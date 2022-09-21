FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Наука 1777 постов • 726 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Наука
Психологи выяснили, почему люди смотрят фильмы для взрослых

Психологи выяснили, почему люди смотрят фильмы для взрослых

Автор:
21 сентября 2022 20:49
Сообщество : Наука
Метки: интересно   исследование   опрос   порно   психология   ученые   фильмы для взрослых   
3104
5

Если вы думаете, что ваша жизнь тлен, то возможно вам нужно заняться самоудовлетворением.

По крайней мере так считают ирландские психологи из Лимерикского университета. Ученые провели исследование, выяснив взаимосвязь между скукой, просмотром фильмов для взрослых, апатией, бесцельным и бессмысленным существованием.

×
×

В опросе приняли участие более 150 человек в большей степени мужчин. Возрастная выборка опрашиваемых варьировалась от 18 до 66 лет. 143 человека из 179 участников исследования являются гетеросексуалами и абсолютно все опрошенные смотрели хоть раз порно.

В анкетах, которые заполняли добровольцы, ответили на несколько вопросов:

  • Как часто вы смотрите фильмы для взрослых
  • Выберите причину просмотра: возбуждение, развлечение, скука или иные.

Большинство выбрало вариант "скука". На основе данной выборки ирландские ученые сделали вывод, что просмотр фильмов 18+ является для многих способом забыться и избежать негативных мыслей о потере смысла жизни и значимости в этом мире.

А как вы считаете, правы ли авторы данного исследования?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

подписаться на сообщество "Наука"
Метки: интересно   исследование   опрос   порно   психология   ученые   фильмы для взрослых   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
sedoisever 2 часа назад
Психологическое исследование на основе опроса? Бесспорно стопроцентная точность. )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Демьян Час назад
А почему нет варианта - не хочу полсе недели воздержания проснуться в белёсых трусах?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Konstantin Час назад
Хм... Ну да, ну да. Скучно, пойду ка порнушку гляну.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78
Илья Большаков Час назад
А почему не было варианта "физкультура" ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
ron Час назад
Просмотр немецкого порно может вызвать нездоровое представление о том, что сантехник может прийти быстро.
))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
968
ChePaev 2 часа назад
"Психологи выяснили, почему люди смотрят фильмы для взрослых" (с)
потому что придрочились
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
albedo 2 часа назад
Все мужчины когла то были подростками и смотрели если не порно фильмы, то хотя бы порнооткрытки.
В противном случае это не нормально.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Александр Сучков 2 часа назад
Что за бред? Мужчины и Женщины- мастурбируют. Кто-то душем, кто-то рукой и тд. Все мастурбируют под видео. Если кто-то говорит, что- нет, то это ложь! И малолетки и старые. Не надо делать какие то исследования, что оба пола- дрочат. Это- правда и это- природа! Многие это делают не из-за отсутствия партнера, а просто что бы сбросить напряжение. Все эти научные темы- говно! Все, кто могут мастурбировать- делают это. Кто-то меньше, кто-то больше, кто-то чаще, кто-то реже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

33632



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Отдел кадров: будни самого ненавистного отдела
Отдел кадров: будни самого ненавистного отдела
5 предсказаний Владимира Жириновского, которые сбылись «от и до»
5 предсказаний Владимира Жириновского, которые сбылись «от и до»
Набирающие популярность в сообществах
Нострадамус предсказал отстранение Карла III
Нострадамус предсказал отстранение Карла III
Роскачество проведет исследование популярных игрушек Хагги Вагги и узнает, насколько они опасны
Роскачество проведет исследование популярных игрушек Хагги Вагги и узнает, насколько...
Непревзойденное советское кино: как выглядит идеальный герой ушедшей эпохи?
Непревзойденное советское кино: как выглядит идеальный герой ушедшей эпохи?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда не можешь поцеловать человека

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя старым

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#прикол#автомир#животные#позитив#Россия#Приколы#США#Жизнь
#фото#история#автомобили#в мире#картинки#факты#улыбнуло#СССР#Ynews#мотоциклист
#подборка#интересное#люди#дтп#аварии#фотографии#авто аварии#похороны#сво#маразм

На что жалуетесь?

Вернуться