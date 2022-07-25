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У искусственного интеллекта есть задатки интуиции

У искусственного интеллекта есть задатки интуиции

Автор:
25 июля 2022 23:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ИИ   Искусственный интеллект   интересно   интуиция   компьютер   нейросеть   технологии   
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Американские учёные неожиданно выяснили, что имитировать мыслительные процессы человека и понимать сложные значения слов.

Современные вычислительные модели выводят значения слов из лексических моделей совместного употребления.

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Нейросеть способна проанализировать текст в интернете и уловить подтекст: то есть, понять связь и отличия между словами, которые на деле могут быть между собой как-то интуитивно связаны.

Исследователи, решившие устроить ИИ очередной тест на умника, оказались удивлены результатам, так как не ожидали, что искусственный интеллект способен справляться с задачами такого уровня.

Всё это, конечно, удивительно и поразительно, но начинает напрягать, насколько искусственный интеллект становится разумным

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ИИ   Искусственный интеллект   интересно   интуиция   компьютер   нейросеть   технологии   
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9  комментариев
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407
ОйВсё Полчаса назад
Где пруфы Билли? Что за сеть, для чего использовалась, примеры выборки и интерпретации данных, процентах и тд
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18k
Corvus Corax 13 минут назад
Курицын, ты совсем дурак? Текст ни о чем. Пруфы, детали, где все это? Три строки?
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−94
Валерий Петров 20 минут назад
давно искусственный интеллект изобрели?
если мы про нейросети, то там множители определяющие разброс закладываются на этапе обучения сети, их конечно можно считать интуицией) можно даже поклоняться им)
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2k
boom Полчаса назад
Да скорей бы уже.
Мб хоть новости нормальные в ленте будут постить, а не вот это вот уныние
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519
Жопа 43 минуты назад
Сами бы сначала стали разумными, а потом всякую хрень изобретали ))
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4k
Micropi 49 минут назад
Ога, Ога. Телефонное меню с выбором цифрами в тоновом наборе намного умнее этих распознавателей речи.
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25k
Ego sum qui sum Час назад
член Юпитера, какой же бред
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90k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
недавно на шахматном турнире робот-шахматист вывел соперника из строя, сломав ему палец
ребенку, кстати.
вот вам и "тупой компьютер"
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Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
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