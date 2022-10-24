В Мексике найдены изображения доселе неизвестных божеств цивилизации майя

Это довольно редкая находка, поскольку обычно майя не наносили два изображения на одной стеле. Один из рисунков обращен на север, а другой на юг. С южной стороны изображено мужское божество в широкополом головном уборе, украшенном перьями и головой совы. На его руках браслеты, а ногах и бедрах — повязки. На плечах — сетчатый плащ. В левой руке божества посох, а в правой — какой-то сверток. Ученые пока не смогли определить что за бог.