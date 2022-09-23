Еще одна функция на твоем смартфоне: ученые придумали, как посчитать уровень сатурации

Хотя, еще в самом начале этого тысячелетия, у многих из нас еще был домашний телефон, а у некоторых даже с круглым циферблатом. Сейчас же в кармане каждого счастливого обладателя смартфона находится не просто средство для связи, но и целый компьютер. А с недавнего времени, в мобильный телефон стали добавлять новые функции.