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ИИ оказались расистами и сексистами

ИИ оказались расистами и сексистами

Автор:
22 июня 2022 18:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ИИ   Искусственный интеллект   интересно   исследование   расист   сексист   тестирование   
2464
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Многие технофилы утверждают, что за искусственным интеллектом будущее. ИИ и роботы смогут спасти нас от многих проблем и сделать нашу жизнь намного комфортнее.

Но не все так просто в кибер будущем человечества. В недавнем исследовании, которое проводилось в университете Джонса Хопкинса, искусственные интеллекты, обучаемые по средством подключения ко всемирной паутине провалили тестирование на толерантность.

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ИИ более благосклонны к белым мужчинам и делают выводы о работе людей, изучив лишь их черты лица.

Это не первое подобное тестирование и результаты, увы, сходятся на том, что роботы не способны к толерантности.

Впрочем, быть может проблема, кроется в источнике знаний. Ведь согласитесь, несмотря на попытки борьбы против расизма и сексизма, порой нелогичные и глупые, в большей части общества до сих пор существует социальное неравенство.

Так что если в будущем и планируют повсеместно использовать ИИ, разработчикам этих систем нужно научить своих "подопечных" терпимости.

Источник:

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Метки: ИИ   Искусственный интеллект   интересно   исследование   расист   сексист   тестирование   
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15  комментариев
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12k
кира 2 часа назад
По всей видимости в программу работы ИИ закладываются научные данные, а не методички розово-голубых сообществ. И о толерантности: почему общество должно быть терпимо к извращенцам, а извращенцы к обществу нет?
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31k
russger 12 минут назад
"ИИ более благосклонны к белым мужчинам"
"роботы не способны к толерантности"

А что не так?
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101
Sumrak58100 21 минуту назад
ИИ, говорите? Да тут любая механическая хрень безмозглая, бывает, живёт своей жизнью. Что уж тут говорить про ИИ...
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23k
MrGod 24 минуты назад
О да, ИИ как и нормальные люди опираются на логику.
Терпимость ( толерастия) удел ущербов и для нормальных людей это не логично.
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5k
livaneth Полчаса назад
Знаете, я не боюсь ИИ, который пройдет тест Тьюринга.
Но я начинаю бояться того ИИ, который этот тест намеренно завалит.
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234k
Rusbond Полчаса назад
ИИ , у меня диспенсер для мыла не реагирует на черные руки. Диспенсер для мыла расист,
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10k
Сергей 42 минуты назад
Не фиг ИИ к интернету подключать.
Ссылка www.youtube.com
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23k
ПаганецЪ 52 минуты назад
(С)... искусственные интеллекты, обучаемые по средством подключения ко всемирной паутине провалили тестирование на толерантность...(/С)

Хоть кто-то в мире остался в здравом уме. Жаль только, что в искусственном.
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9k
Hunson Abadeer 55 минут назад
Не важно какой ты - желтый, черный или нормальный! Главное оставаться человеком!!
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4k
Santey Час назад
Всё верно. Только статистика. Если из 100 белых 20 имеют хорошее образование и только один преступник, а из 100 негров только 1 имеет образование, а половина вообще в тюряге сидит (я про США), то толерантность никакого отношения не имеет к тому, что половина нигеров тупые ублюдки и отношение к ним как к собакам. ИИ это просто констатировал
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2k
Трям 2 часа назад
Если хоть на йоту понимать как работает так называемый ИИ, то не придется писать такую чушь! Кто и как его обучает - так он потом и выполняет свою программу!
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2k
Григорий Водениктов 2 часа назад
а вот если бы нигеры писали код ИИ, то он был бы лгбт расистом.
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200
old_dim Григорий Водениктов Час назад
А много негров программистов? Хотя индусов тоже трудно отнести к белым мужчинам
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