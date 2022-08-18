Современные технологии достанут вас даже на том свете

«Мама ответила на вопросы скорбящих родственников после того, как они увидели ее кремацию. Необычайным было то, что она ответила на их вопросы с новыми подробностями и честностью. Люди чувствуют себя смелыми, когда записывают свои данные. Скорбящие могут получить более свободную и правдивую версию своего потерянного любимого человека», — рассказал сын погибшей.