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8 советских женщин, ставших первыми в своем деле

8 советских женщин, ставших первыми в своем деле

Автор:
15 июля 2022 10:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: женщины   интересно   познавательно   успех   факты   фото   
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Успешные политики, ученые, скульпторы - без этих женщин история новой советской страны просто немыслима.

1. Надежда Крупская - первая советская первая леди

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Кроме того, что она была женой вождя революции Владимира Ленина, было бы несправедливо называть ее всего лишь первой леди. Даже на само обращение «леди» Крупская могла бы обидеться. Она была в первую очередь коммунисткой, товарищем по революционной борьбе. Но самую важную часть ее биографии занимает вклад в создание советской системы образования. Крупская занимала важные должности в Наркомате (министерстве) просвещения и разрабатывала всю систему работы с детьми, от дошкольного образования, организации детских садов и просто площадок до воспитания коммунистической молодежи. Именно она стояла у истоков советской пионерии, скаутской по форме и коммунистической по содержанию организации, а также у истоков комсомола - коммунистического союза молодежи.


2. Инесса Арманд - первая советская феминистка

Еще одна революционерка и поклонница Ленина и его идей, рано вступила в партию, а после революции стала активно пропагандировать борьбу за равноправие женщин. Она стала первой заведующей отделом по работе среди женщин в партии. Кроме того, организовала первую Международную женскую коммунистическую конференцию. Конечно, Арманд более всего интересна своей личной жизнью, которая, впрочем, была неразрывно связана с политической - предполагают, что она была любовницей Ленина. При этом в треугольнике с Крупской все трое сохраняли взаимное уважение и теплые отношения. Когда Арманд внезапно умерла, Крупская очень переживала, что муж не справится с тоской.


3. Александра Коллонтай - первая женщина-министр и посол

Революционерка Коллонтай была первой женщиной-министром не только в советской, но и в мировой истории. В самом первом советском правительстве она возглавляла наркомат государственного призрения, проще говоря, отвечала за социальные проекты в новом государстве. Александра получила прекрасное образование в Цюрихском университете, и ее высоко ценили товарищи по партии: еще до революции она выполняла личные поручения Ленина в Европе, вела агитацию и налаживала связь с левыми группировками. Помимо активной работы в советском правительстве, Коллонтай много лет возглавляла отдел по работе с женщинами (после Инессы Арманд). С 1922 года она также была дипломатическим работником в Норвегии, а с 1930 по 1945 год возглавляла советское посольство в Швеции (стала одной из первых женщин-послов в мире). Она немало сделала, чтобы наладить отношения двух стран, и удержать Швецию от вступления в советско-финскую войну 1939 года.


4. Лина Штерн - первый академик

Штерн родилась в еврейской семье в Российской Империи на территории современной Литвы. Она окончила Женевский университет и стала его первой женщиной-профессором. В 1925 году Штерн вернулась в советскую Россию. Научная деятельность ее была связана с биохимией и физиологией, в 1939 году она стала первой женщиной - членом Академии Наук СССР и возглавила в ней институт физиологии. Штерн разработала способ борьбы с посттравматическим шоком, он заключался в инъекциях солей калия для поддержания кровяного давления, мышечной активности и дыхании. «Метод Штерн» широко применялся во время войны.


5. Вера Мухина - первый скульптор-монументалист

Мухина не только первая, но и единственная скульптор-монументалист СССР. В рамках Ленинского плана монументальной пропаганды, она создала несколько памятников на революционную тематику. Но, безусловно, самой известной ее работой стала 24-метровая скульптура «Рабочий и колхозница», один из будущих символов СССР. Устремленные вверх фигуры символизировали светлое будущее страны. Монумент был представлен в 1937 году на Всемирной выставке в Париже и поразил публику. Кстати, Вере Мухиной приписывают также дизайн легендарного советского граненого стакана.


6. Екатерина Фурцева - первая женщина во главе Москвы и первая женщина министр культуры СССР

Для мира советской культуры эпохи оттепели Фурцева стала просто легендарной личностью. Она начала свою карьеру в большой политике с поста Первого секретаря Московского городского комитета КПСС, то есть по сути возглавляла московскую ячейку партии (а фактически была главным человеком в городе). Под ее контролем напротив городской управы установили памятник Юрию Долгорукому, основателю Москвы, построили знаменитый стадион «Лужники» и магазин «Детский мир» на Лубянке, ныне культовые театры и книжные магазины. Также по ее инициативе провели несколько громких международных конкурсов, включая Московский международный кинофестиваль, куда приезжали звезды Голливуда и мирового кино.

В 1960 году Фурцева стала министром культуры СССР и неизменно была на этом посту до 1974 года. В ее политической карьере есть и негативные моменты - например, травля Бориса Пастернака в 1958 году. Но благодаря Фурцевой в СССР буквально закипела культурная жизнь - в жизнь были претворены многие невероятные проекты: например, выставка трофейного искусства Дрезденской галереи, выставка Марка Шагала и Фернана Леже, даже единственный в истории выезд «Моны Лизы» Леонардо да Винчи в Москву.


7. Валентина Терешкова - первая женщина в космосе

Такая история успеха возможна была только в СССР. Дочь тракториста и швеи стала национальным героем - первой женщиной, в одиночку полетевшей в космос 16 июня 1963 года. Именно ее, участницу регионального аэроклуба, отобрали для почетной миссии. После своего эпохального полета Терешкова стала легендой и символом женского равноправия в СССР. Она продолжила свою карьеру как общественный деятель и до сих пор является депутатом Государственной Думы.


8. Ольга Преображенская - первая женщина режиссер

Преображенская начала сниматься в фильмах еще на заре российского кино, до революции. А в 1916 году впервые выступила как режиссер - и хотя фильм хвалили, по воспоминаниям самой Преображенской, отнеслись к женщине-режиссеру скептически и даже писали на афишах ее фамилию с мужским окончанием. В советское время таких гендерных проблем уже не возникало. Преображенская, уже признанный мастер, стала первой женщиной преподавателем кино режиссуры в Первой государственной киношколе (теперь это ВГИК), а также организовала свою актерскую студию. Многие фильмы Преображенская снимала в соавторстве с Иваном Правовым - в начале 1930-х они считались самыми успешными режиссерами Мосфильма. Их совместный фильм «Тихий Дон» даже участвовал в первом Международном кинофестивале в Венеции в 1932 году.

Источник:

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Метки: женщины   интересно   познавательно   успех   факты   фото   
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9  комментариев
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15k
seller-k 2 часа назад
2 ноября 1938 года Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова стали первыми в СССР женщинами Героями Советского Союза.
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23
VoobsheVsePutem 50 минут назад
Про ВТ никто не шутит или цензура работает?
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−129
Thomsen 2 часа назад
<Кроме того, что она была женой вождя революции Владимира Ленина, было бы несправедливо называть ее всего лишь первой леди>

Крупская - первая леди...Нда, тупее ничего не слышал. Впрочем, после вчерашних "космических жокеев" в адрес советских космонавтов, никакие идиотские эпитеты уже не удивляют.

<8. Ольга Преображенская - первая женщина режиссер>

Нет, не первая.
Француженка Алис Ги в 1896-ом сняла свою "Капустную фею" и считается первой женщиной-режиссёром в истории кино.
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15k
seller-k 2 часа назад
Лариса Латынина. Девятикратная олимпийская чемпионка. Рекорд Ларисы Латыниной по количеству выигранных медалей на олимпийских играх продержался 48 лет.
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15k
seller-k 2 часа назад
Анна Щетинина – первая в мире женщина, капитан дальнего плавания.
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1k
Kariya 2 часа назад
На самом деле не слишком впечатляет. А про Терешкову, мягко говоря она не слишком удачным оказалась космонавтом, чем для остальных претенденток огромную свинью подложила. То бишь, проблемы у всех могут произойти вне зависимости от пола, но для статуса первой из женщин отбор и получше могли сделать.
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2k
Лёха 2 часа назад
Вальку-засранку давно на пенсию пора.
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