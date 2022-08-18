FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9352 поста • 1337 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Современные технологии достанут вас даже на том свете

Современные технологии достанут вас даже на том свете

Автор:
18 августа 2022 23:52
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ИИ   Искусственный интеллект   голограмма   интересно   похороны   технологии   холокост   
2047
3

Когда обычно говорят, что будущее уже наступило, подразумевают появление новых технологий, которые улучшают жизнь людей. Но история произошедшая недавно в Британии говорит о том, что цифровизировать можно не только жизнь, но и смерть.

Основательница Британского центра Холокоста Марина Смит выступила на собственных похоронах благодаря голографической технологии искусственного интеллекта StoryFile. Вначале голограмма произнесла речь, а затем ответила на вопросы присутствующих.

×
×

«Мама ответила на вопросы скорбящих родственников после того, как они увидели ее кремацию. Необычайным было то, что она ответила на их вопросы с новыми подробностями и честностью. Люди чувствуют себя смелыми, когда записывают свои данные. Скорбящие могут получить более свободную и правдивую версию своего потерянного любимого человека», — рассказал сын погибшей.

Технология, благодаря которой женщина смогла обратиться к тем, кто посетил ее похороны, работает по такому принципу: 20 камер снимают человека, когда он еще жив. Ему задаются разные вопросы, на которые он дает ответы, не обремененный давлением общества.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: ИИ   Искусственный интеллект   голограмма   интересно   похороны   технологии   холокост   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Трям 2 часа назад
гАлАграмма?
Выпей яда, мудила!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

32850



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Нельзя недооценивать безумство руководства: занимательные истории об увольнениях
Нельзя недооценивать безумство руководства: занимательные истории об увольнениях
Убойные мемы о бесполезности, в которых каждый сможет узнать себя
Убойные мемы о бесполезности, в которых каждый сможет узнать себя
Набирающие популярность в сообществах
20 мест на карте мира, которые путешественники серьезно недооценивают
20 мест на карте мира, которые путешественники серьезно недооценивают
"А почему не ягодицы?": в соцсетях высмеяли Wildberries за смену названия на "Ягодки"
"А почему не ягодицы?": в соцсетях высмеяли Wildberries за смену названия на "Ягодки"
Игру Doom запустили на тракторе John Deere (видео)
Игру Doom запустили на тракторе John Deere (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Минутка юмора

Лучшие демотиваторы
Лавандовые поля

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#интересно#улыбнуло#подборка#аварии#красота#картинки#удивительно#забавно
#Юмор#люди#автомобили#автомир#животные#фотографии#дети#новости#Разное#искусство
#прикол#позитив#факты#дтп#сарказм#интересное#истории#авто аварии#природа#кино
Игру Doom запустили на тракторе John Deere (видео) Игру Doom запустили на тракторе John Deere (видео) Дрон-охранник Ring от умного дома Амазона Дрон-охранник Ring от умного дома Амазона Как в Интерстелларе: калифорнийские фермеры "пересели" с обычных тракторов на беспилотники Как в Интерстелларе: калифорнийские фермеры "пересели" с обычных тракторов на беспилотники Цифровые Остапы Бендеры: как крадут персональные данные с помощью дипфейков Цифровые Остапы Бендеры: как крадут персональные данные с помощью дипфейков Такую татуировку одобрит даже ваша бабушка: южнокорейские ученые создали электрочернила Такую татуировку одобрит даже ваша бабушка: южнокорейские ученые создали электрочернила У искусственного интеллекта есть задатки интуиции У искусственного интеллекта есть задатки интуиции

На что жалуетесь?

Вернуться