстон Черчилль

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Этот памятник в Сочи посвящен Тегеранской конференции 1943 года, первой встрече лидеров антигитлеровской коалиции - генсека СССР Иосифа Сталина, британского премьера Уинстона Черчилля и американского президента Франклина Рузвельта. Памятник, установленный в 2008 году, повторяет композицию известной фотографии с конференции. Надпись на постаменте гласит «Сотрудничеству Великих Держав посвящается». Автор работы - израильский скульптор Франк Майслер.

Другой памятник «большой тройке» установлен в Ялте и посвящен уже Ялтинской конференции 1945 года. Памятник работы Зураба Церетели открыли в 2015 году в сквере возле Ливадийского дворца, где проходила эта встреча союзников. Скульптурная композиция также повторяет фото с Ялтинской конференции.


2. Шерлок Холмс и доктор Ватсон

Эти британцы хоть и не настоящие люди, а плод воображения Артура Конан Дойла, все же невероятно популярны в России. Памятник этому дуэту был установлен в 2007 году в Москве рядом с посольством Великобритании в честь 120-летия выхода в свет первой детективной повести о Шерлоке. В качестве прообразов для памятника скульптор Андрей Орлов использовал образы актеров Василия Ливанова и Виталия Соломина, который сыграли эти роли в культовом советском сериале по мотивам произведений Артура Конан Дойла. Василий Ливанов, исполнивший Холмса, даже был награжден орденом Британской империи за свою роль.


3. Чарльз Гаскойн

Памятник шотландскому оружейнику, изобретателю и металлургу Чарльзу (или как его называли в России, Карлу) Гаскойну установили в 2021 году в центре Петрозаводска напротив пушечно-литейного завода, которым он руководил 20 лет. Гаскойн приехал в Россию в 1786 году по приглашению Екатерины II и наладил отлив пушек по новым технологиям. Уже через три года он поставил для русской армии 386 железных пушек - лучших в Европе в то время.

Бронзовая скульптура самого Гаскойна окружена барельефами с изображением работы в заводских цехах - они были отлиты из чугуна на местном же заводе.


4. Кларк Чарльз

Этот обелиск был установлен в центре Петропавловска-Камчатского еще в 1914 году на месте могилы мореплавателя Кларка Чарльза. Именно он возглавил третью английскую кругосветную экспедицию после гибели Джеймса Кука на Гавайских островах. В 1779 году корабли экспедиции зашли в Петропавловский порт на Камчатке - и российские чиновники оказали радушный прием мореплавателю и передали большое количество продовольствия, а также более точные карты. Отойдя недалеко от камчатского берега, уже больной чахоткой Кларк умер прямо в море. Экипаж решил вернуться и похоронить своего капитана.


5. Ричард Ченслер

Считается, что именно капитан Ричард Ченслер первым открыл морской путь из Англии в Московское государство. Летом 1553 года его корабль достиг устья реки Северной Двины в Белом море. Сейчас в этом месте стоит город Северодвинск - и именно там в 1998 году был установлен памятник Ричарду Ченслеру.

Композиция представляет из себя две пушки, настоящий старинный якорь и каменную глыбу беломорского гранита с табличкой «Ричарду Ченслеру, капитану "Эдуарда Бонавентуры", Лондон, с чьим приходом сюда 24 августа 1553 года начались регулярные отношения России с Англией».


6. Британцы, павшие в Крымской войне 1853-1856 гг.

Россия отличалась широкой душой и ставила памятники даже павшим на ее земле врагам. Британцы в составе коалиции Британской и Османской империи, а также Франции и Сардинского королевства воевали с Россией в Крымской войне 1853-1856 годов. Союзники высадились у берегов полуострова и осадили Севастополь.

Война была очень кровопролитной и с обеих стороны были большие потери. После подписания мирного договора новый русский царь (а Николай I умер во время войны), Александр II разрешил британцам обустроить целое английское кладбище недалеко от Севастополя и поставить мемориалы павшим солдатам. Несколько памятников было возведено в 1856 году, но во время первой и второй мировых войн они были утрачены, а в 2000-х реконструированы.

Один из обелисков посвящен в памяти погибших в Балаклавском сражении 25 октября 1854 года. В историю вошла печально известная «Атака лёгкой бригады», в ходе которой погибло более 500 британских солдат и офицеров.

Несколько мемориалов посвящено также воинам, погибшим в битве при Инкермане 5 ноября 1854 года. Потери британской армии в этом сражении составили более 2 тысяч человек, в том числе погиб генерал Джордж Каткарт, отличившийся еще в битве при Ватерлоо. В его честь на английском кладбище установлен обелиск-надгробие на холме, также названном в его честь.


7. Участники арктического конвоя 1941-45 гг.

Во время Великой Отечественной огромную помощь СССР оказали британские арктические конвои - на кораблях через Атлантику и Северный Ледовитый океан они доставляли продовольствие и боеприпасы в северные порты СССР.

В 2016 году громко отпраздновали 75-летие со дня прихода в Архангельск первого арктического конвоя «Дервиш». Тогда в город приезжала и британская принцесса Анна и возложила цветы к мемориалу на Британском воинском захоронении.

Недалеко от Архангельска, на острове Кего, в 2016 году был установлен мемориал, посвященный летчикам  151-го авиакрыла Королевских ВВС, который «Дервиш» доставил в Архангельск. В течение трех месяцев они пребывали на севере СССР, обучая советских пилотов, а также совершая патрулирование и боевые вылеты. В том числе они «прикрывали» морские конвои и разгрузку кораблей. Эта страница в истории Второй мировой известна как операция «Бенедикт».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   британцы   интересно   памятники   память   факты   фото   
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17k
Наталья 39 минут назад
Смысл поста в чем? Ну есть и есть. Это история.
Пусть стоят.
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518
Uganda 43 минуты назад
Где Патрик Гордон?
https://petersmonuments.ru/russia/memorials/pamyatnik-p-l-gordonu-ekaterinburg/https://petersmonuments.ru/russia/memorials/pamyatnik-p-l-gordonu-ekaterinburg/
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