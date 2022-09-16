FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9451 пост • 1340 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
До чего дошел прогресс: японцы создали робота, смеющегося над шутками

До чего дошел прогресс: японцы создали робота, смеющегося над шутками

Автор:
16 сентября 2022 23:46
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: android   ИИ   Искусственный интеллект   Япония   интересно   робот   смех   
1105
3
1

Как известно, в Японии развита сфера досуга. У них даже есть профессия собутыльника. Специально обученные девушки составляют компанию одиноким японцам. Хоть и звучит это как-то подозрительно, в большинстве своем все довольно благочестиво.

Но люди-собутыльники это еще не все, японцы пошли дальше. В киотском институте инженеры создали человекоподобного робота, который может смеяться над шутками.

Эрика, так зовут андроида, наделена системой искусственного интеллекта и обучалась на основе нескольких десятков диалогов с быстрых свиданий.

Эрика различает ситуации, где смех уместен, а также выделяет три типа смеха: социальный, сольный и веселый.

С роботом-андроидом провели несколько бесед, на некоторые она тактично посмеялась, в некоторых расхохоталась, а кое-где использовала гибридную схему.

Более 100 добровольцев прослушали запись диалога и пришли к выводу, что робот испытывает эмпатию.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: android   ИИ   Искусственный интеллект   Япония   интересно   робот   смех   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
добрыйдух Полчаса назад
может им пора делать роботов, которые фукусимские реакторы закроют?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

33580



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не подделка от Amazon: как выглядят актёры первого «Властелина колец» спустя 21 год
Не подделка от Amazon: как выглядят актёры первого «Властелина колец» спустя 21 год
9 физических опытов, которые позволяют лучше понять природу явлений
9 физических опытов, которые позволяют лучше понять природу явлений
Набирающие популярность в сообществах
Александр Берлизов - подлинная история маньяка
Александр Берлизов - подлинная история маньяка
Краткий гайд по архитектурным стилям в Москве
Краткий гайд по архитектурным стилям в Москве
Смартфон Cubot P60 с большим экраном 6,517 дюймов
Смартфон Cubot P60 с большим экраном 6,517 дюймов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Как довести мужика до инсульта

Лучшие демотиваторы
Стрит

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#дтп#аварии#кино#в мире#улыбнуло#личная жизнь#автохам
#Юмор#люди#животные#фотографии#автомобили#позитив#Приколы#авто аварии#биография#картинки
#интересно#факты#подборка#интересное#забавно#шоу бизнес#СССР#автомир#звёзды#Ynews
Смартфон Cubot P60 с большим экраном 6,517 дюймов Смартфон Cubot P60 с большим экраном 6,517 дюймов ИИ оказались расистами и сексистами ИИ оказались расистами и сексистами Страшный сон курьера: доставка еды на вершину Фудзиямы Страшный сон курьера: доставка еды на вершину Фудзиямы Японские инженеры создали пятиметрового Валли Японские инженеры создали пятиметрового Валли Современные технологии достанут вас даже на том свете Современные технологии достанут вас даже на том свете У искусственного интеллекта есть задатки интуиции У искусственного интеллекта есть задатки интуиции

На что жалуетесь?

Вернуться