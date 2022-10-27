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Чем хороша поза наездницы и самоудовлетворение: в России требуют остановить выпуск книги «Секспросвет для детей 5-8 лет»

Чем хороша поза наездницы и самоудовлетворение: в России требуют остановить выпуск книги «Секспросвет для детей 5-8 лет»

Автор:
27 октября 2022 14:41
Сообщество : Жить в России
Метки: дети   запрет   методичка   общественники   секспросвет   скандал   тираж   
4146
4

Общественники и родители оказались шокированы этой методичкой и хотят изъять её из всех книжных магазинов.

Сексуальное воспитание и психическое здоровье детей в опасности - так считают в «Ассоциации патриотических сил юга России». Дело закрутилось из-за методички по сексуальному просвещению детей авторства Дарьи Рахманиновой.

Это основательница проекта по сексуальному образованию для подростков и родителей «Неудобный разговор», методистка образовательных программ, научная сотрудница Института биоорганической химии РАН.

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Пособие было презентовано на московской международной книжной ярмарке и уже появилось в магазинах. И когда родители стали её читать, то слегка удивились.

Особенно им не понравились разделы про секс в позе наездницы и самоудовлетворение. Но и в целом методичка вызвала много вопросов.

В аннотации к изданию говорится, что «дети обычно задаются вопросами: зачем люди целуются? Как рождаются? Что такое любовь? Почему все семьи разные? Зачем люди взрослеют? Этой интерактивной книжной мы помогаем начать разговор на темы, связанные с телом, чувствами и отношениями на основе рекомендаций от ЮНЕСКО, врачей и психологов. Заполняя эту книгу с ребенком, вы сможете развить: разговорный словарь ребенка и рассказать об основах сексуальной грамотности, коммуникативные навыки, которые позволят говорить о чувствах, отношениях и безопасности, толерантность и уважительное отношение к людям».

Вместо детей вопросами задались родители Например, какое отношение имеет методист из биохимического института к секспросвету? Зачем в книге для пятилетних рассказывается о позе наездницы? И обратились к общественникам из «Ассоциации патриотических сил юга России».

А вот они уже подали заявления в Минкульт и Минобрнауки и потребовали и потребовали убрать книгу из продажи. Если проверка подтвердит, что книга не соответствует теме, то её печать остановят, а тираж в 5 тысяч экземпляров заберут из магазинов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: дети   запрет   методичка   общественники   секспросвет   скандал   тираж   
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58  комментариев
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2k
Любушка 2 часа назад
Прокуратура где?????????????
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918
raael13 8 минут назад
Тварей которые покушаются на детство нужно извести.
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1k
Гремлин 17 минут назад
"то её печать остановят, а тираж в 5 тысяч экземпляров заберут из магазинов."

И правильно! [мат]!
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3k
Natalia Полчаса назад
в детстве у меня была книга, где пара была изображена в миссионерской позе, тут в позе наездницы. Какая принципиальная разница?
С детьми обязательно нужно проговаривать моменты как на последнем фото, и чем раньше, тем лучше.
Из тех фото и описания вообще не понятно, к чему придрались. на картинке с позой по соседству текст про ЭКО.
Если там есть какая-то дичь, то где эти фото?
Странный подход к сексуальному воспитанию своих детей: рано/не нужно/ зачем. Ну не сделаете этого вы, сделают сверстники в том же детском саду и начальных классах.
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37
Sata33 Полчаса назад
А в 5-8 лет это вообще надо ?
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37
Sata33 Notan Blaine 3 минуты назад
похоже на то ... Но возраст согласия и так низкий , куда еще с детьми то ?
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1k
Linusya Полчаса назад
Это не школьное или детсадовское пособие, по которому будут обучать детей, а просто книга в продаже, покупать вас никто не заставляет.
Книга вроде нормальная, но позы это конечно лишнее
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275
Maksim 38 минут назад
А чего тут думать? Таких умников тока рублем можно вразумить.
Типография пусть денежков заработает. А насчет распространения...
Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 14.07.2022) "О средствах массовой информации" статья 37.
"Под средством массовой информации, специализирующимся на сообщениях и материалах эротического характера, для целей настоящего Закона понимаются периодическое издание или программа, которые в целом и систематически эксплуатируют интерес к сексу."(с)
"Розничная продажа продукции средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах эротического характера, допускается только в запечатанных прозрачных упаковках и в специально предназначенных для этого помещениях, расположение которых определяется местной администрацией."(с)
Книжки и методички тоже под этот закон вообще-то попадают - в полиэтилен и пусть под реализацию в сексшопы отдают (в электронном магазине тоже тока в разделы закрытые от детей).
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28k
Aqueronte 38 минут назад
А ещё картинки есть? Друг спрашивает
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45
Юрий 39 минут назад
я всегда считал что книги для детей проходят хоть какую-то цензуру! А унас полная анархия.
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3k
Константин 41 минуту назад
Блин. Вот что у этих людей в голове? Веками все [мат] без подсказок, но тут кому-то приспичило опытом поделиться. Да не со своими, а с чужими детьми.
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453
Kra 45 минут назад
Вот это я понимаю...образование для малышей! Особенно про позы

Но подросткам, наверное, надо рассказывать, как предохраняться... с родителями не все могут поговорить на эту тему.
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453
Kra Андрей 17 минут назад
Точччччччччно!!..
кто сейчас книги читает? ))
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11k
кот базилий 46 минут назад
Сажать надо за такие "пособия".
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6k
tamin Час назад
Вот я думаю. С родителями никогда не говорил про интим. Не обсуждал. Интернета не было в моем детстве. И ничего. Разобрался. И уже 40 лет мне. Может тему сексуальности не нужно культивировать?
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39k
jonnyD Час назад
Очень нужная и своевременная книга , Дарья , правда бумага несколько жестковата ...
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14k
Голос Вселенной Час назад
Вообще, может, и есть в этой книге что-то логичное.
В ней нет пропаганды нетрадиционных отношений, нет призывам к толерантности (судя по всему)... В то же время есть обучающая и полезная информация (я не о позах...), в т.ч. имеющая отношение к безопасности (картинка о педофиле пример)...
Просто, вероятно, книга все же должна быть преподнесена родителями и прочитана под их пристальным наблюдением с объяснениями и примерами из жизни. Да, и, конечно, ДО прочтения книги с детьми должна пройти беседа родителей на тему, откуда берутся дети и около того.....
В общем, спорный вопрос... Животрепещущая тема.
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17
хмурый йети Голос Вселенной 41 минуту назад
но не в 5 лет же
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14k
Голос Вселенной Час назад
Охренеть... Книга вроде для детей. А даже здесь, на ресурсе для взрослых, на картинке из книги замазали мозаикой НАРИСОВАННЫЕ причинные места...
Типа порнуха "18-"
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85
Евгений Голос Вселенной 42 минуты назад
Чем хороша поза наездницы и самоудовлетворение: в России требуют остановить выпуск книги «Секспросвет для детей 5-8 лет»Посмотреть
Чем хороша поза наездницы и самоудовлетворение: в России требуют остановить выпуск книги «Секспросвет для детей 5-8 лет»
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85
Евгений Голос Вселенной 9 минут назад
Наверное, кто-то сделал так:
Наверное, кто-то сделал так:Посмотреть
Наверное, кто-то сделал так:
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1k
vijilante Час назад
С этим всё ясно,с позой "наездницы" там што ?
Тема в посте ваще не раскрыта !
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31k
Юр21 Час назад
Капитализьм хуле, все хотят денег, дама решила застолбить ещё непаханное в России поле, тем более особо и трудится не надо, переводи подобные изделия из Просвещённого Запада да адаптируй их к российским условиям.
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9k
Бритва Час назад
и откуда в ран столько идиотов?
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2k
Лёха 2 часа назад
Автор, исправь ошибки.
По теме: картинки говно. "Плейбой" интереснее.
Писательница в дурку, разрешившего печать солдатом в окопы.
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7k
GROMOZEKA 2 часа назад
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