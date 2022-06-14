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9 продуктов, которые все считают полезными, но на самом деле они лишь маркетинговая уловка

9 продуктов, которые все считают полезными, но на самом деле они лишь маркетинговая уловка

Автор:
14 июня 2022 10:45
Сообщество : Еда
Метки: Еда   зож   полезная еда   продукты   супермаркет   фото   
2362
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В погоне за здоровым образом жизни люди часто покупают продукты из категории "Полезное питание". Однако не всегда они настолько безвредные, как может показаться на первый взгляд. К тому же стоят порой дороже аналогов.

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На смену хлопьям на завтрак пришли мюсли. Упаковки с мюсли и гранолой стоят в одном ряду с полезными продуктами. Часто их рекомендуют людям, которые хотят похудеть. Однако для того, чтобы выбрать действительно стоящие продукты с низким содержанием сахара и полезными ингредиентами, надо постараться. Обычно в супермаркетах продаются мюсли с высоким содержанием белого сахара, растительного и сливочного масла. Так что в одной чашке мюслей на завтрак может быть столько же углеводов (или больше), чем в тех же хлопьях.



У некоторых людей не усваиваются продукты с содержанием глютена. Однако те, у кого нет проблем с пищеварением, могут не искать на полках еду без глютена. Чаще всего это не продукты, полезные для здоровья, а даже наоборот. Многие безглютеновые вкусншяки содержат такое же количество сахара, если не больше, чем их аналоги с глютеном, а вместо пшеничной муки используют более калорийную. Безглютеновые продукты, как правило, подвержены сильной обработке, из-за чего содержат меньше клетчатки и белка.

Белок, который содержится в протеиновых батончикам, действительно, полезен для мышц, однако чаще всего такие вкусности не относятся к здоровым продуктам. В них полно сои, натрия, кукурузного сиропа, фруктозы. Эти добавки запросто вызывают вздутие живота. К тому же сахара в них так много, что тяга к нему только увеличивается, что создает риск набора веса. может быть отличным источником энергии для ваших мышц, но большинство

И хотя йогурт уже давно рекламируют как продукт, который помогает во время похудения и полезен для работы кишечника, с ним тоже надо быть осторожнее. Чаще всего даже низкокалорийные и натуральные йогурты содержат канцерогенные искусственные красители, ароматизаторы и большое количество сахара. Может, проще мороженое съесть?

Подсолнечное и растительное масло часто рекомендуют использовать для заправки салатов вместо соусов. Однако гидрогенизированное растительное масло может повысить уровень плохого холестерина и увеличить риск сердечных заболеваний. Так что во всем нужно придерживаться меры.

Для тех, у кого непереносимость лактозы, другое молоко - это выход из ситуации. Но люди, считающие, что оно более полезно не совсем правы. Ароматизированное соевое молоко является эндокринным разрушителем, потенциально может нанести вред людям с гормональными проблемами. К тому же сладкого в таком молоке очень много.

Фрукты в стакане - настоящее лакомство. Но вот только если дома мы смешиваем фрукты без добавлений, то в заведениях смузи совершенно не полезны. В них добавляют йогурт или сок, которые содержат много сахара. К тому же для вкуса в стакан с полезными фруктами может отправиться совсем неполезный сироп.


Больше противники нарезанного хлеба выбирают лаваш. Да вот только в одном куске калорий не меньше, чем в хлебе. К тому же клетчатки в нем гораздо меньше, что делает его не таким полезным, как думают худеющие, отказывающиеся от хлеба.

Любители пасты с томатами, будьте осторожны. Соус для макарон можно сделать и самим. Избегайте томатной пасты или кетчупа из супермаркета, они содержат много сахара и соли в составе. Свежие томаты и зелень, приготовленные самостоятельно, будут гораздо полезнее.


А вы покупаете товары из секции "Здоровое питание"?

Источник:

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Метки: Еда   зож   полезная еда   продукты   супермаркет   фото   
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7  комментариев
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1k
Шурман 40 минут назад
Есть у меня родственник который затрахал всю семью своим веганством ( собаку свою тоже ) по его версии его собака мясо не любит :) его собака с мной шашлык каждые выходные жарит , собачка его при виде меня писает от счастья :) когда он с нами то вся семья не имеет права готовить что то из мяса или рыбы или еще что то , продукты он покупает в самом крутом супермаркете , я честно даже не знал что такие существуют . Это все фигня , он решил сделать бургеры для всех , вы прикиньте вкус замены мяса и хлеба и сыра , спрашивает ну как вам ? мы с батей вкусно , батя его спрашивает ты когда к друзьям он сегодня , мне смс Шурик замаринуй мясо и купи что то к столу :)))))))))
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1k
Monher 3 минуты назад
Томатная паста полезнее готовых соусов, не содержит консервантов (нужно читать на упаковке) соус сам делаю.
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2k
Saturn 4 минуты назад
Хавачик и коронавирус.
https://www.nsk.kp.ru/daily/28316/4459833/https://www.nsk.kp.ru/daily/28316/4459833/
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2k
Saturn 5 минут назад
Там ниже писал, - хавчик и коронавирус.
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2k
Saturn 8 минут назад
После второй вакцинации от COVID, - любое мясо (кроме рыбы) пахнет тухлятиной, - вот ЭТО ПРОБЛЕМА.
Веганство по принуждению..., - за пол года сбросил 15кг.
Врач смеётся, - зато подагрой страдать не будете )))
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2k
Лёха 51 минуту назад
"минус" за кривой текст.
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Спелая кукурузинка

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