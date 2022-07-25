У искусственного интеллекта есть задатки интуиции

Исследователи, решившие устроить ИИ очередной тест на умника, оказались удивлены результатам, так как не ожидали, что искусственный интеллект способен справляться с задачами такого уровня.

Всё это, конечно, удивительно и поразительно, но начинает напрягать, насколько искусственный интеллект становится разумным