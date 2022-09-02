«Снимите, пожалуйста, платочек»: в Тюмени пятиклассницу не пустили в школу из-за хиджаба

Директор школы показала устав и сказала, что в светском учебном заведении нельзя носить религиозную одежду.
В тюменской школе №88 разгорелся скандал. Первого сентября пятиклассница пришла на линейку в хиджабе и тогда ей никто ничего не сказал. На следующий день её провожала в школу мама и на входе их встретила директор школы.
Она запретила проходить в хиджабе - и попросила его снять.
В руках у неё был устав учебного заведения, где прописано, что: «Одежда учащихся должна носить светский характер» и «Не допускается ношение одежды с религиозными и (или) религиозной символикой». Отдельно указано, что в помещении школы запрещено носить головной убор.
Потом ребёнку всё же дали пройти. В школе также учится ещё одна девочка из этой семьи и она тоже пришла на уроки в хиджабе. До этого дети несколько лет ходили в школу без хиджабов.
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«Это произошло сегодня утром. Супруга с младшим ребенком провожала детей в школу, они стояли на улице. Старшая дочь зашла, но вскоре выбежала в слезах. Сказала, что ее не пускают из-за хиджаба. На входе стояла директор. Она заявила, что у них светская школа, и в хиджабе дочь не зайдет, что это запрещено уставом.
Она говорила, что мы так привлекаем внимание. А потом, мол, девочки надевают джинсы и все такое. Ссылалась на устав, но я не понимаю, с каких пор этот документ выше, чем федеральные законы и Конституция РФ?»
Теперь родители хотят обращаться в городской департамент образования. Руководство школы от комментариев пока воздерживается.
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АНТИФИШКИ
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хиджаб разрешить, но только прозрачный,
компромисс достигнут
Со мной в школе кто только не учился. И я до сих пор не всех по национальностям знаю. И мне пофиг, кто приехал, а кто родился! Мы не в чуркестане, чтобы делить на "верных и неверных"!
Мои родители тоже приехали на крайний север. Но это не значит, что тут ненцы рулят и всех под себя гребут!
Чадры были.
даже посмотреть на тот же афган времен 70х и чуть позжее...
Мой бывший одноклассник,татарин,фотографируется с женой,которая носит хиджаб!
Просто в [мат]!
Август, пишите ещё кого и куда в чём и куда не пустили. Педофила не взяли в пионервожатые?
И поп тоже поди в своём чёрном мешке приходит, а не в костюме с галстуком. Или это другое?...
Им ни кто не запрещает ЭТО носить дома!