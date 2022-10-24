В Мексике найдены изображения доселе неизвестных божеств цивилизации майя

Наверняка каждый из вас хоть раз в жизни слышал про племя майя, как минимум знает о календаре, который у них был.
Во времена, когда они жили, это была действительно развитая цивилизация, к сожалению, о ней до наших дней дошло не так много информации.
Все данные приходится собирать буквально по крупицам. Например, не так давно в штате Юкатан в руинах одного из крупных городов эпохи майя Ушмаль местными археологами было найдена двусторонняя стела с изображениями двух божеств.
Это довольно редкая находка, поскольку обычно майя не наносили два изображения на одной стеле. Один из рисунков обращен на север, а другой на юг. С южной стороны изображено мужское божество в широкополом головном уборе, украшенном перьями и головой совы. На его руках браслеты, а ногах и бедрах — повязки. На плечах — сетчатый плащ. В левой руке божества посох, а в правой — какой-то сверток. Ученые пока не смогли определить что за бог.
На северной стороне изображена женщина с большими глазами, она одета в юбку в пол, а сверху у нее нагрудник с тремя рядами жемчуга. В левой руке она держит кетцаль — символ власти. Ученые полагают, что эта женщина символизирует у майя смерть.
Источник:
АНТИФИШКИ
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