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Еще одна функция на твоем смартфоне: ученые придумали, как посчитать уровень сатурации

Еще одна функция на твоем смартфоне: ученые придумали, как посчитать уровень сатурации

Автор:
23 сентября 2022 20:52
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ИИ   Искусственный интеллект   Телефон   интересно   сатурация   смартфон   технологии   
2172
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Казалось бы, уже давно прошло время, когда люди использовали телефоны для прямой функции — звонков.

Хотя, еще в самом начале этого тысячелетия, у многих из нас еще был домашний телефон, а у некоторых даже с круглым циферблатом. Сейчас же в кармане каждого счастливого обладателя смартфона находится не просто средство для связи, но и целый компьютер. А с недавнего времени, в мобильный телефон стали добавлять новые функции.

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Так американские ученые выяснили, что при помощи камеры смартфона можно определить насыщение кислорода в крови владельца телефона. Для этого необходимо просто приложить палец на поверхность фото-камеры. При этом на камере будет поочередно включаться вспышки синего, красного и зеленого цвета. Сама процедура займет не больше 15 минут.

После того как камера считает и запишет то, как кровь течет по излучаемому участку с каждым биением сердца, данные обрабатываются специально разработанным искусственным интеллектом.

Технология пока протестирована на 6 людях 20-35 лет. Использование камеры мобильного телефона показало точность 80%, что является крайне неплохим показателем. Обычно такие данные показывает классический пульсоксиметр, который определяет уровень сатурации в крови.

Источник:

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Метки: ИИ   Искусственный интеллект   Телефон   интересно   сатурация   смартфон   технологии   
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12  комментариев
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22k
Егор Час назад
За 15 минут можно успеть окочуриться.
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10k
Михаил 4 минуты назад
ну вообще-то принцип действия пульсоксиметров основан на поглощении и отражении лучей красного и инфракрасного света (~660 и ~940нм). Причем датчики чувствительны к длине волны и окружающему световому шуму.
В принципе теоретически, если у телефона длина волны подсветки правильная и чувствительность матрицы позволяет выделить полезный сигнал, то что-то там можно намерить. Ну может пульс получится считать, а вот сатурацию нормально не получится.
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5k
sedoisever Полчаса назад
Более идиотского поста найти сложно.
Если речь идёт об обыкновенном смартфоне, то какие вспышки синего, красного и зелёного цветов? Если речь о смартфоне специально созданном, то кто мешает впихнуть в него уже существующий пульсоксиметр, как это делает гнусмас, а не лепить хрень?
Ну, а про невероятное "тестирование на 6 людях" тут уже писали. Это ж по 15 минут аж целых 1,5 часа тестировали "новейшую технологию"...
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5k
CruelAsm 52 минуты назад
Телефон с круглым циферблатом - это пять!
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6k
Core 53 минуты назад
Ты издеваешься? На самсунгах давно уже можно сатурацию измерять
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Вот это да!!!!
6 - это намного больше, чем ноль.
И да, 6 людей достаточно для проверки работоспособности.
Зачем тратиться на 60000 или 600000?
Одним бы ТС, я полагаю?
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872
Просто прохожий Час назад
Хорошо трахать мозг-это большое искусство. Пульс померить можно, шаги посчитать можно, а химический анализ -это для верующих долбо_ё_бов. Устройство определения "уровня сатурации" это тоже для верующих идиотов.
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Ну ни хрена себе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Аж "на 6 людях"!!!!!!!!!!!!!
Вот это тесты!
---
Мля, не позорься!
Тебе предлагали сменить ник, чтобы не позорить то, ИМЯ, которым ты прикрываешь ВЫСЕРЫ, что тащишь сюда.
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