До чего дошел прогресс: японцы создали робота, смеющегося над шутками

Как известно, в Японии развита сфера досуга. У них даже есть профессия собутыльника. Специально обученные девушки составляют компанию одиноким японцам. Хоть и звучит это как-то подозрительно, в большинстве своем все довольно благочестиво.
Но люди-собутыльники это еще не все, японцы пошли дальше. В киотском институте инженеры создали человекоподобного робота, который может смеяться над шутками.
Эрика, так зовут андроида, наделена системой искусственного интеллекта и обучалась на основе нескольких десятков диалогов с быстрых свиданий.
Эрика различает ситуации, где смех уместен, а также выделяет три типа смеха: социальный, сольный и веселый.
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С роботом-андроидом провели несколько бесед, на некоторые она тактично посмеялась, в некоторых расхохоталась, а кое-где использовала гибридную схему.
Более 100 добровольцев прослушали запись диалога и пришли к выводу, что робот испытывает эмпатию.
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АНТИФИШКИ
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