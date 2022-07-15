8 советских женщин, ставших первыми в своем деле

Революционерка Коллонтай была первой женщиной-министром не только в советской, но и в мировой истории. В самом первом советском правительстве она возглавляла наркомат государственного призрения, проще говоря, отвечала за социальные проекты в новом государстве. Александра получила прекрасное образование в Цюрихском университете, и ее высоко ценили товарищи по партии: еще до революции она выполняла личные поручения Ленина в Европе, вела агитацию и налаживала связь с левыми группировками. Помимо активной работы в советском правительстве, Коллонтай много лет возглавляла отдел по работе с женщинами (после Инессы Арманд). С 1922 года она также была дипломатическим работником в Норвегии, а с 1930 по 1945 год возглавляла советское посольство в Швеции (стала одной из первых женщин-послов в мире). Она немало сделала, чтобы наладить отношения двух стран, и удержать Швецию от вступления в советско-финскую войну 1939 года.

4. Лина Штерн - первый академик