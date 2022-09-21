Психологи выяснили, почему люди смотрят фильмы для взрослых

Если вы думаете, что ваша жизнь тлен, то возможно вам нужно заняться самоудовлетворением.
По крайней мере так считают ирландские психологи из Лимерикского университета. Ученые провели исследование, выяснив взаимосвязь между скукой, просмотром фильмов для взрослых, апатией, бесцельным и бессмысленным существованием.
В опросе приняли участие более 150 человек в большей степени мужчин. Возрастная выборка опрашиваемых варьировалась от 18 до 66 лет. 143 человека из 179 участников исследования являются гетеросексуалами и абсолютно все опрошенные смотрели хоть раз порно.
В анкетах, которые заполняли добровольцы, ответили на несколько вопросов:
- Как часто вы смотрите фильмы для взрослых
- Выберите причину просмотра: возбуждение, развлечение, скука или иные.
Большинство выбрало вариант "скука". На основе данной выборки ирландские ученые сделали вывод, что просмотр фильмов 18+ является для многих способом забыться и избежать негативных мыслей о потере смысла жизни и значимости в этом мире.
А как вы считаете, правы ли авторы данного исследования?
Источник:
АНТИФИШКИ
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))
потому что придрочились
В противном случае это не нормально.
С иглами дрочат морского ежа,
С иглами дрочат ежа сухопутного,
Но ничего не случается путного
Дрочат, не ведая меры ни в чем,
Дрочат и яростно трут кирпичом,
Сильно распух и ужасно болит,
Но не кончает, а дальше стоит
Дрочат политики, дрочат ученые,
Дрочат прямые, кривые, крученые,
Умные дрочат и дрочит дурак,
Только вот кончить не могут никак.
Дрочат писатели, дрочат читатели,
Дрочат психушечных стен обитатели,
Дрочит плебей, дрочит аристократ,
Дрочит в Израиле злой Арафат
Дрочит Шарон на священной земле,
Путин тихонечко дрочит в Кремле,
Дрочат все зэки в отсутствии бабы,
Дрочат в своей Палестине арабы,
Дрочат талибы в Афганистане,
Дрочат, забыв о жене и о [мат],
Дрочит посол США в Эр Рияде,
Дрочит верхом бедуин на верблюде,
Дрочат французы, забыв про м и нет,
Хакеры дрочат в сети И нтер нет
Гении дрочат и дегенераты,
Дрочат и старцы, и акселераты,
Дрочат вовсю кандидаты наук,
Не покладая мозолистых рук
Дрочат в колониях, в странах свободных,
Дрочат подводники в лодках подводных,
Дрочит вовсю за штурвалом пилот,
Так что трясется его самолет.
Дрочатся и олигархи и парии,
Дрочат в парламенте парламентарии,
Дружно правительство дрочит муде,
Дрочат вовсю адвокаты в суде
Скальпелем дрочат хирурги печенку,
Девочки к клитору тянут ручонку,
Дрочат солдаты на стрельбище пушку,
А физиологи -- дрочат лягушку.
Дрочат по жизни, а не для прикола,
Дружно под партами дрочит вся школа,
В академических славных НИИ
Дружно ученые дрочат [мат].
Повар на кухне дрочит в ведро,
Физики в атоме дрочат ядро,
Дрочат, уйдя в онанизм с головой -
Нет чтобы акт совершить половой!
Власть бесполезна, бессильна харизма,
Нам не избавиться от онанизма,
Не запретить и не переучить,
Так и придется до смерти дрочить!