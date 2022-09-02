«Снимите, пожалуйста, платочек»: в Тюмени пятиклассницу не пустили в школу из-за хиджаба

В тюменской школе №88 разгорелся скандал. Первого сентября пятиклассница пришла на линейку в хиджабе и тогда ей никто ничего не сказал. На следующий день её провожала в школу мама и на входе их встретила директор школы.

Она запретила проходить в хиджабе - и попросила его снять.

В руках у неё был устав учебного заведения, где прописано, что: «Одежда учащихся должна носить светский характер» и «Не допускается ношение одежды с религиозными и (или) религиозной символикой». Отдельно указано, что в помещении школы запрещено носить головной убор.