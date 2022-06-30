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Технологии добрались до китайских курятников

Технологии добрались до китайских курятников

Автор:
30 июня 2022 22:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Гонконг   Искусственный интеллект   Китай   Птицефабрика   интересно   писк   технологии   цыплята   
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Всем известный философский спор о первопроисхождении яйца или курицы будоражит умы нескольких поколений. Конечно, есть научные гипотезы, которые доказывают ту или иную точку зрения, но это говорит лишь о том, что природа до конца не изучена человеком.

Если продолжать приводить примеры, подтверждающие эту мысль, опираясь на домашних птиц, то еще большей загадкой является раннее вычисление из цыплят петухов и наседок. Согласитесь, крайне сложно определить пол будущей курицы, когда они все одинаковые.

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Ученые из городского университета Гонконга создали целый искусственный интеллект, которые различает звуки, издаваемые цыплятами и определяет их физическое состояние.

Как утверждают китайцы, ИИ способен по короткому писку вычислить среди толпы птенцов того, у кого не все хорошо со здоровьем.

Создатели искусственного интеллектам называют эти звуки "криками бедствия", их программа способна выявлять их с точностью в 85%.


Теперь дело за малым, научить программу определять по писку, кто из цыплят петух, а кто наседка.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Гонконг   Искусственный интеллект   Китай   Птицефабрика   интересно   писк   технологии   цыплята   
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1  комментарий
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doker 18 минут назад
Сначала был динозавр. Потом появилось яйцо и курица.
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Александр Невский
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