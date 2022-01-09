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В Госдуме задумались о пожизненном запрете на покупку табака, но не для всех

В Госдуме задумались о пожизненном запрете на покупку табака, но не для всех (3 фото)

Автор:
09 января 2022 12:52
Сообщество : Жить в России
Метки: депутаты   дети   запрет   курение   табак   
1639
3
Не первый год ведётся война с курильщиками по всему миру. И цены на табак подняли, и места для курения ограничили до минимума, но люди все никак не хотят отказываться от этой пагубной привычки.

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Метки: депутаты   дети   запрет   курение   табак   
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2k
Дмитр Стар 2 часа назад
эти уроды за 30 лет хоть один хороший закон вообще приняли? ну кроме отмены техосмотра.
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6k
SR 4 минуты назад
Никогда и нигде запреты ни к чему хорошему не приводили.
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10k
Alex 5 минут назад
Я курил с 15 лет. До 49, бросил легко, сегодня курю-завтра уже нет. Признаюсь-пользовался пластырем раз пять, когда выпивал и тянуло закурить совсем уж невтерпеж. Сейчас 52, будем считать бросил окончательно. Но мнение мое таково: А какого хрена, какой-то там депутатишко решает можно ли мне курить или выпить? А если пацан 2014 года пойдет в армию, а что тут им осталось то, всего то 10 лет. Т.е. автомат на, если надо убить, стреляй, но курить не моги! Депутатушки так решили. Ну бред же!
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9k
Клёст 22 минуты назад
Нужно бороться не с курильщиками как с классом, оголтело вводя им ограничения, а с курением как с явлением.
Пока не этой простой истины не поймут толку не будет.
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5k
Mixalych 24 минуты назад
Наркомания вообще вне закона и что? Курить они запрещают... А какая альтернатива взамен? Как людям дурью маяться? На митинги начать ходить? Или чаще бухать? В макдаке жрать? Чипсы, пиво... Семками все заплевать? Они реально думают, что запретив что-то вредное, человек кинется туда, где полезное? Как бы не так.
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−15
Илья Пупкин 39 минут назад
Не обращайте внимание на недошенных в думе!
Да здравствует контробанда! Кто в теме я её покупаю Monte Carlo. Magna....
С нынешним силосом что штампуют в россии не сравнить.
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779
Максим Максимов 39 минут назад
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4k
Том Джоуд 39 минут назад
Хорошее дело, так-то. Я вот сам курильщик, с огроооомным стажем. И понимаю, что ничего хорошего в этом нет. Надо, пацаном когда был, не начинать...
Мож, этот закон, такие ситуации и исключит. Посмотрим реализацию.
Меня терзают смутные сомнения...
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22k
weiter 41 минуту назад
Значит в четырнадцать будут бросать.
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7k
Женя 41 минуту назад
Вспомните какая была идеология в тех же
фильмах:
Планёрка, совещание и т.д.
Дым коромыслом.
Так воспитали.
А за брошенный окурок мимо по рукам не давали.
А надо было.
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3k
Сергей 41 минуту назад
Последней радости лишить хотят , падлы! Дайте уже сдохнуть то спокойно!
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21k
Влад 44 минуты назад
Я вообще не знаю что и зачем. Мой дед курил всю жизнь, тогда вообще большинство курило, причем "приму", прожил 82 года. Я не курю и мне 56 - у меня болит все. Смотрите реально: борьба с курением приносит свои плоды, курить стали намного меньше. Однако онкология растет, сердечно- сосудистые растут. Может не там врага ищем?
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31k
Минчанин 45 минут назад
Я - не курю, никогда не курил и мне в принципе не нравятся курящие люди.
Но- закон с тотальным запретом продажи табака для категорий граждан - бред собачий.
Судить можно по введению "сухих законов". Никогда тотальные запреты на спиртное не приводили к положительным результатам.
А приводили к криминализации отрасли, дикому взлёту цен на нелегальное спиртное и т.д.
Да, бороться с курением нужно. Но - запретами - бессмысленно.
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602
Mixan 45 минут назад
ДАЙТЕ СТАРИКАМ ДОЖИТЬ и покурить .Суууууууукииии А потом уж боритесь с кем хотите и как хотите падлы!!!!
Махорку хоть оставьте черти либерастные ..Хватит издеваться уже !!!!!!
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320
Космос Mixan 41 минуту назад
Вы внимательно прочитали новость?
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18k
Сергей Костюнин 46 минут назад
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602
Mixan 48 минут назад
Помню в начале 90-х Табак пропал ВЕСЬ , Даже простая махорка !!!
Думаете в СССР табака не было ? БЫЛ ,его просто задержали на станциях и т.д. Народ взревел и понеслось !!!!!
Ну сейчас курильщики ,как миллионеры ..Покупают по любой цене ,докурить бы до конца жизни (при стаже 40 лет )
Со старыми боретесь "хоспода зож) Вымирают они
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27k
Notan Blaine 49 минут назад
Глядя на современные реалии понимаешь, что табачное лобби сильно сдало позиции, а вот наркотическое очень поднялось, сделав легализацию легких наркотиков частью либеральных идей. А глядя как наши законотворцы перенимают западные порядки, лет через 5 и у нас начнутся компания по легализации наркотиков.
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320
Космос 52 минуты назад
Ну хоть что-то для людей. Как же бесит этот вонючий дым. И в подъезде аж есть любители подымить. Нисколько не против самих курильщиков, курите наздоровье. Только уважайте остальных - не курите в общественнных местах и не приучайте детей к куреву своим примером.
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1k
Гур Час назад
Не, ну тогда пусть не останавливаются и берут другую инициативу западных коллег- легализация марихуаны
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7k
babsbaberley Час назад
И не познает нынешняя мОлодежь, каково это выкурить вкусную сигару после коньячка или вискаря.
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23k
Slawa49 Час назад
меня жутко бесит сосед с 1 этажа, который вечно высовывается в окно и дымит, а дым поднимается до 9 этажа и у кого открыты окна, вдыхайте свежий никотин!
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