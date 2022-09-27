Если вам часто снятся кошмары, то в старости вы рискуете страдать от деменции

Признаться честно, такие новости могут испугать каждого. Ученые из университета Бирмингема проанализировали результаты 3 исследований, проведенных для изучения качества сна, пришли к интересному и пугающему выводу.
Люди среднего возраста, которым часто снятся кошмары, больше подвержены слабоумию в старости.
Все дело в том, что когнитивные функции взрослых людей, которым часто снятся кошмары, снижаются быстрее.
За участниками эксперимента наблюдали несколько лет, оценивая здоровье их мозга. Среди них было более 600 человек в возрасте от 35 до 64 лет, а также 2600 человек от 79 лет и старше.
Британские ученые пришли к выводу, что у тех, кому хотя бы раз в неделю снятся кошмары, быстрее снижаются когнитивные функции в последующие 10 лет.
«Нейродегенеративные состояния, такие как болезни Паркинсона и Альцгеймера, часто начинаются за много лет до постановки диагноза. Ночные кошмары могут быть одним из самых ранних признаков», — утверждают ученые.
Источник:
АНТИФИШКИ
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