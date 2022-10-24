40 «раскрашенных» фото, способных перевернуть представление о блёклом прошлом

Себастьен де Оливейра — французско-португальский иллюстратор и фотограф, обладающий удивительным даром воскрешать прошлое, представляя его в новом свете. Точнее, цвете. С помощью Photoshop художник раскрашивает старые черно-белые фотографии, практически вдыхая в них жизнь.