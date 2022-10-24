Шведские археологи нашли останки военного корабля, затонувшего в XVII веке

Археологи есть не только на суше, но и под водой — шведские ученые нашли военный корабль 17 века.
В 1629 году на воду был спущен корабль Applet, который был построен тем же корабельным мастером, что и создал военное судно Vasa.
Vasa — это 69 метровый военный корабль, оснащенный 64 пушек. Этот знаменитый корабль затонул недалеко от Стокгольма в проливе у острова Ваксхольм.
«У нас забилось сердце, когда мы увидели, насколько обломки были похожи на Vasa», — сказал морской археолог из шведского музея затонувших кораблей Джим Ханссон.
Обломки корабля были обнаружены ранее в декабре 2021 года, а весной водные археологи провели более тщательное исследование дна. Шведскими учеными были обнаружены детали, которые ранее были найдены в Vasa, но это оказался корабль Applet.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Видимо когда российскую подводную лодку искали и слушали пердёж селёдки.
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Складывается впечатление,что на фишках всего один автор-безграмотный.Только использует много ников.