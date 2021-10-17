Как Швеция пыталась отобрать у России Прибалтику

Поражение в войне в Стокгольме, тем не менее, рассматривали как временную неудачу. Шведы были уверены, что непременно возьмут реванш. Вопрос был лишь в том, когда это произойдет. В 1734 году на заседании Секретного комитета риксдага, курировавшего вопросы внешней политики и обороны, было принято решение сделать все необходимое, чтобы «быть в состоянии вернуть Россию в ее прежние границы». Активная подготовка к боевым действиям началась после того, как спустя четыре года к власти в королевстве пришли сторонники войны с Россией — так называемая партия «шляп» (своих политических оппонентов — приверженцев мира — они презрительно именовали (ночными) «колпаками»).