Еще одна функция на твоем смартфоне: ученые придумали, как посчитать уровень сатурации

Казалось бы, уже давно прошло время, когда люди использовали телефоны для прямой функции — звонков.
Хотя, еще в самом начале этого тысячелетия, у многих из нас еще был домашний телефон, а у некоторых даже с круглым циферблатом. Сейчас же в кармане каждого счастливого обладателя смартфона находится не просто средство для связи, но и целый компьютер. А с недавнего времени, в мобильный телефон стали добавлять новые функции.
Так американские ученые выяснили, что при помощи камеры смартфона можно определить насыщение кислорода в крови владельца телефона. Для этого необходимо просто приложить палец на поверхность фото-камеры. При этом на камере будет поочередно включаться вспышки синего, красного и зеленого цвета. Сама процедура займет не больше 15 минут.
После того как камера считает и запишет то, как кровь течет по излучаемому участку с каждым биением сердца, данные обрабатываются специально разработанным искусственным интеллектом.
Технология пока протестирована на 6 людях 20-35 лет. Использование камеры мобильного телефона показало точность 80%, что является крайне неплохим показателем. Обычно такие данные показывает классический пульсоксиметр, который определяет уровень сатурации в крови.
Источник:
АНТИФИШКИ
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В принципе теоретически, если у телефона длина волны подсветки правильная и чувствительность матрицы позволяет выделить полезный сигнал, то что-то там можно намерить. Ну может пульс получится считать, а вот сатурацию нормально не получится.
Если речь идёт об обыкновенном смартфоне, то какие вспышки синего, красного и зелёного цветов? Если речь о смартфоне специально созданном, то кто мешает впихнуть в него уже существующий пульсоксиметр, как это делает гнусмас, а не лепить хрень?
Ну, а про невероятное "тестирование на 6 людях" тут уже писали. Это ж по 15 минут аж целых 1,5 часа тестировали "новейшую технологию"...
6 - это намного больше, чем ноль.
И да, 6 людей достаточно для проверки работоспособности.
Зачем тратиться на 60000 или 600000?
Одним бы ТС, я полагаю?
Аж "на 6 людях"!!!!!!!!!!!!!
Вот это тесты!
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Мля, не позорься!
Тебе предлагали сменить ник, чтобы не позорить то, ИМЯ, которым ты прикрываешь ВЫСЕРЫ, что тащишь сюда.