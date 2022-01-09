В Госдуме задумались о пожизненном запрете на покупку табака, но не для всех

Не первый год ведётся война с курильщиками по всему миру. И цены на табак подняли, и места для курения ограничили до минимума, но люди все никак не хотят отказываться от этой пагубной привычки.

0 Источник: Российские депутаты , узнав о таком нововведении, решили не отставать от зарубежных коллег и планируют выступить с инициативой о полном запрете продажи табака, россиянам, родившимся после 2014 года. По официальным данным, только в 2020 году в России было выкурено 280 млрд сигарет, а это значит, что антитабачная кампания практически не приносит желаемых результатов. Также в последнее время увеличился спрос среди молодёжи на снюсы, айкосы, вейпы.