До чего дошел прогресс: японцы создали робота, смеющегося над шутками

С роботом-андроидом провели несколько бесед, на некоторые она тактично посмеялась, в некоторых расхохоталась, а кое-где использовала гибридную схему.

Более 100 добровольцев прослушали запись диалога и пришли к выводу, что робот испытывает эмпатию.