Современные технологии достанут вас даже на том свете

Когда обычно говорят, что будущее уже наступило, подразумевают появление новых технологий, которые улучшают жизнь людей. Но история произошедшая недавно в Британии говорит о том, что цифровизировать можно не только жизнь, но и смерть.
Основательница Британского центра Холокоста Марина Смит выступила на собственных похоронах благодаря голографической технологии искусственного интеллекта StoryFile. Вначале голограмма произнесла речь, а затем ответила на вопросы присутствующих.
«Мама ответила на вопросы скорбящих родственников после того, как они увидели ее кремацию. Необычайным было то, что она ответила на их вопросы с новыми подробностями и честностью. Люди чувствуют себя смелыми, когда записывают свои данные. Скорбящие могут получить более свободную и правдивую версию своего потерянного любимого человека», — рассказал сын погибшей.
Технология, благодаря которой женщина смогла обратиться к тем, кто посетил ее похороны, работает по такому принципу: 20 камер снимают человека, когда он еще жив. Ему задаются разные вопросы, на которые он дает ответы, не обремененный давлением общества.
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АНТИФИШКИ
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