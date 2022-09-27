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Если вам часто снятся кошмары, то в старости вы рискуете страдать от деменции

Если вам часто снятся кошмары, то в старости вы рискуете страдать от деменции

Автор:
27 сентября 2022 00:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Слабоумие   британские ученые   деменция   здоровые   интересно   исследования   кошмары   ученые   
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Признаться честно, такие новости могут испугать каждого. Ученые из университета Бирмингема проанализировали результаты 3 исследований, проведенных для изучения качества сна, пришли к интересному и пугающему выводу.

Люди среднего возраста, которым часто снятся кошмары, больше подвержены слабоумию в старости.

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Все дело в том, что когнитивные функции взрослых людей, которым часто снятся кошмары, снижаются быстрее.

За участниками эксперимента наблюдали несколько лет, оценивая здоровье их мозга. Среди них было более 600 человек в возрасте от 35 до 64 лет, а также 2600 человек от 79 лет и старше.

Британские ученые пришли к выводу, что у тех, кому хотя бы раз в неделю снятся кошмары, быстрее снижаются когнитивные функции в последующие 10 лет.

«Нейродегенеративные состояния, такие как болезни Паркинсона и Альцгеймера, часто начинаются за много лет до постановки диагноза. Ночные кошмары могут быть одним из самых ранних признаков», — утверждают ученые.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Слабоумие   британские ученые   деменция   здоровые   интересно   исследования   кошмары   ученые   
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1  комментарий
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Александр 20 минут назад
То-то Байден седой, как лунь... Всю жизнь кошмары снятся.
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