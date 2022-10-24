40 «раскрашенных» фото, способных перевернуть представление о блёклом прошлом

Себастьен де Оливейра — французско-португальский иллюстратор и фотограф, обладающий удивительным даром воскрешать прошлое, представляя его в новом свете. Точнее, цвете. С помощью Photoshop художник раскрашивает старые черно-белые фотографии, практически вдыхая в них жизнь.
1. Женщина за рулем спортивного автомобиля катается по Голливуду с Тором, немецким догом, 1961 год. Фото Ральфа Крейна
5. Клинт Иствуд с орангутангом Манисом на съемках фильма "Как ни крути — проиграешь" (1978)
8. Джеймс Дин раздает автографы в своей машине в Марфе, штат Техас. Фото Ричарда Миллера, июль 1955 года
11. 9 февраля 1927 года. Вашингтон, округ Колумбия. Мисс Грейс Вагнер, центральная средняя школа
16. Солдат-ветеран наполеоновских войн в своей старой форме в годовщину смерти Наполеона. 1858 год
17. Дайан Китон и Аль Пачино на съемках фильма "Крестный отец" Фрэнсиса Форда Копполы, 1972 год
18. Солдат с девушкой ждут поезда на вокзале Юнион в Чикаго, фото Джека Делано, февраль 1943 года
19. Пара целуется на переднем сиденье кабриолета в кинотеатре под открытым небом. Снято в 1945 году
23. Модель в свитере Сьюзан Данненберг "Распутница". Фотография Нины Лин для журнала Life, 1947 год
26. Мэрилин Монро и Джейн Рассел на съемках фильма "Джентльмены предпочитают блондинок", 1953 год
32. Американки раздают алжирским стрелкам бутерброды в военной столовой Американского Красного Креста в Джувиси, 1918 год
36. Озеро в Центральном парке в воскресенье, Нью-Йорк, фотография Марджори Коллинз, сентябрь 1942 года
38. Студенты колледжа пытаются поймать машину недалеко от Натчиточес, штат Луизиана. Снято Марион Пост Уолкотт в июне 1940 года
39. Норвежский моряк и девушка из Освего на сенокосе во время Недели Объединенных Наций, Освего, Нью-Йорк. Фото Марджори Коллинз, июнь 1943 года
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Это как домашний кот который неожиданно вдруг стал ходить по квартире постоянно на задних лапах, с задумчивым видом - вся картинка меняется восприятия
Ч\б фото (на мой взгляд смотрятся куда ярче, чем раскрашенные.
Плюс явный перебор с цветом.