С чем есть блины: между пользователями вспыхнул спор покруче, чем дилемма с андроидом и айфоном

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Масленичная неделя длится с 11 по 17 марта. В это время принято есть блины. И вот пользователи Твиттера решили выяснить, с чем же их нужно есть. Спор от создателей "с квасом или кефиром" и "айфон или андроид".
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5. Оказывается, для срача в комментариях тема не так уж и важна: люди готовы спорить обо всём
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С чем нравится с тем и ешьте.
Только важно одно: блины должны быть на КЕФИРЕ!
С селёдкой всмысле
А он сидит ест и как сурикат постоянно на стрёме.
Ни сладости ни икры/рыбы не хочу, хочу мяса в блинах!