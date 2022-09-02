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«Снимите, пожалуйста, платочек»: в Тюмени пятиклассницу не пустили в школу из-за хиджаба

«Снимите, пожалуйста, платочек»: в Тюмени пятиклассницу не пустили в школу из-за хиджаба

Автор:
02 сентября 2022 17:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Тюмень   девочка   директор   запрет   скандал   устав   хиджаб   школа   
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Директор школы показала устав и сказала, что в светском учебном заведении нельзя носить религиозную одежду.

В тюменской школе №88 разгорелся скандал. Первого сентября пятиклассница пришла на линейку в хиджабе и тогда ей никто ничего не сказал. На следующий день её провожала в школу мама и на входе их встретила директор школы.

Она запретила проходить в хиджабе - и попросила его снять.

В руках у неё был устав учебного заведения, где прописано, что: «Одежда учащихся должна носить светский характер» и «Не допускается ношение одежды с религиозными и (или) религиозной символикой». Отдельно указано, что в помещении школы запрещено носить головной убор.

Потом ребёнку всё же дали пройти. В школе также учится ещё одна девочка из этой семьи и она тоже пришла на уроки в хиджабе. До этого дети несколько лет ходили в школу без хиджабов.

Как заявил отец детей:

«Это произошло сегодня утром. Супруга с младшим ребенком провожала детей в школу, они стояли на улице. Старшая дочь зашла, но вскоре выбежала в слезах. Сказала, что ее не пускают из-за хиджаба. На входе стояла директор. Она заявила, что у них светская школа, и в хиджабе дочь не зайдет, что это запрещено уставом.

Она говорила, что мы так привлекаем внимание. А потом, мол, девочки надевают джинсы и все такое. Ссылалась на устав, но я не понимаю, с каких пор этот документ выше, чем федеральные законы и Конституция РФ?»

Теперь родители хотят обращаться в городской департамент образования. Руководство школы от комментариев пока воздерживается.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Тюмень   девочка   директор   запрет   скандал   устав   хиджаб   школа   
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32  комментария
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−147
HalloFreeSpace Час назад
и чем помешал "платочек" ? Это ее религия так-то ...
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11k
Максим Минуту назад
Чурбанизация страны в разгаре...
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1k
Vladislav 3 минуты назад
К нашим обычаям у них нет никакого уважения. Относиться к подобному нужно именно так ! Это наша страна и мы будем в ней диктовать правила. Не нравится ? Чемодан-вокзал-аул !
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299
дмитрий 5 минут назад
а ребенок та в чем виноват?
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26k
Ego sum qui sum 11 минут назад
вот не умеют решать проблемы...
хиджаб разрешить, но только прозрачный,
компромисс достигнут
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6k
tamin 17 минут назад
Сложный вопрос. С одной стороны у нас светское государство и с этой точки зрения-все отребуты лесом. С другой стороны до маразма это тоже не надо доводить. У нас многонациональная страна. Вы же не будете мусульманина насильно кормить свининой или христианина заставлять снять крестик. Короче вопрос сложный
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2k
poбт 19 минут назад
вроде как у "самых правильных мусульман" по всяким там шариатам бабам вообще учиться запрещено, а тем более с мужчинами в одном помещении , ну а раз эти уже неправильные, то и не*х*уй вые*бы*ваться
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4k
Олег Данилов 22 минуты назад
А как девочка свиные котлетки будет есть в столовой?
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71k
Viktor 40 минут назад
А ежели бы у них была другая религия, то в таких "нарядах" в школу припёрлись? Директор права.


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7k
ишты 40 минут назад
Закон они требуют! Чего-то в Беслане не требовали соблюдения законов, чего-то когда вырезали русских в республиках, выгоняли из домов, заставляя бросить все нажитое и уезжать в Россию - никто не вспоминал про Закон и уважение к православию, а тут законы они выучили! Должны мы им стали! П..дуйте в свой кишлак и там перед аксакалами права качайте! Вы тут в гостях - ведите себя как положено у нас, а ваши традиции оставьте дома. У меня есть друзья и знакомые среди таджиков, киргизов, но это адекватные люди не позволяющие себе таких выходок.
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1k
z1380 46 минут назад
Так и НАДО!
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11k
Alex Djeff 48 минут назад
Поддерживаю директора. Нельзя разделять детей общеобразовательной школы на какие-то религиозные, социальные или другие группы.
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5k
sedoisever 52 минуты назад
А что все докапываются до религиозных принципов? РПЦ приходит в школу уроки проводить и ничего. Считайте это не религиозным, а национальным обычаем.
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40k
kalinser 58 минут назад
Шота,я не помню,чтобы мусульманки,жившие на территории РИ и СССР носили хиджабы!

Чадры были.
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3k
Григорий 58 минут назад
гнать поганных обезьян из страны, пусть [мат] в ослобад к [мат] мрази [мат].
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17k
alexis Час назад
В Красноярске участника спецоперации не пустили в ночной клуб, потому что на нём была военная форма
Август, пишите ещё кого и куда в чём и куда не пустили. Педофила не взяли в пионервожатые?
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1k
RaiJu Час назад
А слово божье преподают в школе? :)
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14k
Ser Час назад
Очень! правильное действие! Директор молодец!
Им ни кто не запрещает ЭТО носить дома!
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