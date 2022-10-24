FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9612 постов • 1362 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
В Мексике найдены изображения доселе неизвестных божеств цивилизации майя

В Мексике найдены изображения доселе неизвестных божеств цивилизации майя

Автор:
24 октября 2022 22:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Боги   Изображения   археология   интересно   история   кетцаль   майя   стела   
1298
4

Наверняка каждый из вас хоть раз в жизни слышал про племя майя, как минимум знает о календаре, который у них был.

Во времена, когда они жили, это была действительно развитая цивилизация, к сожалению, о ней до наших дней дошло не так много информации.

×
×

Все данные приходится собирать буквально по крупицам. Например, не так давно в штате Юкатан в руинах одного из крупных городов эпохи майя Ушмаль местными археологами было найдена двусторонняя стела с изображениями двух божеств.

Это довольно редкая находка, поскольку обычно майя не наносили два изображения на одной стеле. Один из рисунков обращен на север, а другой на юг. С южной стороны изображено мужское божество в широкополом головном уборе, украшенном перьями и головой совы. На его руках браслеты, а ногах и бедрах — повязки. На плечах — сетчатый плащ. В левой руке божества посох, а в правой — какой-то сверток. Ученые пока не смогли определить что за бог.

На северной стороне изображена женщина с большими глазами, она одета в юбку в пол, а сверху у нее нагрудник с тремя рядами жемчуга. В левой руке она держит кетцаль — символ власти. Ученые полагают, что эта женщина символизирует у майя смерть.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Боги   Изображения   археология   интересно   история   кетцаль   майя   стела   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Copycat 2 часа назад
да это я в молодости, упс
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

34400



Другие посты автора
Популярное в сообществах
От корней до факториала: тонкий математический юмор для образованных людей
От корней до факториала: тонкий математический юмор для образованных людей
30 «народных троп», которые люди проложили вопреки воле архитекторов
30 «народных троп», которые люди проложили вопреки воле архитекторов
Набирающие популярность в сообществах
Почему в СССР общественный транспорт часто брали «штурмом», внутри ездили «зайцы» и можно было отыскать «счастливый билетик»
Почему в СССР общественный транспорт часто брали «штурмом», внутри ездили «зайцы» и...
"Не на жизнь, а на смерть!": жители Ижевска устроили драку за арбузы
"Не на жизнь, а на смерть!": жители Ижевска устроили драку за арбузы
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жалко этого добряка

Лучшие демотиваторы
Packard дверей много не бывает

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#СССР#автомобили#картинки#природа#креатив#Украина
#интересно#животные#Прикол#фотографии#автомир#кино#страна#удивительно#фантазия
#Юмор#факты#интересное#подборка#забавно#Приколы#Еда#смех
Note 30 и Pocket 3: новые многофункциональные смартфоны от компании Cubot Note 30 и Pocket 3: новые многофункциональные смартфоны от компании Cubot Археологи нашли древнейшие в мире тату-иглы Археологи нашли древнейшие в мире тату-иглы Ошибка археолога: как на самом деле должен был называться древний город инков Ошибка археолога: как на самом деле должен был называться древний город инков В перуанской гробнице нашли связанную мумию В перуанской гробнице нашли связанную мумию Австралийские эксперты утверждают, что корабль капитана Кука "Индевор" найден Австралийские эксперты утверждают, что корабль капитана Кука "Индевор" найден В Иерихоне восстановили гигантскую древнюю мозаику В Иерихоне восстановили гигантскую древнюю мозаику

На что жалуетесь?

Вернуться