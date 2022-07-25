У искусственного интеллекта есть задатки интуиции

Американские учёные неожиданно выяснили, что имитировать мыслительные процессы человека и понимать сложные значения слов.
Современные вычислительные модели выводят значения слов из лексических моделей совместного употребления.
Нейросеть способна проанализировать текст в интернете и уловить подтекст: то есть, понять связь и отличия между словами, которые на деле могут быть между собой как-то интуитивно связаны.
Исследователи, решившие устроить ИИ очередной тест на умника, оказались удивлены результатам, так как не ожидали, что искусственный интеллект способен справляться с задачами такого уровня.
Всё это, конечно, удивительно и поразительно, но начинает напрягать, насколько искусственный интеллект становится разумным
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Кто из актеров саги о мальчике, который выжил, соответствовали канону? Разбираемся с помощью нейросети
- Meta работает над ИИ с голосовым управлением
- Баг нейросети открыл двери в зазеркалье
- Нейросеть показала как выглядела бы жизнь роботов
- ИИ оказались расистами и сексистами
если мы про нейросети, то там множители определяющие разброс закладываются на этапе обучения сети, их конечно можно считать интуицией) можно даже поклоняться им)
Мб хоть новости нормальные в ленте будут постить, а не вот это вот уныние
ребенку, кстати.
вот вам и "тупой компьютер"