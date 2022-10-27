Чем хороша поза наездницы и самоудовлетворение: в России требуют остановить выпуск книги «Секспросвет для детей 5-8 лет»

Общественники и родители оказались шокированы этой методичкой и хотят изъять её из всех книжных магазинов.
Сексуальное воспитание и психическое здоровье детей в опасности - так считают в «Ассоциации патриотических сил юга России». Дело закрутилось из-за методички по сексуальному просвещению детей авторства Дарьи Рахманиновой.
Это основательница проекта по сексуальному образованию для подростков и родителей «Неудобный разговор», методистка образовательных программ, научная сотрудница Института биоорганической химии РАН.
Пособие было презентовано на московской международной книжной ярмарке и уже появилось в магазинах. И когда родители стали её читать, то слегка удивились.
Особенно им не понравились разделы про секс в позе наездницы и самоудовлетворение. Но и в целом методичка вызвала много вопросов.
В аннотации к изданию говорится, что «дети обычно задаются вопросами: зачем люди целуются? Как рождаются? Что такое любовь? Почему все семьи разные? Зачем люди взрослеют? Этой интерактивной книжной мы помогаем начать разговор на темы, связанные с телом, чувствами и отношениями на основе рекомендаций от ЮНЕСКО, врачей и психологов. Заполняя эту книгу с ребенком, вы сможете развить: разговорный словарь ребенка и рассказать об основах сексуальной грамотности, коммуникативные навыки, которые позволят говорить о чувствах, отношениях и безопасности, толерантность и уважительное отношение к людям».
Вместо детей вопросами задались родители Например, какое отношение имеет методист из биохимического института к секспросвету? Зачем в книге для пятилетних рассказывается о позе наездницы? И обратились к общественникам из «Ассоциации патриотических сил юга России».
А вот они уже подали заявления в Минкульт и Минобрнауки и потребовали и потребовали убрать книгу из продажи. Если проверка подтвердит, что книга не соответствует теме, то её печать остановят, а тираж в 5 тысяч экземпляров заберут из магазинов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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И правильно! [мат]!
С детьми обязательно нужно проговаривать моменты как на последнем фото, и чем раньше, тем лучше.
Из тех фото и описания вообще не понятно, к чему придрались. на картинке с позой по соседству текст про ЭКО.
Если там есть какая-то дичь, то где эти фото?
Странный подход к сексуальному воспитанию своих детей: рано/не нужно/ зачем. Ну не сделаете этого вы, сделают сверстники в том же детском саду и начальных классах.
Книга вроде нормальная, но позы это конечно лишнее
Типография пусть денежков заработает. А насчет распространения...
Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 14.07.2022) "О средствах массовой информации" статья 37.
"Под средством массовой информации, специализирующимся на сообщениях и материалах эротического характера, для целей настоящего Закона понимаются периодическое издание или программа, которые в целом и систематически эксплуатируют интерес к сексу."(с)
"Розничная продажа продукции средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах эротического характера, допускается только в запечатанных прозрачных упаковках и в специально предназначенных для этого помещениях, расположение которых определяется местной администрацией."(с)
Книжки и методички тоже под этот закон вообще-то попадают - в полиэтилен и пусть под реализацию в сексшопы отдают (в электронном магазине тоже тока в разделы закрытые от детей).
Но подросткам, наверное, надо рассказывать, как предохраняться... с родителями не все могут поговорить на эту тему.
Чёрным по белому сказано что прерваный ПА - ненадёжный способ, презерватив это средней степени надёжности, ну и спирали и прочие стерилизации это надёжный.
Неужели дети гуглом пользоваться не умеют?
кто сейчас книги читает? ))
В ней нет пропаганды нетрадиционных отношений, нет призывам к толерантности (судя по всему)... В то же время есть обучающая и полезная информация (я не о позах...), в т.ч. имеющая отношение к безопасности (картинка о педофиле пример)...
Просто, вероятно, книга все же должна быть преподнесена родителями и прочитана под их пристальным наблюдением с объяснениями и примерами из жизни. Да, и, конечно, ДО прочтения книги с детьми должна пройти беседа родителей на тему, откуда берутся дети и около того.....
В общем, спорный вопрос... Животрепещущая тема.
Тема в посте ваще не раскрыта !
По теме: картинки говно. "Плейбой" интереснее.
Писательница в дурку, разрешившего печать солдатом в окопы.