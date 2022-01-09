В Госдуме задумались о пожизненном запрете на покупку табака, но не для всех

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Не первый год ведётся война с курильщиками по всему миру. И цены на табак подняли, и места для курения ограничили до минимума, но люди все никак не хотят отказываться от этой пагубной привычки.
В конце прошлого года власти Новой Зеландии решили обезопасить будущее поколение страны и приступили к разработке нового закона, запрещающего продажу табака лицам, которым исполнилось 14 лет. Простыми словами, подростки никогда не смогут легально приобрести табак на протяжении всей своей жизни. Да и количество магазинов, у которых есть лицензия на продажу никотиносодержащей продукции, собираются уменьшить с 8 000 до 500.
Российские депутаты, узнав о таком нововведении, решили не отставать от зарубежных коллег и планируют выступить с инициативой о полном запрете продажи табака, россиянам, родившимся после 2014 года. По официальным данным, только в 2020 году в России было выкурено 280 млрд сигарет, а это значит, что антитабачная кампания практически не приносит желаемых результатов. Также в последнее время увеличился спрос среди молодёжи на снюсы, айкосы, вейпы.
Депутаты считают, что необходимо «защитить» тех, кто ещё не успел получить никотиновую зависимость.
В 2022 году также ожидается ужесточение законов, связанных с курением. Штрафы на предприятиях увеличат до 3 тыс. рублей, также изменится мера наказания за пожар, возникший по вине курильщика.
В 2022 году также ожидается ужесточение законов, связанных с курением. Штрафы на предприятиях увеличат до 3 тыс. рублей, также изменится мера наказания за пожар, возникший по вине курильщика.
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Пока не этой простой истины не поймут толку не будет.
Да здравствует контробанда! Кто в теме я её покупаю Monte Carlo. Magna....
С нынешним силосом что штампуют в россии не сравнить.
Мож, этот закон, такие ситуации и исключит. Посмотрим реализацию.
Меня терзают смутные сомнения...
фильмах:
Планёрка, совещание и т.д.
Дым коромыслом.
Так воспитали.
А за брошенный окурок мимо по рукам не давали.
А надо было.
2. Девиз "разделяй и властвуй" никто не отменял.
3. Есть ложь, есть наглая ложь, а ещё есть статистика... (не моё)
4. Любой запрет будет на руку криминалу.
5. Неужели в России есть ещё те, кто верит, что депутаты работают во благо народа? (Вопрос риторический)
Но- закон с тотальным запретом продажи табака для категорий граждан - бред собачий.
Судить можно по введению "сухих законов". Никогда тотальные запреты на спиртное не приводили к положительным результатам.
А приводили к криминализации отрасли, дикому взлёту цен на нелегальное спиртное и т.д.
Да, бороться с курением нужно. Но - запретами - бессмысленно.
Махорку хоть оставьте черти либерастные ..Хватит издеваться уже !!!!!!
Думаете в СССР табака не было ? БЫЛ ,его просто задержали на станциях и т.д. Народ взревел и понеслось !!!!!
Ну сейчас курильщики ,как миллионеры ..Покупают по любой цене ,докурить бы до конца жизни (при стаже 40 лет )
Со старыми боретесь "хоспода зож) Вымирают они
Пы.сы. Не курю уже 9 лет