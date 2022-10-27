Чем хороша поза наездницы и самоудовлетворение: в России требуют остановить выпуск книги «Секспросвет для детей 5-8 лет»

Особенно им не понравились разделы про секс в позе наездницы и самоудовлетворение. Но и в целом методичка вызвала много вопросов.

В аннотации к изданию говорится, что «дети обычно задаются вопросами: зачем люди целуются? Как рождаются? Что такое любовь? Почему все семьи разные? Зачем люди взрослеют? Этой интерактивной книжной мы помогаем начать разговор на темы, связанные с телом, чувствами и отношениями на основе рекомендаций от ЮНЕСКО, врачей и психологов. Заполняя эту книгу с ребенком, вы сможете развить: разговорный словарь ребенка и рассказать об основах сексуальной грамотности, коммуникативные навыки, которые позволят говорить о чувствах, отношениях и безопасности, толерантность и уважительное отношение к людям».