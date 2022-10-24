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40 «раскрашенных» фото, способных перевернуть представление о блёклом прошлом

40 «раскрашенных» фото, способных перевернуть представление о блёклом прошлом

Автор:
24 октября 2022 21:07
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прошлое   Фотоподборка   интересно   история   колоризация   старые фото   
996
41

Себастьен де Оливейра — французско-португальский иллюстратор и фотограф, обладающий удивительным даром воскрешать прошлое, представляя его в новом свете. Точнее, цвете. С помощью Photoshop художник раскрашивает старые черно-белые фотографии, практически вдыхая в них жизнь.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   Фотоподборка   интересно   история   колоризация   старые фото   
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9  комментариев
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20k
babuby 2 часа назад
Всё это раскрашивание ассоциируется с
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1k
Котец Гнездовий 16 минут назад
"Весну на заречной улице" пересматривал. Оцифровано, покрашено и формат 16/9. Чесно говоря очень на любителя
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3k
RelaniumZ 42 минуты назад
А действительно ЧБ фотографии заставляют нас думать что люди жили даже не в другую эпоху, а просто за какой то разделительной линией, которая в нашем сознании.
Это как домашний кот который неожиданно вдруг стал ходить по квартире постоянно на задних лапах, с задумчивым видом - вся картинка меняется восприятия
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2k
SHAGREEN Час назад
Похоже, что Кубрику пришлось убегать.

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17k
Наталья Час назад
Честно говоря, сильно покоробила фраза "блёклое прошлое".
Ч\б фото (на мой взгляд смотрятся куда ярче, чем раскрашенные.
Плюс явный перебор с цветом.
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4k
satra 2 часа назад
26. Мэрилин Монро пьет соса-сола, Джейн Рассел залипает в смартфоне на съемках фильма "Джентльмены предпочитают блондинок", 1953 год
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7k
au3 2 часа назад
А йолкмн .... А я то думал что они все были серые... А оно вон как
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