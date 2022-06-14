9 продуктов, которые все считают полезными, но на самом деле они лишь маркетинговая уловка

Любители пасты с томатами, будьте осторожны. Соус для макарон можно сделать и самим. Избегайте томатной пасты или кетчупа из супермаркета, они содержат много сахара и соли в составе. Свежие томаты и зелень, приготовленные самостоятельно, будут гораздо полезнее.

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