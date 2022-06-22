ИИ оказались расистами и сексистами

Многие технофилы утверждают, что за искусственным интеллектом будущее. ИИ и роботы смогут спасти нас от многих проблем и сделать нашу жизнь намного комфортнее.
Но не все так просто в кибер будущем человечества. В недавнем исследовании, которое проводилось в университете Джонса Хопкинса, искусственные интеллекты, обучаемые по средством подключения ко всемирной паутине провалили тестирование на толерантность.
ИИ более благосклонны к белым мужчинам и делают выводы о работе людей, изучив лишь их черты лица.
Это не первое подобное тестирование и результаты, увы, сходятся на том, что роботы не способны к толерантности.
Впрочем, быть может проблема, кроется в источнике знаний. Ведь согласитесь, несмотря на попытки борьбы против расизма и сексизма, порой нелогичные и глупые, в большей части общества до сих пор существует социальное неравенство.
Так что если в будущем и планируют повсеместно использовать ИИ, разработчикам этих систем нужно научить своих "подопечных" терпимости.
Источник:
АНТИФИШКИ
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"роботы не способны к толерантности"
А что не так?
Терпимость ( толерастия) удел ущербов и для нормальных людей это не логично.
Но я начинаю бояться того ИИ, который этот тест намеренно завалит.
Хоть кто-то в мире остался в здравом уме. Жаль только, что в искусственном.