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С чем есть блины: между пользователями вспыхнул спор покруче, чем дилемма с андроидом и айфоном

С чем есть блины: между пользователями вспыхнул спор покруче, чем дилемма с андроидом и айфоном

Автор:
14 марта 2024 11:51
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Твиттер   блины   масленицы   масленичная неделя   с чем есть блины   спор   
1204
12

Масленичная неделя длится с 11 по 17 марта. В это время принято есть блины. И вот пользователи Твиттера решили выяснить, с чем же их нужно есть. Спор от создателей "с квасом или кефиром" и "айфон или андроид".

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Метки: Твиттер   блины   масленицы   масленичная неделя   с чем есть блины   спор   
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16  комментариев
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34k
Ego sum qui sum 2 часа назад
с удовольствием
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1k
Александр Шевченко 3 минуты назад
А ведь было время когда я любил блины и праздники. А сейчас я радуюсь тем редким моментам когда ничего не болит, хотя чего жаловаться ... дорога в жизни одна - ведёт всех к смерти она ...
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30k
AzuveR 8 минут назад
Смысл спора ? У каждого человека свои предпочтения . О вкусах не спорят.
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112
Liberman Полчаса назад
Да блин, это как с окрошкой...
С чем нравится с тем и ешьте.
Только важно одно: блины должны быть на КЕФИРЕ!
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478
Йожик 47 минут назад
В нашей семье классика это селедка + сметана
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14k
gavrosh 51 минуту назад
Со всем вкусно)
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14k
кот базилий Час назад
Водку ими закусывать не очень.
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12k
Гомерчик Час назад
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Тревожным сыром )))
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60k
dima423 Час назад
Я за классику, с маслецом сливочным и красной икоркой)
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28k
Sheir 2 часа назад
Если подавать блины стопкой, чтобы каждый заворачивал что захочет, то конечно икра и красная рыба. А если готовить, как полноценное блюдо, то блин, с завернутым в него обжаренным говяжьим фаршем, с зеленью и луком, доведенный до кондиции с двух сторон на сковороде-не имеет конкуренции!
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3k
PtDragon 2 часа назад
А мочему в опросе мяса нет?
Ни сладости ни икры/рыбы не хочу, хочу мяса в блинах!
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821
Шурман 2 часа назад
Это блины , мать заболела не может приехать их наготовить , жене лень это делать а мне все равно раз ни кто не хочет :)
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