Если вам часто снятся кошмары, то в старости вы рискуете страдать от деменции

За участниками эксперимента наблюдали несколько лет, оценивая здоровье их мозга. Среди них было более 600 человек в возрасте от 35 до 64 лет, а также 2600 человек от 79 лет и старше.

Британские ученые пришли к выводу, что у тех, кому хотя бы раз в неделю снятся кошмары, быстрее снижаются когнитивные функции в последующие 10 лет.