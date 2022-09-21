Психологи выяснили, почему люди смотрят фильмы для взрослых

В опросе приняли участие более 150 человек в большей степени мужчин. Возрастная выборка опрашиваемых варьировалась от 18 до 66 лет. 143 человека из 179 участников исследования являются гетеросексуалами и абсолютно все опрошенные смотрели хоть раз порно.