9 продуктов, которые все считают полезными, но на самом деле они лишь маркетинговая уловка

В погоне за здоровым образом жизни люди часто покупают продукты из категории "Полезное питание". Однако не всегда они настолько безвредные, как может показаться на первый взгляд. К тому же стоят порой дороже аналогов.
На смену хлопьям на завтрак пришли мюсли. Упаковки с мюсли и гранолой стоят в одном ряду с полезными продуктами. Часто их рекомендуют людям, которые хотят похудеть. Однако для того, чтобы выбрать действительно стоящие продукты с низким содержанием сахара и полезными ингредиентами, надо постараться. Обычно в супермаркетах продаются мюсли с высоким содержанием белого сахара, растительного и сливочного масла. Так что в одной чашке мюслей на завтрак может быть столько же углеводов (или больше), чем в тех же хлопьях.
У некоторых людей не усваиваются продукты с содержанием глютена. Однако те, у кого нет проблем с пищеварением, могут не искать на полках еду без глютена. Чаще всего это не продукты, полезные для здоровья, а даже наоборот. Многие безглютеновые вкусншяки содержат такое же количество сахара, если не больше, чем их аналоги с глютеном, а вместо пшеничной муки используют более калорийную. Безглютеновые продукты, как правило, подвержены сильной обработке, из-за чего содержат меньше клетчатки и белка.
Белок, который содержится в протеиновых батончикам, действительно, полезен для мышц, однако чаще всего такие вкусности не относятся к здоровым продуктам. В них полно сои, натрия, кукурузного сиропа, фруктозы. Эти добавки запросто вызывают вздутие живота. К тому же сахара в них так много, что тяга к нему только увеличивается, что создает риск набора веса. может быть отличным источником энергии для ваших мышц, но большинство
И хотя йогурт уже давно рекламируют как продукт, который помогает во время похудения и полезен для работы кишечника, с ним тоже надо быть осторожнее. Чаще всего даже низкокалорийные и натуральные йогурты содержат канцерогенные искусственные красители, ароматизаторы и большое количество сахара. Может, проще мороженое съесть?
Подсолнечное и растительное масло часто рекомендуют использовать для заправки салатов вместо соусов. Однако гидрогенизированное растительное масло может повысить уровень плохого холестерина и увеличить риск сердечных заболеваний. Так что во всем нужно придерживаться меры.
Для тех, у кого непереносимость лактозы, другое молоко - это выход из ситуации. Но люди, считающие, что оно более полезно не совсем правы. Ароматизированное соевое молоко является эндокринным разрушителем, потенциально может нанести вред людям с гормональными проблемами. К тому же сладкого в таком молоке очень много.
Фрукты в стакане - настоящее лакомство. Но вот только если дома мы смешиваем фрукты без добавлений, то в заведениях смузи совершенно не полезны. В них добавляют йогурт или сок, которые содержат много сахара. К тому же для вкуса в стакан с полезными фруктами может отправиться совсем неполезный сироп.
Больше противники нарезанного хлеба выбирают лаваш. Да вот только в одном куске калорий не меньше, чем в хлебе. К тому же клетчатки в нем гораздо меньше, что делает его не таким полезным, как думают худеющие, отказывающиеся от хлеба.
Любители пасты с томатами, будьте осторожны. Соус для макарон можно сделать и самим. Избегайте томатной пасты или кетчупа из супермаркета, они содержат много сахара и соли в составе. Свежие томаты и зелень, приготовленные самостоятельно, будут гораздо полезнее.
А вы покупаете товары из секции "Здоровое питание"?
Источник:
АНТИФИШКИ
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https://www.nsk.kp.ru/daily/28316/4459833/https://www.nsk.kp.ru/daily/28316/4459833/
Веганство по принуждению..., - за пол года сбросил 15кг.
Врач смеётся, - зато подагрой страдать не будете )))